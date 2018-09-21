 Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО

Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В следующем году мы закладываем минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн. Мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию +2%. То есть, мы будем не только компенсировать инфляцию, но и немножко ее опережать", - сказала Маркарова.
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Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 175 гривен в месяц.
А в реалі буде так
МВФ отказался рассматривать выделение средств для Украины до принятия госбюджета
Все напишуть так як вимагає диктує стан економіки Інакше Бабла не буде
А який стан економіки в Україні всі відчувають зараз))))
Согласно вердикту от 11 сентября, Киевский апелляционный административный суд признал незаконным прожиточный минимум в Украине, который составляет 1777 гривен.
Из-за этого общественные организации объявили инициативу по формированию новой "потребительской корзины" и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине.
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"11 сентября 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Безименная Н.В., Кучма А.Ю., Алименко В.А. рассмотрел дело № 826/5661/16 и решил удовлетворить иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины, при участии третьих лиц: Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины,- о незаконности установления прожиточного минимума в Украине", - сообщил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
https://uainfo.org/blognews/1536854227-sud-priznal-nelegitimnym-prozhitochnyy-minimum-v-ukraine.html
ГыыЫЫЫЫЫ...
🤑
Обіцянки і гречка в кожен дім.
Дива бюджетні від посадовців
Свято наближається, свято наближається...
Я перейшов з гравію на пісок і став струнким і підтягнутим, наче гончий хорт.
По моим подсчётам 25.
Но и это звиздец!!!
Куплю на пенсію собі костюм з блискавками і на Мальдіви.