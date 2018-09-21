 "Могу понять любую позицию. Не понимаю тех, кто съезжает с этого вопроса и врет", - Вакарчук об украинских музыкантах, гастролирующих в РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский музыкант заявил в эфире телеканала 1+1.

"Сегодня самое главное, как мне кажется, независимо от рынка - не рынка, потерь - не потерь, чтобы люди, которые представляют массовую культуру, шоу-бизнес - это, кстати, касается и журналистов, и политиков - определились со своей позицией. Я с большим уважение отношусь ко всем - и к тем, кто имеет позицию близкую к моей, и к тем, у кого она противоположна моей. В конце концов, мы живем в свободной стране и имеем право высказываться. Единственное чего я не понимаю - это когда человек говорит: "Вы знаете, у меня нет никакой позиции"... Если человек говорит, что у него нет позиции или, как это говорят на слэнге, съезжает, то он врет - врет другим или себе", - сказал Вакарчук.

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