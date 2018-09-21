EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  4684  40
Все про:отравление (1181) Тернопольщина (336)

 Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 20 сентября, сообщает местное издание 0352.ua.

...
В частности, в медицинское учреждение с симптомами головокружения и тошноты обратились более 200 человек. Они утверждают, что им стало плохо после окропления полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 - дети", - сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

Отмечается, что опрыскивать поля начали еще 18 сентября. Сразу после этого во всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятная причина отравления детей в Днепре - загрязнение питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Как сообщается, на данный момент в селе уже работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее на Волыни в течение 17-18 сентября в Камень-Каширскую центральноую райбольницу обратились пять человек с признаками отравления, один из них умер.

Источник: https://censor.net.ua/v3087320
 
 
 Топ комментарии
 
це боротьба з населенням чи з бур"янами?! Массовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились в медикам после обработки полей, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 8211
 показать весь комментарий
 
вот тебе и Армянск.
зы эвакуировать будут людей? или и так сойдет?
 показать весь комментарий
 
Подібні випадки набули вже масового характеру по всій країні. Отрутохімікати, що без будь-якого контролю, без сертифікатів, невідомого походження... І нікому нічого! Ніхто не арештовує тих, хто кропить, ні тих, що то труйло продає. Ніхто навіть і не думає припинити то звірство! Адже все це відомо! І хто ту отруту постачає, де вона зберігається, хто продає, транспортує. Цікаво, а держава в нас є? Правоохоронні, контролюючі, санітарні... Коли і чим то має закінчитись? Повним вимиранням населення?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скорее всего , на рапсе "живность " уничтожали ( наверняка дешевым китайским или нашим аналогом ).
 показать весь комментарий
 
 
Якщо сушили соняшник - могли дікватом обробити. Смертельна доза приблизно 6-12 г на людину (В залежності від жвої ваги та особливостей організму).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
З бур'ятами. Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 8343
 показать весь комментарий
 
шо забанили в гуглі)))- перекладач)) не працює?! Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495 Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495 Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9495
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А еще разбрасывали приманку с вакциной от бешенства.

Масове отруєння на Тернопільщині: 250 осіб, 80 з яких діти, звернулися до медиків після обробки полів, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 460
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тебя нужно вакцинировать. Срочно!
 показать весь комментарий
 
Ти котишся з прискоренням, як і було обіцяно. Далі буде.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть насипали такої отрути, яка розкладається через два тижні.
 показать весь комментарий
 
Made in China, как правило разлогаются в земле по тридцать лет. Первое, что очевидно первым подходит в голову.
 показать весь комментарий
 
 
агрохолдинги вже ох...їли зовсім .....травлять все живе
 показать весь комментарий
 
 
вот тебе и Армянск.
зы эвакуировать будут людей? или и так сойдет?
 показать весь комментарий
 
 
І так зійде. Для чого там напружуватись. Трохи вітром розвіє, трохи дощем змиє, а хто захворіє і здохне, то його проблеми. буде ще наша держава такою єрундою перейматись.
 показать весь комментарий
 
 
да я и не сомневался. риторически спросил. життя па-навому предусматривает только тыканье пальцами за поребрык, в надежде отвлечь внимание от рехворм, мол смотрите, как у кацапов плохо и не обращайте внимание на то, как дома все "хорошо".
 показать весь комментарий
 
 
Подібні випадки набули вже масового характеру по всій країні. Отрутохімікати, що без будь-якого контролю, без сертифікатів, невідомого походження... І нікому нічого! Ніхто не арештовує тих, хто кропить, ні тих, що то труйло продає. Ніхто навіть і не думає припинити то звірство! Адже все це відомо! І хто ту отруту постачає, де вона зберігається, хто продає, транспортує. Цікаво, а держава в нас є? Правоохоронні, контролюючі, санітарні... Коли і чим то має закінчитись? Повним вимиранням населення?
 показать весь комментарий
 
 
всі проблеми від так званих "простих людей" - неграмотного жлобья яке буде дивитись як помирає їх власна дитина, і гавкати не на кривдника, а на активіста який викриває проблему. Тьфу.
 показать весь комментарий
 
Кожен народ вартий тої влади, яка його має.
 показать весь комментарий
 
порохло применяет хим оружие против собственного населения ?
 показать весь комментарий
 
Что, фермер дефолиантами на кукурузном поле или на подсолнечнике, "побаловался"? "Уберём урожай в срок и без потерь..."? А на людей наплевать можно? Как уже эти новоиспечённые "хозяева" задолбали... Мозгов нет, чтобы жить по принципу "Живи, и дай жить другим...". В Европе, прежде, чем подобной обработкой заниматься, фермеры согласовывают всё с местными властями, а те людей предупреждают... А теперь пусть народ нанимает адвоката, а тот готовит иск в суд, или в уголовном порядке, или в гражданском. Кроме того, иск от государственного учреждения - больницы, за оказанную потерпевшим медпомощь. Начнут "снимать штаны" и "бить по карману" подобных "хозяев" - "десятому закажут" так "хозяйничать"...
 показать весь комментарий
 
 
Многие вполне сознательно нарушают этот принцип. Некоторое вообще целенаправленно. Просто они всех в гробу видели. Мы думаем, что у нас очень много тупых. На самом деле большАя часть "тупых" всё прекрасно осознают - просто они мрази.
 показать весь комментарий
 
Согласен... "Скотина наглеет от безнаказанности...". Я только боюсь, чтобы вместо судебных процессов мы не получили "суды Линча"... (Ко мне шурин приезжал, в 2013-м, из Волгограда, так рассказывал, что там песенка появилась о таких "хозяевах". А в ней - припев: "Ветреный денёчек, спичек коробочек... Получай, хозяин, урожай!...". Так некоторые "гастарбайтеры" с "новоиспечёнными "кулаками" рассчитывались, за "кидалово"...).
 показать весь комментарий
 
Радикальний спосіб боротьби з трудовою міграцією в Польщу...
 показать весь комментарий
 
 
А представте что мы жрем!? Европейские "передовые технологии" в исполнении агрохолдингов. И что? Жрите песцитиды,ГМО продукты из "лучших" семян.Урааааа!!!!
 показать весь комментарий
 
Ну і хто у нас торгує "хімією"? Хто має зиск? Який депутат?
 показать весь комментарий
 
Ми віддали свою землю цим жирним жлобам,і чекали що нам зійде благодать...
 показать весь комментарий
 
 
Короче потренировались на пчёлах,теперь на людей перешли.Вам тварям пчёл мало было,щоб уделить внимание этому вопросу?!
 показать весь комментарий
 
 
У меня вопрос к властям, в медицине запретили транквилизаторы,психотропные и другие вещества и продаются они под строгим контролем.Уж очень власть имущие, беспокоятся о здоровье населения.Так почему же не поставят под строжайший контроль применение ядохимикатов,пестицидов,гербицидов и прочей дряни,ведь они приносят во сто раз больший вред чем медикаментозные препараты.Мы уже имеем печальный опыт применения ДДТ,гексахлорана и других веществ.Их уже скопилось в земле сколько,что мы даже не знаем когда они там разложатся и когда денутся.А сейчас идет бесконтрольное применение всех этих средств,кем хочется и кто хочет,и никто не контролирует их применение,сколько и в каком количестве.Так как в основной массе их применяют безграмотно и неграмотные люди,которые не осознают к каким проблемам это приведет.Первый пример водные ресурсы.у нас практически не осталось чистых внешних водоемов,да и подпочвенные недалеко ушли.Для того чтобы дальше что то говорить,нужно провести подробный анализ ситуации,которая ,я так понял никому не нужна,нужно чтобы скорее подохло побольше населения.Меньше людей меньше проблем.
 показать весь комментарий
 
Борщів, або Фірташ або дніпровські фірми.
 показать весь комментарий
 
в нескольких селах Днепропетровщины совсем вымерли (их вытравили) пчелы...
совсем!
а дети и люди...капец
экономят на дорогих химикатах и орошают хренью непредсказуемой
люди потравились, а скотина, урожаи на полях, вода, воздух....тоже ж досталось
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМассовое отравление на Тернопольщине: 250 человек, 80 из которых дети, обратились к медикам после обработки полей, - местные СМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх