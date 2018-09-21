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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Вакарчук (158) концерт (276) Россия (70523)

 "Могу понять любую позицию. Не понимаю тех, кто съезжает с этого вопроса и врет", - Вакарчук об украинских музыкантах, гастролирующих в РФ. ВИДЕО

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что может понять украинских музыкантов, гастролирующих в РФ и которые открыто заявляют о своей позиции в вопросе российско-украинских отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский музыкант заявил в эфире телеканала 1+1.

"Сегодня самое главное, как мне кажется, независимо от рынка - не рынка, потерь - не потерь, чтобы люди, которые представляют массовую культуру, шоу-бизнес - это, кстати, касается и журналистов, и политиков - определились со своей позицией. Я с большим уважение отношусь ко всем - и к тем, кто имеет позицию близкую к моей, и к тем, у кого она противоположна моей. В конце концов, мы живем в свободной стране и имеем право высказываться. Единственное чего я не понимаю - это когда человек говорит: "Вы знаете, у меня нет никакой позиции"... Если человек говорит, что у него нет позиции или, как это говорят на слэнге, съезжает, то он врет - врет другим или себе", - сказал Вакарчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стотысячный стадион вместе с Вакарчуком поет Гимн Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3087356
 
   
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а мені імпонує позиція кобздона - взяв і здох, і більше нікому не кохає мозги
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Як я написав віршика у ті чудові вихідні після приємних подій:

кобзон в четверг слегка приумер
но в пятницу когда забрал
он курощупа стало ясно
что бобик сдох без всяких при
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остальным почитателям его творчества и ценностей настоятельно рекомендуем не пропустить его концерты по месту текущего проживания, под аккомпанемент хора Александрова
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Cвет лысины мистера Бенджамина такой манящий, кто от него устоит? а никто пожалуй.(японская поэзия) "Можу зрозуміти будь-яку позицію. Не розумію тих, хто з'їжджає з цього питання і говорить неправду", - Вакарчук про українських музикантів, які гастролюють у РФ - Цензор.НЕТ 1440
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Музиканти, співаки живуть в іншому світі. Десь там, на Олімпі, за хмарами.
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А юмористы?
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а чего его сейчас втиснули на Цензор?
С Рождеством Хрестовым........ "Можу зрозуміти будь-яку позицію. Не розумію тих, хто з'їжджає з цього питання і говорить неправду", - Вакарчук про українських музикантів, які гастролюють у РФ - Цензор.НЕТ 1788
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какая замечательная позиция! Непонятно только к чему и о чем.
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малыш Бакинский - бла, бла, бла......- много слов ни о чем...
Меняйтесь сами, не пришло время еще, политики должны быть как и все ответственными....

Лучше бы песенку сбацал какую нибудь....
Мурку... "Можу зрозуміти будь-яку позицію. Не розумію тих, хто з'їжджає з цього питання і говорить неправду", - Вакарчук про українських музикантів, які гастролюють у РФ - Цензор.НЕТ 6452
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Ниче непонимаю...
-Я с большим уважение отношусь ко всем - и к тем, кто имеет позицию близкую к моей, и к тем, у кого она противоположна моей.
Так это и есть...нема позиции..
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Aleksey Nosulenko - ага..., Крым это Украина...., - да, ты молодец, - уважаю...

Крым это россия.... - да чувак, ты молодец... - уважаю...
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Значит все должны стоять в одной позиции? "Можу зрозуміти будь-яку позицію. Не розумію тих, хто з'їжджає з цього питання і говорить неправду", - Вакарчук про українських музикантів, які гастролюють у РФ - Цензор.НЕТ 8760
Как при кпсс?
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"Если человек говорит, что у него нет позиции или, как это говорят на слэнге, съезжает, то она врет"
1. Если человек, то врет "он" (мужской род).
2. Если врет "она", то - людына (женский род).
3. Слово "Сленг" пишется через "Е".

Как может быть президентом страны такой безграмотный человек?
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Святослав, хотелось бы знать Вашу позицию относительно ноты "фа" по отношению к "ля".
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И к буквам "Ё" и "Ы". "Можу зрозуміти будь-яку позицію. Не розумію тих, хто з'їжджає з цього питання і говорить неправду", - Вакарчук про українських музикантів, які гастролюють у РФ - Цензор.НЕТ 8633
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он уже сказал, что это не его война, че, это тоже позиция
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Ти сам по аеропортах московських надривав свій голос.
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Кто хочет такого бесхребетного президента?
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Об основной массе артистов можно сказать так: "Чем отличается "лицедей" от проститутки?" "Тем, что проститутка продаёт тело, а лицедей - душу...". Часто оказывается, что "актёр-человек", и "актёр, играющий роль" - совершенно разные люди. Но многие этого не понимают, ассоциируя реального человека с "экранным образом"... Вспомните "Шарапова", "Павку Корчагина"... И сравните их с Конкиным... Мне товарищ, пограничник бывший, рассказывал на рыбалке, о его "художествах" на границе, в поезде. Его сослуживец бывший был тому свидетелем... Пугачиху и Ротару, видел, в настоящей жизни, своими глазами. Первую - в Ленинграде, в феврале 1983-го, а вторую - летом 1990-го, в Ростове-на-Дону (жил с ней, в одной гостинице, на одном этаже, несколько дней)... Так что меня подобное давно не удивляет...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Могу понять любую позицию. Не понимаю тех, кто съезжает с этого вопроса и врет", - Вакарчук об украинских музыкантах, гастролирующих в РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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