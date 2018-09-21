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 Станции метрополитена в Днепре будет проектировать архитектурная студия с мировым именем - Zaha Hadid Architects, - Филатов. ВИДЕО

За проектирование трех станций метро в Днепре возьмется всемирно известная британская архитектурная студия Zaha Hadid Architects. Легендарное бюро будет работать в Украине впервые. Это стало возможным в рамках договора, который представители студии Zaha Hadid Architects заключили с подрядчиком достройки метрополитена в Днепре - турецкой компанией Limak.

Мэрия Днепра сообщила, что присоединилась к соглашению в статусе заказчика проекта строительства подземки.

...

Соглашение не влияет на общую стоимость контракта с фирмой Limak. Расходы берет на себя турецкий подрядчик.

"Это очень важный для города момент. Возможно, даже исторический. Заха Хадид была всемирно известным архитектором. Ее шедевры украшают мировые столицы. В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время подписания соглашения 21 сентября.

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects проектировало различные объекты - олимпийские стадионы, музеи, театры и даже админздания в Лондоне, Барселоне, Севилье, Вене, Сеуле, Глазго, Мичигане, Пекине, Риме, Абу-Даби, Гуанчжоу, Лейпциге, Копенгагене и многих других городах. В общем архитектурное бюро сотрудничает с более 40 странами мира. Студия Захи Хадид ежегодно становится номинантом и обладателем десятков престижных международных наград - так называемых, оскаров в мире архитектуры. Их стиль и неоспоримое качество выполнения признают статусным брендом в разных уголках планеты.

"Для нас важно быть здесь. Это - первый наш проект в Украине. Мы стремились к этому. Теперь мы будем работать в Днепре. Это - большой шаг для города. Надеемся, что это не будет просто транспортной развязкой, но и положительно повлияет на окружающее пространство", - убеждена управляющий директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Мануэла Гатто.

Специалисты Zaha Hadid Architects спроектируют входы и кассовые залы подземки и непосредственно площадки отправления поездов метрополитена. Сейчас работы по достройке метро в Днепре продолжаются.

"Как генподрядчик мы продолжаем работы по строительству метрополитена. Отдельная благодарность мэру Днепра Борису Филатову за то, что мы подписываем этот контракт. Надеемся, что после завершения строительства в Днепре будет метро, ​​которое будет достоянием города. Мы будем работать днем ​​и ночью, чтобы воплотить этот проект", - отметил менеджер проектов компании Limak Мустафа Толга Эргин.

Сайт, где можно узнать о работах Zaha Hadid Architects.

Источник: https://censor.net.ua/v3087418
 
   
 Топ комментарии
 
Филатов пошел по пути популизма. Кстати этот архитектор набрал популярности у кацапов,строя им хаты рядом с путиным. Архитектор очень дорогой и не соответствует оплате. У нас любой пацан после архитектурного по аналогии сделает не хуже.Но дешевле раз в сто.Если дать ему конструкторов ,которые не будут на него давить вымогая упрощенку для себя.Ну, а стиль того архитектора типа в марвеловских фильмах .Космический )) Ничего сложного. Просто фантазия.
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Строят турки, проектируют англичане..
а украинцам работы нет.
Приходится за работой ехать за границу..
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Что-то мне подсказывает, что эта Заха возьмет столько, что Метру на левый берег можно было бы построить!))))))
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Это, конечно, классно. Но Филатов пошел на поводу у прошлого. В Днепре очень плохие грунты. Гораздо разумнее было сделать огороженный скоростной трамвай по поверхности, до Южного вокзала, а там - транспортную развязку до Победы, Сокола, Тополя. На 3 порядка дешевле
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Изначально возможно. Но сейчас уже были готовы некоторые туннели, и просто так их забросить было нельзя - ушел бы весь центр города, а зарыть или поддерживать в текущем состоянии стоило бы дороже чем достроить.
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Филатов пошел по пути популизма. Кстати этот архитектор набрал популярности у кацапов,строя им хаты рядом с путиным. Архитектор очень дорогой и не соответствует оплате. У нас любой пацан после архитектурного по аналогии сделает не хуже.Но дешевле раз в сто.Если дать ему конструкторов ,которые не будут на него давить вымогая упрощенку для себя.Ну, а стиль того архитектора типа в марвеловских фильмах .Космический )) Ничего сложного. Просто фантазия.
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Нет слов! у нас своих спецов масса! нет, этим жлобам подавай иностранных
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Луиза,дело не в том,что архитекторов нет. А в том,что нужна помощь западных архитекторов,чтобы разбить совковую скованность в фантазии,наших. Но начинать можно с более дешевых,а не с таких "прохаванных глыб" )) - Дать начало настоящей фантазии.
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Совок - це ставити на перше місце понти, а не проектування для зручності пасажирів
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А якби були свої, то чи написали б про це? Чи говорили б на ТБ? А Філатову ж треба, щоб усі знали Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 7468
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Строят турки, проектируют англичане..
а украинцам работы нет.
Приходится за работой ехать за границу..
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І найголовніше, що це можливо. Нє бухать бояру на тагільщине, а працювати.
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Дама За́ха Мохаммад Хаді́д - британська архітекторка іракського походження, лауреат Прітцкерівської премії з архітектури 2004 року. Представниця деконструктивістського напрямку в архітектурі. Вікіпедія

Народження: 31 жовтня 1950 р., Багдад, Ірак

Смерть: 31 березня 2016 р., Маямі, Флорида, США

Освіта: Архітектурна школа архітектурної асоціації (1972-1977), Американський університет Бейрута

Нагороди: Прітцкерівська премія, Премія Стерлінга, Glamour Award for The Architect-In-Chief, Structural Steel Design Awards, Імператорська премія...

Будують теж турки🤔
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Подивився на роботи, проблювався. Такі сумнівні рішення потрібно на референдумі серед громади затверджувати, але то не в державах фасадної демократії як в нас.
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а потом окажется что директор Заха Хадид по совместительству работает лыжным инструктором в Альпах Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 8096
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вы лучше то что есть перекрутите..бо эти железки - позорище!!)))
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Что-то мне подсказывает, что эта Заха возьмет столько, что Метру на левый берег можно было бы построить!))))))
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Что-то мне подсказывает, что ты ДБ который не читает текст.

Соглашение не влияет на общую стоимость контракта с фирмой Limak. Расходы берет на себя турецкий подрядчик.
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один из идолов деконструктивизма... архитектура смерти уже и у нас... думал, что до нас это еще не докотилось, оказывается, оно уже здесь, еще и денег эти ребята ж запросят... потом назначат, как всегда, в пару архитектурных факультетов своих приверженцев чтобы взрастить себе поклонников... в Киев и так достаточно представителей international style архитектурного мусора, теперь уже и эти прибыли, пока через Днепр подбираются.

замечательная книга про культ этого движения Nikon A. Salingaros "Anti-architecture and deconstruction". в данный момент ее читаю второй раз.

https://www.wikiwand.com/en/Deconstruction
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Стиль проектных работ студии Zaha Hadid Architects
Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 4772 Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 8430Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 9220Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 8259Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 8404Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 478Станції метрополітену в Дніпрі проектуватиме архітектурна студія зі світовим ім'ям - Zaha Hadid Architects, - Філатов - Цензор.НЕТ 2538
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херня муслимская а не архитектура !! может это проек "привязаный " к арабам?? ну если так...посмотрим
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Привязано под запросы клиента и вкус клиента. Дизайнер изучает заказчика.... меня например раздражает немецкий брутализм и модернизм, топорно как у нас просто ухоженно.
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Пустопорожние вьітребеньки ни очем, без смьісловой нагрузки.
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Вьітеснение славянского духа из новой иудовской столицьі.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииСтанции метрополитена в Днепре будет проектировать архитектурная студия с мировым именем - Zaha Hadid Architects, - Филатов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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