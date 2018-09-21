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 Рада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий. ВИДЕО

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению законопроект о государственном бюджете (№9000) на 2019 год..

Об этом объявил спикер ВР Андрей Парубий, после того как Кабинет министров представил проект Госбюджета-2019 на пленарном заседании Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Представление проекта закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 год (№9000) завершилось. Хочу сказать, что с этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета. Уже на нашем поле обсуждение бюджета. Теперь государственный бюджеты Украины для дальнейшей работы переходит в Верховную Раду. Приглашаю всех к дискуссии", - заявил спикер.

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Теперь согласно регламенту, до 1 октября нардепы будут подавать свои предложения к документу, до 15 октября их рассмотрит профильный комитет. Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября.

Источник: https://censor.net.ua/v3087382
 
 
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нужно принять его как обычно сегодня ночью - пока делегация МВФ не уехала далеко...
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Головне, щоб грибами маленькими не зловживав...
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ты смотри как мвф их вчера траншем вжучил!!!))))
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нужно принять его как обычно сегодня ночью - пока делегация МВФ не уехала далеко...
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Это не надолго, скоро придет Юлька и засунет им их бюджет сами знаете куда!
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та ні, вони приймуть, а потім вона) прийде! Рада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий - Цензор.НЕТ 1760 Рада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий - Цензор.НЕТ 1760 Рада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий - Цензор.НЕТ 1760
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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Головне, щоб грибами маленькими не зловживав...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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