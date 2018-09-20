 В голосовании решения за изменение количества членов ЦИК были процедурные нарушения, но консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ,
Он отметил: "Сегодня прошли те кандидаты, которые прошли все проверки, все соответственные комитеты, все депутатские фракции. Я не считаю, что кто-то сейчас из членов Избирательной комиссии "наши", "ваши", "чужие". Они все кандидаты от Украины и мы должны помнить, что они будут давать присягу, что от их решений будет определяться судбьа Украины на выборах президента Украины, парламента Украины".
Он заявил, что это "уважаемые люди, которые семь лет будут принимать и выдавать удостоверения для тих людней, которые будут руководить государством.
Также он их поздравил и пожелал хорошей работы.
Комментируя ситуацию о том, что изменение количество соствава ЦИК было проведено с процедурными нарушениями (не было определено две недлели для внесения поправок- ред), Березенко подчеркнул: "Есть определенные нюансы, но такая практика существует, когда есть срочность принятия тех или иных решений. Есть процедура. Эту ответственость взял на себя Глава Верховной Рады и мы считаем, что эту позицию можно юридически отстоять".
По его мнению голосование за каждого члена ЦИК около 300 голосов показало консолидированную позицию зала. Он считате, что те, кто "подает апелляции и жалобы в те или иные инстанции имеют на это право. Будем ждать решения".
1. Було важко!
2. Нам заважали (красти)!
3. Ми подолали (патріотів)!
4. Зрадофіли, агенти кремля (це святе)!
5. Томос, церква - це все я!
6. Перемога (8 разів)!
7. Якщо не проголосуєте за мене, то президентом буде мій дружаня Медведчук!
поєтому нарушения есть однозначно.
вопрос в том, чтобі при опредеоенных условиях єти нарушения не замечать
Березенко вообще спец по юридическому отстаиванию. Помнится, на его выборах за 3 дня задержали машину, в которой УЖЕ были заполнены бюллетени с синими печатями, ессно, за него, и с кучей денег на подкуп избирателей. Вот такие кадры у Порошенко. И че-то правоохранителей не возбудило это событие