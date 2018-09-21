 Станции метрополитена в Днепре будет проектировать архитектурная студия с мировым именем - Zaha Hadid Architects, - Филатов. ВИДЕО

Мэрия Днепра сообщила, что присоединилась к соглашению в статусе заказчика проекта строительства подземки.

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Соглашение не влияет на общую стоимость контракта с фирмой Limak. Расходы берет на себя турецкий подрядчик.

"Это очень важный для города момент. Возможно, даже исторический. Заха Хадид была всемирно известным архитектором. Ее шедевры украшают мировые столицы. В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время подписания соглашения 21 сентября.

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects проектировало различные объекты - олимпийские стадионы, музеи, театры и даже админздания в Лондоне, Барселоне, Севилье, Вене, Сеуле, Глазго, Мичигане, Пекине, Риме, Абу-Даби, Гуанчжоу, Лейпциге, Копенгагене и многих других городах. В общем архитектурное бюро сотрудничает с более 40 странами мира. Студия Захи Хадид ежегодно становится номинантом и обладателем десятков престижных международных наград - так называемых, оскаров в мире архитектуры. Их стиль и неоспоримое качество выполнения признают статусным брендом в разных уголках планеты.

"Для нас важно быть здесь. Это - первый наш проект в Украине. Мы стремились к этому. Теперь мы будем работать в Днепре. Это - большой шаг для города. Надеемся, что это не будет просто транспортной развязкой, но и положительно повлияет на окружающее пространство", - убеждена управляющий директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Мануэла Гатто.

Специалисты Zaha Hadid Architects спроектируют входы и кассовые залы подземки и непосредственно площадки отправления поездов метрополитена. Сейчас работы по достройке метро в Днепре продолжаются.

"Как генподрядчик мы продолжаем работы по строительству метрополитена. Отдельная благодарность мэру Днепра Борису Филатову за то, что мы подписываем этот контракт. Надеемся, что после завершения строительства в Днепре будет метро, ​​которое будет достоянием города. Мы будем работать днем ​​и ночью, чтобы воплотить этот проект", - отметил менеджер проектов компании Limak Мустафа Толга Эргин.

Сайт, где можно узнать о работах Zaha Hadid Architects.