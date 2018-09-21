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 Вооруженное нападение на инкассаторов в Одессе. ВИДЕО камер наблюдения

Полиция задержала уже пятерых подозреваемых в организации и совершении ограбления.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook видео нападения на инкассаторов в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ.

30-секундный ролик был снят камерой наблюдения, расположенной рядом с местом событий.

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"Сегодня, в пять утра, в Одессе на улице неизвестные с использованием неустановленного оружия совершили нападение на лиц, которые инкассировали платежный терминал для пополнения мобильных счетов. Пострадавшие получили ранения", – написал Аброськин.

Также он подтвердил информацию, что злоумышленники отобрали у инкассаторов сумку с деньгами и исчезли.

"По горячим следам задержаны пятеро подозреваемых, причастных к организации и именно нападению на потерпевших", – добавил замглавы Нацполиции.

Напомним, 21 сентября отдел коммуникации полиции в Одесской области сообщил, что двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены. В городе были введены оперативные планы "Сирена"и "Гром".

Злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи.

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"Инкассаторы, которые получили телесные повреждения, получили медицинскую помощь и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3087451
 
 
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Банда радикалов " Попов и сыновья." Хорошая у наших народных депутатов смена растет, зубастая.
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Главная новость - инкассаторы живы, остальное поправимо
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ночную инкассацию сам авакян рекомендует?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВооруженное нападение на инкассаторов в Одессе. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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