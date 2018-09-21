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 Политика Украины, Экономика
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 Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман. ВИДЕО

Правительство Украины передал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2019 и начинает серьезную бюджетную дискуссию, цель которой - сделать важный шаг на пути дальнейшего укрепления экономики и развития государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" и рассмотрения государственной сметы в парламенте.

...
"Еще раз вовремя начинаем серьезную и сложную дискуссию - формирование проекта бюджета на 2019 год. Правительство честно подошло к формированию бюджета, исходя из макропрогноза, который является основой, а не составной бюджета, и формируем бюджет, согласно доходов и расходов, которые должны быть сбалансированными", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что проект бюджета имеет четкие приоритеты - рост экономики, финансирование армии, сохранение роста социальных стандартов и решения проблемы накопленных долгов.

"У нас есть серьезная проблема - обслуживание внешних долгов. Это вызов для украинского государства. Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого ", - отметил Премьер-министр.

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По его словам, одним из путей решения этой ситуации является принятие законопроектов, которые позволят нарастить объемы инвестирования в экономику и усилят промышленный потенциал. "Нужно провести еще много системных изменений, чтобы усилить доверие к Украине, - добавил глава правительства. - И надо оберегать экономику от неправильных решений, которые могут быстро разогреть ее, а затем спровоцировать обвал".

Также, уверен глава правительства, надо осторожно относиться к распределению ресурсов и необоснованному увеличению расходов. "Мы несем ответственность за страну. От громких речей сильнее Украине не будет. Мы должны это понимать, - сказал Гройсман. - Давайте поборемся за то, как люди будут жить в нашей стране ".

Премьер-министр подчеркнул, что три составляющие его видение развития государства - сильная армия, которая дает отпор агрессору, сильная национальная экономика и утверждение демократических ценностей через ответственность власти всех уровней.

"Мы должны передать наше государство следующим поколениям лучше и сильнее. Давайте отнесем маленькие амбиции в сторону. Я призываю всех - быть честными, говорить откровенно. Мы начинаем бюджетный процесс. Пожалуйста, давайте начнем новую традицию ответственной, просчитанной работы - без популизма и прицела на следующие выборы. Цель сделать Украину сильной нас не разъединяет, а наоборот", - отметил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/v3087393
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого ", - отметил Премьер-министр.

Точно, Хорошо хоть наши три маланца за последние 4 года ни у кого не одалживали..
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Вот послушаешь нашу быдлоэлиту - такие правильные вещи говорит, что аж обнять их хочется. А посмотришь, чем они реально занимаются, и понимаешь - только массовые расстрелы могут изменить ситуацию.
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Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и последующих лет будут расплачиваться за грехи прошлого ", - отметил Премьер-министр.

Точно, Хорошо хоть наши три маланца за последние 4 года ни у кого не одалживали..
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Они сделали лучше, скоро наступает время плати по репарациям Поценюка.
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Наконец пришлось сказать то,о чем я и предупреждал, радующихся кредитам. Смысл таков - отдавать вам,вашим детям и внукам. Раньше это не афишировали.
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При всем том,что денег у вас нет ,не было и не будет. Но на Мальдивы ездить будут.Не вы.
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Чем больше останутся они у власти,тем больше нам отдавать. И не обижайтесь потом,что не предупреждали.
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Нам и нашим детям прийдётся отдавать, даже если они не останутся у власти. Это расплата за нашу тупость и инфантильность.
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Мы одну банду выгнали, заплатив жизнями наших патриотов и воинов и платим и сейчас. А на их место посадили таких же самыхю. Разница лишь в том, что те хотели еще всю страну под хуйла положить, а эти просто хуйла называют хуйлом и слава Богу мы еще не поем гимн совка....
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Я бы дополнил....а эти просто хуйла называют хуйлом ,торгуя с ним на тихоря.
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"...Поэтому бюджеты 2014, 2015, 2016, 2017... будут расплачиваться..."

Такое вообще возможно - состоявшееся прошлое изменить в будущем? Наверное Гройсман объелся маленьких грибов.
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Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому мы брали в кредит, берем и продолжим брать - Гройсман.
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Вот послушаешь нашу быдлоэлиту - такие правильные вещи говорит, что аж обнять их хочется. А посмотришь, чем они реально занимаются, и понимаешь - только массовые расстрелы могут изменить ситуацию.
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Не забываем и про репарации Поценюка, которые нам прийдётся выплачивать 20 лет процентами от ВВП.
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ЗЫ: В принципе, нам прийдётся думать о том, как теперь минимизировать потери от той кабалы в которую нас втянул Поценюк. Поскольку даже если в стране всё наладится то, мы всё равно не сможем развиватся из-за вынужденой выплаты по счётчику.
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Обслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман

А почему народ должен расплачиваться, а не богатые и те, кто брал и воровал эти кредиты.
Все государство, все законы под себя подстроили, а украинский народ у них козел отпущения, на который можно повесить все, что угодно, а самим остаться в стороне и продолжать заниматься своими грязными делами.
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это цена тупости и инфантильности народа.
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Так шо, може скинемся и пошлем мвф на аппарат? Обслуговування зовнішніх боргів - серйозна проблема, тому попередні й майбутні бюджети розплачуватимуться за гріхи минулого, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1360
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Донбасс и Крым, такие же должники как и другие регионы Украины - Если мы расплачиваемся и за себя и за сеператистов - то депутатов которые предлагают отказаться от этих регионов нужно развесить на столбах.
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"Прямо скажем,все воры в домоуправлении.Но валюты я не брал!"...(с)
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Хочу напомнить тем, кто во все горло кричит что когда то жилось хорошо, потому что доллар был по 8 гривен.Так вот - доллар был по 8 только потому, что в такой курс, вливались деньги взятые в долг азаровым и тимошенко. Пользовались долларом по 8, теперь платите по счетам и не нужно кричать, что я не брал.
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а кака разніца по чьом бил той долляр? Його ж не гривнями брали і не гривнями тепер віддаватимемо. А так як є - по долляру за долляр.
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Доллар на то время, должен был стоить 25 гривен, азаров и тимошенко набрали кредитов и бросили часть этих денег на укрепление гривны, другую часть разворовали. Ты платил по 8 за доллар, а остальную суму в 17 гривен, за тебя заплатило государство. Вот теперь и посчитай сколько ты должен благодаря политике тимошенко и азарова.
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та гривні - то бамажки. Їх мона намалювати стіко, скіко станок позволить. Брали доллярами? І доллярами віддаватимемо. Шоб отчьотності нє нарушать
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Ви навіть з елементарною логікою не дружите)))

В 2005 році на руках в українців було 12 млрд дол.
В 2014 уже 92 млрд дол. Тоді як в гривнях - менше 280 млрд.

Різниця в 2014 ( ваші "остальніе 17 грн" ) = 1 564 млрд грн !!!

В 2016 році в обігу було всього 286 млрд грн. Звідки взялись ваші 17 грн ?????
Їх в природі не було стільки в Україні )))
Що тільки порохоботи за обгортку від рошенки не видумають)))

І долар був по 8, і зарплати були від 400-450 дол, і пенсія 150 дол, і ВВП в два рази більший в доларовому еквіваленті. Як тільки попередники умудрялись таке робити)))
Це ж треба, роками тримати по 5 грн за долар, потім роками по 8 грн/дол, якщо можна було Лєрку і по 27...

Прийшли базарники-торгаші - нате вам мінус половину ВВП, девальвацію в 240%, мінус дві третини зарплати, мінус дві третини пенсій "патамушта МВФ, варофка, папірєднікі, українці багато їдять..." і т.д.

Страшно собі уявити, якими бездарними треба бути "теперішнікам" після тих крадіїв "папірєднікав", щоб до такого опустити країну...
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Все верно написано кроме одного - бюджет Украины был мизерным + огромные внешние долги и именно этот фактор влияет на курс. Миллиарды на руках украинцев, это миллиарды на руках олигархов, а олигархи не хотели терять на курсе, вот именно поэтому тимошенко с азаровым и набрали кредитов, которыми и покрывали доходы олигархов, а долги повесили на плечи украинцев.
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До речі, ще одне)))
Коли гравня була по 8 за долар, то ще тоді гривню міжнародні спеціалісти вважали недооціненою та сильною валютою)))

Але прийшли "теперішнікі" і сказали що по 27 то норм )))

При чому і штати, і МВФ ще в 2015 році говорили, що приведіть в порядок гривню, бо грошей не побачите !!!
От тепер "теперішнікі" і будуть тримати штучно гривню, бо грошей взагалі не побачать )))

І мізки собі вправте, бо такі дурниці видумуєте, що страшно за вас - може та болячка у вас ще й прогресує?)))
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Повторюсь - миллиарды на руках украинцев, это миллиарды на руках олигархов и именно поэтому, деньги которые брали в долг тимошенко с азаровым, вливались в укрепление гривны. Чтобы олигархи не пострадали, а долг можно и на плечи украинцев повесить, впрочем они так и сделали.
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Олігархи мілліарди на руках тримали/тримають?)))
Ну перестаньте вже смішити)))

Ну а те, що влада дбає про олігархів (і сама є олігархами) в збиток Україні та українцям - то само собою.

Повторюю ще раз - 8 грн/дол - міжнародні експерти ще тоді вважали недооцінкою гривні !!!

І знову ж таки - подружіться з логікою !!!
Нащо "папірєднікам" утримувати гривню ???
Нащо платити зарплати від 400 дол, пенсії мін 150 дол, щоб українці купляли імпортні техніку, авто , ВВП росло по 15-25 % на рік В ДОЛАРОВОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ і т.д.

ЛОГІКА В ЧОМУ ??? СЕНС В ЧОМУ ????
Якщо Лєрка та базарники довели, що можна по 27 грн/дол, 50 дол пенсія, 150 дол зарплата, ВВП в половину в мінус і т.д.????????
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Вы можете выть сколько угодно но фактов не изменить - При нищем населении Украины, держать 92 миллиарда, это приходится более 2190 миллионов на 1 человека. Вы в эти сказки верите или пишете откровенный бред?
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уряд чесно признався шо нас будуть "стрічь і рєзать"
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Вова, а у тебе що, немає гріхів? Все "папєрєдніки"? Так твій Петя - президент, як раз із "папєрєдніков".
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Были бы у власти профессионалы,то они бы озвучили для каких проэктов МВФ давал кредиты,чьи фирмы получили эти деньги и сказали бы что деньги будут отдавать те кто потратил.
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Часть этих денег, супер министры тимошенко с азаровым бросили на укрепление гривны, часть разворовали. Люди радовались доллару по 8 не замечая того, как на их плечи лег огромный долг.
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"--Мы занимаем деньги, чтоб расплатиться за долги предыдущего правительства.
Предыдущие брали, чтоб расплатиться за предшественников. Те, за тех, кто брал до них...
--Так так же нельзя, нам , в конце концов, не станут давать деньги и придётся объявить дефолт!
-- Так это ж здорово, никому отдавать не надо будет!
-- А что же станет с Украиной?
-- А об этом будут думать те, кто тогда в Украине будет жить..." (с)
Сериал "Слуга народу"
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Вибрали жи-дів- брехунів і вибиратимете тих же самих жи-дів -брехунів. Але крім того, що вони брехуни ці пі-да -раси залізли кожному українцю в кишеню. Шкода , що стаждають від цього нормальні люди, які за цих уро-дів не голосували і голосувати не будуть. А ви знайте, що людина має право на помилку і на її виправлення. А , якщо ти не виправляєш помилок,- то ти просто повний ідіот
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НОРМАЛЬНЫХ мало.
Мы - постсовки. В нашей стране 70 лет уничтожали инициативных, смелых, мыслящих...
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Запомни - жиды, это сказочные существа для фашистов разных мастей. В цивилизованных странах, где люди живут хорошо, не верят в сказки про жидов.
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Короче, МВФ не даст денег без утвержденного МВФом бюджета на 2019 год.
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Балодя! Передай своїм кредиторам - для них незабаром розпочнеться сезон відсосиновиків!
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Обслуживание долгов?А что сделало правительство чтоб не брать у МВФ деньги для погашения долгов и увеличения тарифов для народа?Только пускай не врут об инфляции и цен на газ и нефть.В Украине законсервировано десятки а то и сотни уже готовых месторождений газа и нефти,в Украине не испольуется по крайней мере легально Мужиивское месторождение золота,говорят невыгодно большие затраты,хотя словаку закупившему переработаный отвал было почемуто выгодно добывать из этого мусора золото.
В Украине все есть да только месные царьки ждут приватизацию земель и америкоского закона об недрах приватизованого участка.А пока этого нету то страна пускай подыхает и ето туоит наше дорогое правительство.
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ой та ладно вам. менее 60% ввп - это вообще не проблема. Проблемы от 100% начинаются.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбслуживание внешних долгов - серьезная проблема, поэтому предыдущие и будущие бюджеты будут расплачиваться за грехи прошлого, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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