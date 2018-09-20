 "Все еще пишут", - РФ не передавала украинскому омбудсмену документы о состоянии здоровья политзаключенного Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Денисова заявила в кулуарах Верховной Рады.

"Все еще пишут эти документы. Она говорит, что у нас все хорошо - в Российской Федерации, что у нас никого не пытают, умереть никому не дадут. Поэтому состояние его удовлетворительное. и сейчас она ожидает ответа из колонии "Белый медведь"... Она ждет, жду и я", - сказала Денисова.

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