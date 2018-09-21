 Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО

Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"В следующем году мы закладываем минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн. Мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию +2%. То есть, мы будем не только компенсировать инфляцию, но и немножко ее опережать", - сказала Маркарова.

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Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 175 гривен в месяц.