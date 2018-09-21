 "Могу понять любую позицию. Не понимаю тех, кто съезжает с этого вопроса и врет", - Вакарчук об украинских музыкантах, гастролирующих в РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский музыкант заявил в эфире телеканала 1+1.
"Сегодня самое главное, как мне кажется, независимо от рынка - не рынка, потерь - не потерь, чтобы люди, которые представляют массовую культуру, шоу-бизнес - это, кстати, касается и журналистов, и политиков - определились со своей позицией. Я с большим уважение отношусь ко всем - и к тем, кто имеет позицию близкую к моей, и к тем, у кого она противоположна моей. В конце концов, мы живем в свободной стране и имеем право высказываться. Единственное чего я не понимаю - это когда человек говорит: "Вы знаете, у меня нет никакой позиции"... Если человек говорит, что у него нет позиции или, как это говорят на слэнге, съезжает, то он врет - врет другим или себе", - сказал Вакарчук.
кобзон в четверг слегка приумер
но в пятницу когда забрал
он курощупа стало ясно
что бобик сдох без всяких при
С Рождеством Хрестовым........
Меняйтесь сами, не пришло время еще, политики должны быть как и все ответственными....
Лучше бы песенку сбацал какую нибудь....
Мурку...
-Я с большим уважение отношусь ко всем - и к тем, кто имеет позицию близкую к моей, и к тем, у кого она противоположна моей.
Так это и есть...нема позиции..
Крым это россия.... - да чувак, ты молодец... - уважаю...
Как при кпсс?
1. Если человек, то врет "он" (мужской род).
2. Если врет "она", то - людына (женский род).
3. Слово "Сленг" пишется через "Е".
Как может быть президентом страны такой безграмотный человек?