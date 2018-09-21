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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:Парубий (1742) совет (68) Супрун Ульяна (337)

 "Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что активно использует в жизни советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после вопроса нардепа Ляшко, который назвал советы Супрун "очень полезными", вспомнив вчерашнее ее заявление о том, что по инструкциям безопасности пациентов в больнице надо перевозить на каталках вперед ногами. Нардеп вспомнил и предыдущие советы министра - слушать музыку перед сном, масировать глаза, мужчинам сидеть на холодном, а детям с больным горлом детям есть мороженное.

"Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Уляны Супрун и маленькие грибы не собирал", - заявил Парубий, вероятнее всего, вспомнив рекомендации Супрун о том, как избежать отравление грибами.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операции по трансплантации почек станут дешевле, Минздрав покроет часть расходов, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/v3087368
 
   
 Топ комментарии
 
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о картавом логопеде.

😬
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Как мы до такого дожили...
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"Это дурдом!" - кричали депутаты.
"Это наш дом" - успокаивал спикер.
🤑
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Да... вопрос серьезный... придется за пивом сходить. Бо без него видео я, наверное, просмотреть не смогу.
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ты о чем, о важности таких новостей или необходимости собирать только большие грибы?
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На счет грибов не знаю, а смотреть на это все больно.
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Насчёт грибов могу подтвердить - если только не поймаешь бэд-трип, то абсолютно не больно, а наоборот захватывающе интересно смотреть на это всё.

"Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 3164
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Как до такого мы дожили? Да просто - МОЛЧА. В прямом смысле слова. Сами и виноваты.
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Идиот на идиоте и все во власти. ФАНТАСТИКА.
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Неактуальная подпись любезный! Сегодня это звучит по другому.
РЕВЕРСИВЕРА нет, поэтому ем грибы и смотрю!..
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Надо всю нынешнюю украинскую верхушку , методами Супрун лечить, а то они, как-то её советы игнорируют и быстро за границу мотают, при проблемах со здоровьем.. "Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 7956
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Да не справляется национальная медицина... Вы что не видите, кого за "жопу" не возьмут все тебе геть бАльные и Луценко, (кЫшкивнык) и Йуля, (протрузии) и Мельнк (от "болей" вооЩе аж в Америку забежал!.. и Насиров, ( "обезболивающей" ковдрой всё укрывался) и... да нет "здоровых" при украинской власти! Там давно уже свирепствует епидемия Абосрения гемороя, а денег на штатного на штатного проктолога в гос. бюджете все как то заложить не догадаются!.. "Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 7900
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- Не делайте из еды культа. После этого Бендер съел огурец сам... (с)
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собирает только крупные грибочки?)))
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...по инструкциям безопасности пациентов в больнице надо перевозить на каталках вперед ногами (с) Супрун 💀 💀 💀
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о картавом логопеде.

😬
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Стишок-пирожок вспомнился:

ска ска ска ска ска ска ска ска ска
ска ска ска ска ска ска ска ска

ска ска ска ска ска ска ска ска ска

скажите где здесь логопед
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Пока гриб маленький, очень трудно различить ядовитый он, или сьедобный. Здесь Супрун права. Мужчинам можно сидеть на холодном, но на ягодицах, а не на яйцах. Вообще-то вопрос, кажется, о женщинах был, но нашему спикеру не до этого.
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Успешные мужнины сидят не на яйцах а на ФАБЕРЖЕ... И поверте на слово, неодушевленный предмет намного лучше привлекает женщин и девиц в отличие от натурального продукта не содержащего ГМО...
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У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.

В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...

Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот сцуко плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.

Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....

...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...

🤑
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И один из этих осколков застрял в языке, а второй в мозгах...


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А мне понравилось)) Про маленькие грибы .
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Да вот и мне понравилось - сразу вспомнились эксперименты с грибочками в 2000-х

"Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 1005
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https://m.youtube.com/watch?v=s-IpxJJueRo
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
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Супрун представить на Шнобелевскую премию, а Парубия - в шоу шеплявых.
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типа моя первая теща жена от грибов, втораят тоже умарла от них, а тртья потмоу что их нехотела есть...
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Брачное объявление: Мужчина 45 лет, пятикратный вдовец, ищет подругу жизни 25-40 лет. О себе: спортивного сложения, без вредных привычек, хобби - собирать грибы и экспериментировать с грибной кулинарией...

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"Это дурдом!" - кричали депутаты.
"Это наш дом" - успокаивал спикер.
🤑
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бл...ь . страна 5й год с оккупантом воюет, по уровню коррупции, оттока населения и экономического развития на уровне чада какого нибудь, а в новостях дня в топе лыбящейся спикер с кокой то ересью о том, как он грибы не собирает
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Это был очень странный лес… Сначала я ходил за грибами. Потом они за мной… "Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 5172
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"Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал".
А жаль...
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Только большие, красные, с белыми пупырышками.
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***
банда гопников, быковавшая в вагоне электрички с грибниками,
была вырезана под корень.
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Растут в лесу рядом два гриба, белый и мухомор. Смотрят - грибник идёт.
Мухомор злорадно говорит белому:
- Оп-па... Кажется, щас резня начнётся.
Белый ехидно отвечает:
- Ну насчёт резни - это ещё вопрос, увидит или нет. А вот сапогом по епалу кое-кто точно выгребет.
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***
грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались грибами.
сейчас их нашли, но вот показания не сходятся.
не совпадают даже эпохи.
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кстати... "стратегические семена" пересматриваю и ржу!..
блин! за мужиком сцена плачет!
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Дааа, ...если не трибуна!
Агапов - бодхисаттва! Ему надо было в другой стране родиться. а не в россосисии (((
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ну так с придыханием говорить...
так хорошо поставлена самой жизнью мимика
словарный запас и набор ткрминов...менты ваще припухли...
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По моему, это были какие то неправильные грибы "Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 2037
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***
- Яша, что у Вас происходит? Ваша теща уже третий раз за этот
месяц отравилась грибами!
- Ой вей, это все ее проклятый склероз! Она с любовью готовит
для меня, а потом забывает и сама пробует...
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- Я вчера для тёщи два ведра грибов собрал.
- А вдруг они ядовитые?
- Что значит "вдруг"?!
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Наш спікер на псілобіцини підсів,з депресією,мабудь,бореться...
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Не над женщиной, а ведьмой которая уничтожает медицину и стебется над простыми украинцами она в одном ряду с Натилей Витренко, Валинтиной Матвиенко и их верной тварью Йулей Тимошенко. Да сам Парубий из того же кодла, это да так что не ему ей в укор что-то говорить.
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Проще говоря, тотальный секс амфибий с рептилиями.


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И эти людишки правят Украиной! Народ, по-моему, с нами что-то не так, раз мы им это позволяем. Если не одумаемся - страны у нас уже не будет. Скоро не будет, точка невозврата уже близка.
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Уважаемые Парубий и Ко, я с вами грибочки не ел, поэтому не очень замечаю 148 успешных решительных реформ. Это еще не наказуемо?
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Треба поїсти грибів - і ось воно: наприклад, реформована Троєщина у Києві.

"Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 4388
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***
Набрал грибов. Сейчас буду жарить. Что за грибы - не знаю.
На всякий случай помылся, побрился и оделся во все чистое...

(Если все будет хорошо, расскажу об этом с трибуны...)
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Цензурних слів,щоб виразити своє ставлення до цих особєй, немає...
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У спікера Україну вже покращено.
Звичайний ліс на Київщині:

"Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 9196
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Этот чумоход палил из своего пистолета, который запрещен для простых людей, когда объелся грибов или с ним Добкин коксом поделился?
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Мабуть Парубій і топіки не носить, аби пупок не застудити, як зокрема сама в.о. мінійстра застерігала , у переліку своїх неймовірно професійних порад.
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Правильно.Маленьких поешь..потом борщ с шоколадкой ешь,а кофе с салом "Хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун і маленькі гриби не збирав", - Парубій - Цензор.НЕТ 4338
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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