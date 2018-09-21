 "Че, за ху#ня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ром оказался на дороге, убегая от активиста Максима Яроша, который стал очевидцем конфликта ромов и патрульных.
"Эти цыгане-карманники напали на полицейского, ну, и я не выдержал хотел остановить, чтоб не убежал пока полицейский вызывал помощь, но цыган напал на меня с чём-то в руках (возможно гвоздь-сотка) и я погнался за ним. Он убегая, попал под машину. Прости цыган...", - пишет Ярош в на своей странице, опубликовав видео происшествия.
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Он еще евреев хотел тоже уберечь, но евреи не оценили такую заботу.
так отчаянно йо-кал, что даже аж обосрался тот, кто набирал эту новость о самогоне. Ой, роме))
Сообщается, что в центре города Виноградов трое лиц ромской национальности совершили нападение на Александра Шуберта - добровольца, который в 2014 году воевал на Донбассе.
Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, сломанную перепонку носа, вмяту челюстную кость, гематомы на лице, ушиб грудной клетки. Он отказался от госпитализации, поскольку его беременная жена готовится рожать.
"Насколько предварительно известно нападающими являются члены преступной группировки ромов, занимающихся контрабандой и распространением наркотических веществ. Заказчик нападения Гунцелизер Степан.
Что было общего у ветерана АТО, добровольца батальона "Сич" и Гунцелизера Степана?
Хотелось бы подробности узнать.
Зачем один человек нападает на другого, ведь не просто так, прада?
Что они не поделили?
Если бы на мента бледнолицые напали (украинцы к примеру), то все было бы для мента гуд...- мог бы их пострелять даже...
Но это
цыганеромы..., а они у нас в красной книге под защитой ОБСЕ....
Так что хана менту и его добровольному помощнику...