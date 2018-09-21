 Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" и рассмотрения государственной сметы в парламенте.
Он отметил, что проект бюджета имеет четкие приоритеты - рост экономики, финансирование армии, сохранение роста социальных стандартов и решения проблемы накопленных долгов.
"У нас есть серьезная проблема - обслуживание внешних долгов. Это вызов для украинского государства. Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого ", - отметил Премьер-министр.
По его словам, одним из путей решения этой ситуации является принятие законопроектов, которые позволят нарастить объемы инвестирования в экономику и усилят промышленный потенциал. "Нужно провести еще много системных изменений, чтобы усилить доверие к Украине, - добавил глава правительства. - И надо оберегать экономику от неправильных решений, которые могут быстро разогреть ее, а затем спровоцировать обвал".
Также, уверен глава правительства, надо осторожно относиться к распределению ресурсов и необоснованному увеличению расходов. "Мы несем ответственность за страну. От громких речей сильнее Украине не будет. Мы должны это понимать, - сказал Гройсман. - Давайте поборемся за то, как люди будут жить в нашей стране ".
Премьер-министр подчеркнул, что три составляющие его видение развития государства - сильная армия, которая дает отпор агрессору, сильная национальная экономика и утверждение демократических ценностей через ответственность власти всех уровней.
"Мы должны передать наше государство следующим поколениям лучше и сильнее. Давайте отнесем маленькие амбиции в сторону. Я призываю всех - быть честными, говорить откровенно. Мы начинаем бюджетный процесс. Пожалуйста, давайте начнем новую традицию ответственной, просчитанной работы - без популизма и прицела на следующие выборы. Цель сделать Украину сильной нас не разъединяет, а наоборот", - отметил Гройсман.
Точно, Хорошо хоть наши три маланца за последние 4 года ни у кого не одалживали..
Такое вообще возможно - состоявшееся прошлое изменить в будущем? Наверное Гройсман объелся маленьких грибов.
ПаПіржднікі.
А почему народ должен расплачиваться, а не богатые и те, кто брал и воровал эти кредиты.
Все государство, все законы под себя подстроили, а украинский народ у них козел отпущения, на который можно повесить все, что угодно, а самим остаться в стороне и продолжать заниматься своими грязными делами.
В 2005 році на руках в українців було 12 млрд дол.
В 2014 уже 92 млрд дол. Тоді як в гривнях - менше 280 млрд.
Різниця в 2014 ( ваші "остальніе 17 грн" ) = 1 564 млрд грн !!!
В 2016 році в обігу було всього 286 млрд грн. Звідки взялись ваші 17 грн ?????
Їх в природі не було стільки в Україні )))
Що тільки порохоботи за обгортку від рошенки не видумають)))
І долар був по 8, і зарплати були від 400-450 дол, і пенсія 150 дол, і ВВП в два рази більший в доларовому еквіваленті. Як тільки попередники умудрялись таке робити)))
Це ж треба, роками тримати по 5 грн за долар, потім роками по 8 грн/дол, якщо можна було Лєрку і по 27...
Прийшли базарники-торгаші - нате вам мінус половину ВВП, девальвацію в 240%, мінус дві третини зарплати, мінус дві третини пенсій "патамушта МВФ, варофка, папірєднікі, українці багато їдять..." і т.д.
Страшно собі уявити, якими бездарними треба бути "теперішнікам" після тих крадіїв "папірєднікав", щоб до такого опустити країну...
Коли гравня була по 8 за долар, то ще тоді гривню міжнародні спеціалісти вважали недооціненою та сильною валютою)))
Але прийшли "теперішнікі" і сказали що по 27 то норм )))
При чому і штати, і МВФ ще в 2015 році говорили, що приведіть в порядок гривню, бо грошей не побачите !!!
От тепер "теперішнікі" і будуть тримати штучно гривню, бо грошей взагалі не побачать )))
І мізки собі вправте, бо такі дурниці видумуєте, що страшно за вас - може та болячка у вас ще й прогресує?)))
Ну перестаньте вже смішити)))
Ну а те, що влада дбає про олігархів (і сама є олігархами) в збиток Україні та українцям - то само собою.
Повторюю ще раз - 8 грн/дол - міжнародні експерти ще тоді вважали недооцінкою гривні !!!
І знову ж таки - подружіться з логікою !!!
Нащо "папірєднікам" утримувати гривню ???
Нащо платити зарплати від 400 дол, пенсії мін 150 дол, щоб українці купляли імпортні техніку, авто , ВВП росло по 15-25 % на рік В ДОЛАРОВОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ і т.д.
ЛОГІКА В ЧОМУ ??? СЕНС В ЧОМУ ????
Якщо Лєрка та базарники довели, що можна по 27 грн/дол, 50 дол пенсія, 150 дол зарплата, ВВП в половину в мінус і т.д.????????
Предыдущие брали, чтоб расплатиться за предшественников. Те, за тех, кто брал до них...
--Так так же нельзя, нам , в конце концов, не станут давать деньги и придётся объявить дефолт!
-- Так это ж здорово, никому отдавать не надо будет!
-- А что же станет с Украиной?
-- А об этом будут думать те, кто тогда в Украине будет жить..." (с)
Сериал "Слуга народу"
Мы - постсовки. В нашей стране 70 лет уничтожали инициативных, смелых, мыслящих...
В Украине все есть да только месные царьки ждут приватизацию земель и америкоского закона об недрах приватизованого участка.А пока этого нету то страна пускай подыхает и ето туоит наше дорогое правительство.