 "Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после вопроса нардепа Ляшко, который назвал советы Супрун "очень полезными", вспомнив вчерашнее ее заявление о том, что по инструкциям безопасности пациентов в больнице надо перевозить на каталках вперед ногами. Нардеп вспомнил и предыдущие советы министра - слушать музыку перед сном, масировать глаза, мужчинам сидеть на холодном, а детям с больным горлом детям есть мороженное.
"Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Уляны Супрун и маленькие грибы не собирал", - заявил Парубий, вероятнее всего, вспомнив рекомендации Супрун о том, как избежать отравление грибами.
...
РЕВЕРСИВЕРА нет, поэтому ем грибы и смотрю!..
😬
ска ска ска ска ска ска ска ска ска
ска ска ска ска ска ска ска ска
ска ска ска ска ска ска ска ска ска
скажите где здесь логопед
Андрій Парубій.
В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...
Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот сцуко плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.
Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....
...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
🤑
Дивись та думай, час іде...
ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ ВЛАДИ
"Это наш дом" - успокаивал спикер.
🤑
А жаль...
банда гопников, быковавшая в вагоне электрички с грибниками,
была вырезана под корень.
Мухомор злорадно говорит белому:
- Оп-па... Кажется, щас резня начнётся.
Белый ехидно отвечает:
- Ну насчёт резни - это ещё вопрос, увидит или нет. А вот сапогом по епалу кое-кто точно выгребет.
грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались грибами.
сейчас их нашли, но вот показания не сходятся.
не совпадают даже эпохи.
блин! за мужиком сцена плачет!
Агапов - бодхисаттва! Ему надо было в другой стране родиться. а не в россосисии (((
так хорошо поставлена самой жизнью мимика
словарный запас и набор ткрминов...менты ваще припухли...
- Яша, что у Вас происходит? Ваша теща уже третий раз за этот
месяц отравилась грибами!
- Ой вей, это все ее проклятый склероз! Она с любовью готовит
для меня, а потом забывает и сама пробует...
- А вдруг они ядовитые?
- Что значит "вдруг"?!
Набрал грибов. Сейчас буду жарить. Что за грибы - не знаю.
На всякий случай помылся, побрился и оделся во все чистое...
(Если все будет хорошо, расскажу об этом с трибуны...)
Звичайний ліс на Київщині: