 В голосовании решения за изменение количества членов ЦИК были процедурные нарушения, но консолидированная позиция ВР дает возможность его "юридически отстоять", - Березенко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ,

Он отметил: "Сегодня прошли те кандидаты, которые прошли все проверки, все соответственные комитеты, все депутатские фракции. Я не считаю, что кто-то сейчас из членов Избирательной комиссии "наши", "ваши", "чужие". Они все кандидаты от Украины и мы должны помнить, что они будут давать присягу, что от их решений будет определяться судбьа Украины на выборах президента Украины, парламента Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых завершился. ВИДЕО

Он заявил, что это "уважаемые люди, которые семь лет будут принимать и выдавать удостоверения для тих людней, которые будут руководить государством.

Также он их поздравил и пожелал хорошей работы.

Также читайте: Вакантное место, которое останется после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока", - Ирина Луценко

Комментируя ситуацию о том, что изменение количество соствава ЦИК было проведено с процедурными нарушениями (не было определено две недлели для внесения поправок- ред), Березенко подчеркнул: "Есть определенные нюансы, но такая практика существует, когда есть срочность принятия тех или иных решений. Есть процедура. Эту ответственость взял на себя Глава Верховной Рады и мы считаем, что эту позицию можно юридически отстоять".

По его мнению голосование за каждого члена ЦИК около 300 голосов показало консолидированную позицию зала. Он считате, что те, кто "подает апелляции и жалобы в те или иные инстанции имеют на это право. Будем ждать решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала расширение состава ЦИК до 17 человек

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый состав ЦИК. ВИДЕО