 Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" и рассмотрения государственной сметы в парламенте.

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"Еще раз вовремя начинаем серьезную и сложную дискуссию - формирование проекта бюджета на 2019 год. Правительство честно подошло к формированию бюджета, исходя из макропрогноза, который является основой, а не составной бюджета, и формируем бюджет, согласно доходов и расходов, которые должны быть сбалансированными", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что проект бюджета имеет четкие приоритеты - рост экономики, финансирование армии, сохранение роста социальных стандартов и решения проблемы накопленных долгов.

"У нас есть серьезная проблема - обслуживание внешних долгов. Это вызов для украинского государства. Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого ", - отметил Премьер-министр.

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По его словам, одним из путей решения этой ситуации является принятие законопроектов, которые позволят нарастить объемы инвестирования в экономику и усилят промышленный потенциал. "Нужно провести еще много системных изменений, чтобы усилить доверие к Украине, - добавил глава правительства. - И надо оберегать экономику от неправильных решений, которые могут быстро разогреть ее, а затем спровоцировать обвал".

Также, уверен глава правительства, надо осторожно относиться к распределению ресурсов и необоснованному увеличению расходов. "Мы несем ответственность за страну. От громких речей сильнее Украине не будет. Мы должны это понимать, - сказал Гройсман. - Давайте поборемся за то, как люди будут жить в нашей стране ".

Премьер-министр подчеркнул, что три составляющие его видение развития государства - сильная армия, которая дает отпор агрессору, сильная национальная экономика и утверждение демократических ценностей через ответственность власти всех уровней.

"Мы должны передать наше государство следующим поколениям лучше и сильнее. Давайте отнесем маленькие амбиции в сторону. Я призываю всех - быть честными, говорить откровенно. Мы начинаем бюджетный процесс. Пожалуйста, давайте начнем новую традицию ответственной, просчитанной работы - без популизма и прицела на следующие выборы. Цель сделать Украину сильной нас не разъединяет, а наоборот", - отметил Гройсман.