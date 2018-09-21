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 Происшествия, Общество
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Все про:вокзал (154) Нацполиция (8188) цыгане (118)

 "Че, за ху#ня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

В Киеве возле железнодорожного вокзала под колесами случайного автомобиля погиб мужчина ромской национальности. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, ром оказался на дороге, убегая от активиста Максима Яроша, который стал очевидцем конфликта ромов и патрульных.

"Эти цыгане-карманники напали на полицейского, ну, и я не выдержал хотел остановить, чтоб не убежал пока полицейский вызывал помощь, но цыган напал на меня с чём-то в руках (возможно гвоздь-сотка) и я погнался за ним. Он убегая, попал под машину. Прости цыган...", - пишет Ярош в на своей странице, опубликовав видео происшествия.

Также читайте: Полиция Рима разогнала табор ромов, в котором было около 300 человек

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Источник: https://censor.net.ua/v3087422
 
 
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Жалко рома,может для сохранения этой нацменшины всех ромов страны собрать в одно место и обгородить высоким забором чтоб никто их нетрогал?
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Адольф Алоизович так и делал.
Он еще евреев хотел тоже уберечь, но евреи не оценили такую заботу.
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Румуни так давно зробили, зібрали їх в купу під Тімішоарою.
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лучше клеткой. через забор еще кто влезет к ним с целью навредить.
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За пол дня ромы разберут и сдадут на металлолом
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Собрать в одно место и насильно заставить работать.
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с чём-то в руках\\\\\\\\\\\\\\\

так отчаянно йо-кал, что даже аж обосрался тот, кто набирал эту новость о самогоне. Ой, роме))
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Позавчера в Виноградове Закарпатской области ромы избили ветерана АТО, добровольца батальона "Сич". Об этом сообщается на странице ВО Свобода, Закарпатье и г. Ужгород" в Facebook.
Сообщается, что в центре города Виноградов трое лиц ромской национальности совершили нападение на Александра Шуберта - добровольца, который в 2014 году воевал на Донбассе.
Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, сломанную перепонку носа, вмяту челюстную кость, гематомы на лице, ушиб грудной клетки. Он отказался от госпитализации, поскольку его беременная жена готовится рожать.
"Насколько предварительно известно нападающими являются члены преступной группировки ромов, занимающихся контрабандой и распространением наркотических веществ. Заказчик нападения Гунцелизер Степан.
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А причина "заказа" какая?
Что было общего у ветерана АТО, добровольца батальона "Сич" и Гунцелизера Степана?
Хотелось бы подробности узнать.
Зачем один человек нападает на другого, ведь не просто так, прада?
Что они не поделили?
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Повезло полицейскому с национальностью преступников иначе беспредельщиком был бы полицейский и реформа...
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ВКЛ_это_мы_01 - с точностью наоборот.....

Если бы на мента бледнолицые напали (украинцы к примеру), то все было бы для мента гуд...- мог бы их пострелять даже...
Но это цыгане ромы..., а они у нас в красной книге под защитой ОБСЕ....
Так что хана менту и его добровольному помощнику...
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Кому-то хавном машину поцарапало что-ли? Жаль что в зоопарке обезьяны были в клетках со слабыми замками. Ой, это люди? А животные тогда кто? Наверное какие-то ужасные существа, раз они мол хуже ЭТОГО. Кому-то сегодня понадобится успокаивающее - владельцу поцарапанного имущества.(жаль что не всех скопом так)))
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П..здить всех, кто ворует, распространяет наркотики, даже невзирая на закон, а это нацменьшинство никогда работать не хотело и не будет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Че, за ху#ня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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