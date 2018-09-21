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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1767) инфляция (771) Кабмин (10654) Маркарова (12)

 Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО

Повышение всех социальных нормативов в 2019 году будет происходить на размер инфляции плюс 2%.

Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

...
"В следующем году мы закладываем минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн. Мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию +2%. То есть, мы будем не только компенсировать инфляцию, но и немножко ее опережать", - сказала Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантирую, что Бюджет-2018 будет выполнен, - глава Минфина Маркарова

Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 175 гривен в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/v3087386
 
 
 Топ комментарии
 
Да харошь врать, в бюджете 2019 заложено повышение пенсий не с января как должно быть а с сентября, тем самым у пенсионеров крадут миллиарды.
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выборы, выборы - все звездят...кикиморы
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Все що вона оголошує це те що їй написали і сказали зробити

А в реалі буде так
МВФ отказался рассматривать выделение средств для Украины до принятия госбюджета

Все напишуть так як вимагає диктує стан економіки Інакше Бабла не буде

А який стан економіки в Україні всі відчувають зараз))))
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А то як збільшаться? Для чого? І так жеруть суки забагато!
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Да харошь врать, в бюджете 2019 заложено повышение пенсий не с января как должно быть а с сентября, тем самым у пенсионеров крадут миллиарды.
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Т.е. если цена на газ повыситься на 30 процентов, то зарплата/пенсия перед этим повышением поднимется на 32% Правильно?
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Вода станет мокрее, сахар слаще, а пожары какие будут? И не потушишь. Если выберете Порошенко конечно.
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Социальные нормативы от шоколадного ворья для граждан Украины эквивалентны социальным нормативам и стандартам содержания животных в приютах на западе.
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Тут вы многократно неправы, в приютах для животных на западе кормят живность во много раз лучше.
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Суд признал нелегитимным прожиточный минимум в Украине.

Согласно вердикту от 11 сентября, Киевский апелляционный административный суд признал незаконным прожиточный минимум в Украине, который составляет 1777 гривен.

Из-за этого общественные организации объявили инициативу по формированию новой "потребительской корзины" и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине.

Читайте также: Пенсии в Украине - как дожить и как прожить

"11 сентября 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Безименная Н.В., Кучма А.Ю., Алименко В.А. рассмотрел дело № 826/5661/16 и решил удовлетворить иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины, при участии третьих лиц: Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины,- о незаконности установления прожиточного минимума в Украине", - сообщил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
https://uainfo.org/blognews/1536854227-sud-priznal-nelegitimnym-prozhitochnyy-minimum-v-ukraine.html

ГыыЫЫЫЫЫ...
🤑
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Свято наближається, свято наближается...
Обіцянки і гречка в кожен дім.
Дива бюджетні від посадовців
Свято наближається, свято наближається...
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продуктовая инфляция за год +35% где индексация?????????
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потрібно менше жерти.
Я перейшов з гравію на пісок і став струнким і підтягнутим, наче гончий хорт.
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Не 35.
По моим подсчётам 25.
Но и это звиздец!!!
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Люди видимо неправильно поняли эту откормленную особь. Вы видите где она выступала и для кого рассказывала о повышении социальных благ, вот для них и исключительно только для них они возрастут, остальным придется и дальше "жити по новому".
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Что толку в вашем росте минималки, если ее даже в госучереждениях не поднимают! Примеры знаю лично.
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Ну тепер я заживу.

Куплю на пенсію собі костюм з блискавками і на Мальдіви.
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Повышение всех социальных нормативов украинской нищеты,которую наплодили грабители при власти будет на 2%
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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