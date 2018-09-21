 "Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после вопроса нардепа Ляшко, который назвал советы Супрун "очень полезными", вспомнив вчерашнее ее заявление о том, что по инструкциям безопасности пациентов в больнице надо перевозить на каталках вперед ногами. Нардеп вспомнил и предыдущие советы министра - слушать музыку перед сном, масировать глаза, мужчинам сидеть на холодном, а детям с больным горлом детям есть мороженное.

"Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Уляны Супрун и маленькие грибы не собирал", - заявил Парубий, вероятнее всего, вспомнив рекомендации Супрун о том, как избежать отравление грибами.

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