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 Политика Украины, Общество
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 "Все еще пишут", - РФ не передавала украинскому омбудсмену документы о состоянии здоровья политзаключенного Сенцова. ВИДЕО

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не передавали украинскому омбудсмену документы о состоянии политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Денисова заявила в кулуарах Верховной Рады.

"Все еще пишут эти документы. Она говорит, что у нас все хорошо - в Российской Федерации, что у нас никого не пытают, умереть никому не дадут. Поэтому состояние его удовлетворительное. и сейчас она ожидает ответа из колонии "Белый медведь"... Она ждет, жду и я", - сказала Денисова.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3087263
 
 
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Так скажите Луценко.
Пусть консул их посетит.
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у нас никого не пытают, умереть никому не дают Источник: https://censor.net.ua/v3087263

А кого пытают?
После выдачи Тумгоева надо теперь молчать в тряпочку,а то еще если выяснится такое ,то ЕСПЧ может принять решение против Украины за выдачу Тумгоева.
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А чи є якісь здобутки на посаді, крім подорожі в лабитнангі, в цієї екзальтованої панянки похилого віку з Криму?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все еще пишут", - РФ не передавала украинскому омбудсмену документы о состоянии здоровья политзаключенного Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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