 Рада приняла к рассмотрению проект Госбюджета-2019, - Парубий. ВИДЕО

Об этом объявил спикер ВР Андрей Парубий, после того как Кабинет министров представил проект Госбюджета-2019 на пленарном заседании Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Представление проекта закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 год (№9000) завершилось. Хочу сказать, что с этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета. Уже на нашем поле обсуждение бюджета. Теперь государственный бюджеты Украины для дальнейшей работы переходит в Верховную Раду. Приглашаю всех к дискуссии", - заявил спикер.

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Теперь согласно регламенту, до 1 октября нардепы будут подавать свои предложения к документу, до 15 октября их рассмотрит профильный комитет. Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября.