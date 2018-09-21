 "Че за х#йня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ром оказался на дороге, убегая от активиста Максима Яроша, который стал очевидцем конфликта ромов и патрульных.
"Эти цыгане-карманники напали на полицейского, ну, и я не выдержал хотел остановить, чтоб не убежал, пока полицейский вызывал помощь, но цыган напал на меня с чём-то в руках (возможно гвоздь-сотка) и я погнался за ним. Он убегая, попал под машину. Прости, цыган...", - пишет Ярош в на своей странице, опубликовав видео происшествия.
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Total War.
Ну тогда вперед.
Може треба вчитися, як це в Польщі вирішується?
https://picua.org/image/img-20180827-185107.5qffk
если будут грабить или убивать ведите себя тихо,
руки за спину и подставьте горло под нож