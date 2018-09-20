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 Политика Украины
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Все про:голосование (1143) ЦИК (2752) Березенко (68)

 В голосовании решения за изменение количества членов ЦИК были процедурные нарушения, но консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко. ВИДЕО

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко считает, что изменении численного состава ЦИК было формальное нарушение регламента ВР, но результативное голосование за новый состав ЦИК показало консолидацию зала и это решение можно юридически отстоять в суде.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ,

Он отметил: "Сегодня прошли те кандидаты, которые прошли все проверки, все соответственные комитеты, все депутатские фракции. Я не считаю, что кто-то сейчас из членов Избирательной комиссии "наши", "ваши", "чужие". Они все кандидаты от Украины и мы должны помнить, что они будут давать присягу, что от их решений будет определяться судбьа Украины на выборах президента Украины, парламента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО

Он заявил, что это "уважаемые люди, которые семь лет будут принимать и выдавать удостоверения для тих людней, которые будут руководить государством.

Также он их поздравил и пожелал хорошей работы.

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Комментируя ситуацию о том, что изменение количество соствава ЦИК было проведено с процедурными нарушениями (не было определено две недлели для внесения поправок- ред), Березенко подчеркнул: "Есть определенные нюансы, но такая практика существует, когда есть срочность принятия тех или иных решений. Есть процедура. Эту ответственость взял на себя Глава Верховной Рады и мы считаем, что эту позицию можно юридически отстоять". 

По его мнению голосование за каждого члена ЦИК около 300 голосов показало консолидированную позицию зала. Он считате, что те, кто "подает апелляции и жалобы в те или иные  инстанции имеют на это право. Будем ждать решения". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3087280
 
 
 Топ комментарии
 
основні тези:

1. Було важко!
2. Нам заважали (красти)!
3. Ми подолали (патріотів)!
4. Зрадофіли, агенти кремля (це святе)!
5. Томос, церква - це все я!
6. Перемога (8 разів)!
7. Якщо не проголосуєте за мене, то президентом буде мій дружаня Медведчук!
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Проигравший на выборах Порошенко может засыпать суды исками, чтобы отсрочить свою отставку.
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===консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко.===

Березенко вообще спец по юридическому отстаиванию. Помнится, на его выборах за 3 дня задержали машину, в которой УЖЕ были заполнены бюллетени с синими печатями, ессно, за него, и с кучей денег на подкуп избирателей. Вот такие кадры у Порошенко. И че-то правоохранителей не возбудило это событие
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Проигравший на выборах Порошенко может засыпать суды исками, чтобы отсрочить свою отставку.
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Ну это ему вряд ли поможет. Как говорили древние горе проигравшим. Вряд ли найдется второй Киреев.
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Так я і не зрозумів в чому "потужність" збільшення членів ЦВК - округів стало менше, виборців стало також менше.. В чому перемога? В задоволені петіних забаганок та примх? Менше шести з половиною місяців залишилось..
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опоблоківця добавили, це ж перемога . наскільки я зрозумів, Пєдро забрав учі квоти і на опоблок місця не хватило, ЄС трішки покритикував, мовляв недемократично, нема представника одної фракції. Але ж не віддавати свої квтои!!! Тож просто добавили місце
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основні тези:

1. Було важко!
2. Нам заважали (красти)!
3. Ми подолали (патріотів)!
4. Зрадофіли, агенти кремля (це святе)!
5. Томос, церква - це все я!
6. Перемога (8 разів)!
7. Якщо не проголосуєте за мене, то президентом буде мій дружаня Медведчук!
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немного не так. по нашим законам без нарушений существовать невозможно. а тем более вести бизнес.
поєтому нарушения есть однозначно.
вопрос в том, чтобі при опредеоенных условиях єти нарушения не замечать
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===консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко.===

Березенко вообще спец по юридическому отстаиванию. Помнится, на его выборах за 3 дня задержали машину, в которой УЖЕ были заполнены бюллетени с синими печатями, ессно, за него, и с кучей денег на подкуп избирателей. Вот такие кадры у Порошенко. И че-то правоохранителей не возбудило это событие
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Это наглядный пример отношения жжжжод в Законам и Конституции Украины. Когда нужно есть закон, когда нет эио типа формальность и выполнять как то не надо. Это суть этой власти во главе с гибридным президентом.
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Березенко, честные выборы и присяга - вранье, популизм и детский садик в Конче-Заспе!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ голосовании решения за изменение количества членов ЦИК были процедурные нарушения, но консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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