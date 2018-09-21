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 Происшествия, Общество
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Все про:вокзал (154) Нацполиция (8188) цыгане (119)

 "Че за х#йня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

В Киеве возле железнодорожного вокзала под колесами случайного автомобиля погиб мужчина ромской национальности. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, ром оказался на дороге, убегая от активиста Максима Яроша, который стал очевидцем конфликта ромов и патрульных.

"Эти цыгане-карманники напали на полицейского, ну, и я не выдержал хотел остановить, чтоб не убежал, пока полицейский вызывал помощь, но цыган напал на меня с чём-то в руках (возможно гвоздь-сотка) и я погнался за ним. Он убегая, попал под машину. Прости, цыган...", - пишет Ярош в на своей странице, опубликовав видео происшествия.

Также читайте: Полиция Рима разогнала табор ромов, в котором было около 300 человек

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шестеро нападавших на лагерь ромов во Львове остаются под стражей, двум изменили меру пресечения на домашний арест

Источник: https://censor.net.ua/v3087422
 
   
 Топ комментарии
 
Цыгане не работают. У нас на производстве нет ни одного рома.
Вот честно, кто вообще видел, где нибудь работающего цыгана?
Отсюда другой вопрос, на какие средства живут ромы, если они не работают нигде?
Думаю, ответ очевиден... Махинации, воровство, грабёж, наркотики, контрабанда, проституция, итд... Асоциальный образ жизни.
Вот эти Ромы, то есть цыгане, что на видео, они вообще граждане Украины?
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Я тоже слышал эту легенду о работающем цыгане.
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Они возвращаются через 3 дня, никого там не победили.
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Для працевлаштування циган, потрібно, в примусовому порядку, відправити їх на схід України, з гуманною метою, а саме - розмінування території Донбасу, як допоміжний підрозділ до саперних частин.
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это точно.. они все мины невредимыми вытащат и на метал их сдадут ..
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А дякуючи своїм "талантам" на метал здадуть навіть неметалеві пластикові! "Шо, за ху#ня, чувак?" - під час конфлікту з поліцією та активістами на залізничному вокзалі Києва під колесами автомобіля загинув чоловік ромської національності - Цензор.НЕТ 2557
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прелести рускава мира никто не отменял ...
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Ну я вижу давно (ругательство), штурмовали особнячки - "лиц ромской национальности", давненько болгаркой решетки и замки вместе с "рятувальниками" резали. давно пробы от смытой в унитаз наркоты брали из канализационных труб.
Ну тогда вперед.
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Натихаря сжигать вместе с табором. И никто ничего не видел.
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Я не бачу в Польщі, щоб цигани бродили навколо вокзалу чи в центрі. Бачив на величезному базарі в Сломчині, їх було досить немало - але вони там торгували.
Може треба вчитися, як це в Польщі вирішується?
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Нашёл это место,провожал мамика домой и зашёл в пузату хату перекусить,тогда и сфоткал этот табор.В самом вокзале ещё человек 20 ошивалось.Лето,жара,от них вонь стоит такая,что глаза слезились.Орут,бегают,некоторые спят на полу,подстелив такие засаленные тряпки,что собака бы побрезговала "Шо, за ху#ня, чувак?" - під час конфлікту з поліцією та активістами на залізничному вокзалі Києва під колесами автомобіля загинув чоловік ромської національності - Цензор.НЕТ 1418
https://picua.org/image/img-20180827-185107.5qffk
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цыгане в почёте у одмина, так что осторожнее с ними,
если будут грабить или убивать ведите себя тихо,
руки за спину и подставьте горло под нож
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Щось останнім часом ЗМІ почали опікуватись циганами, з чого би це?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Че за х#йня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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