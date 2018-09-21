 Станции метрополитена в Днепре будет проектировать архитектурная студия с мировым именем - Zaha Hadid Architects, - Филатов. ВИДЕО

Мэрия Днепра сообщила, что присоединилась к соглашению в статусе заказчика проекта строительства подземки.
Соглашение не влияет на общую стоимость контракта с фирмой Limak. Расходы берет на себя турецкий подрядчик.
"Это очень важный для города момент. Возможно, даже исторический. Заха Хадид была всемирно известным архитектором. Ее шедевры украшают мировые столицы. В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время подписания соглашения 21 сентября.
Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects проектировало различные объекты - олимпийские стадионы, музеи, театры и даже админздания в Лондоне, Барселоне, Севилье, Вене, Сеуле, Глазго, Мичигане, Пекине, Риме, Абу-Даби, Гуанчжоу, Лейпциге, Копенгагене и многих других городах. В общем архитектурное бюро сотрудничает с более 40 странами мира. Студия Захи Хадид ежегодно становится номинантом и обладателем десятков престижных международных наград - так называемых, оскаров в мире архитектуры. Их стиль и неоспоримое качество выполнения признают статусным брендом в разных уголках планеты.
"Для нас важно быть здесь. Это - первый наш проект в Украине. Мы стремились к этому. Теперь мы будем работать в Днепре. Это - большой шаг для города. Надеемся, что это не будет просто транспортной развязкой, но и положительно повлияет на окружающее пространство", - убеждена управляющий директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Мануэла Гатто.
Специалисты Zaha Hadid Architects спроектируют входы и кассовые залы подземки и непосредственно площадки отправления поездов метрополитена. Сейчас работы по достройке метро в Днепре продолжаются.
"Как генподрядчик мы продолжаем работы по строительству метрополитена. Отдельная благодарность мэру Днепра Борису Филатову за то, что мы подписываем этот контракт. Надеемся, что после завершения строительства в Днепре будет метро, которое будет достоянием города. Мы будем работать днем и ночью, чтобы воплотить этот проект", - отметил менеджер проектов компании Limak Мустафа Толга Эргин.
Сайт, где можно узнать о работах Zaha Hadid Architects.
а украинцам работы нет.
Приходится за работой ехать за границу..
Народження: 31 жовтня 1950 р., Багдад, Ірак
Смерть: 31 березня 2016 р., Маямі, Флорида, США
Освіта: Архітектурна школа архітектурної асоціації (1972-1977), Американський університет Бейрута
Нагороди: Прітцкерівська премія, Премія Стерлінга, Glamour Award for The Architect-In-Chief, Structural Steel Design Awards, Імператорська премія...
Будують теж турки🤔
Соглашение не влияет на общую стоимость контракта с фирмой Limak. Расходы берет на себя турецкий подрядчик.
замечательная книга про культ этого движения Nikon A. Salingaros "Anti-architecture and deconstruction". в данный момент ее читаю второй раз.
https://www.wikiwand.com/en/Deconstruction