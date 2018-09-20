 "Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
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Под зданием Пражской филармонии, где и было запланировано выступление, раздавались информационные буклеты, которые похожи на оригинальные, но с другим содержанием.
После окончания концерта несколько десятков активистов выстроились перед выходом из Пражской филармонии с украинскими флагами и плакатами "Чехия не Россия", "Остановить российский империализм", "Делай музыку, а не войну".
Отметим, что Валентина Лисица занесена в базу сайта "Миротворец" за публичное оправдание терроризма, пропаганду ненависти против различных этнических и социальных групп таких как: украинцы, афроамериканцы, инвалиды, а также людей, переживших Холокост. Отмечается, что пианистка проводит последовательную антиукраинскую кампанию в "Твиттере", поддерживает агрессивную политику путинской россии в вооруженном противостоянии с Украиной на Востоке Украины, является сторонницей аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Кроме того, Лисица незаконно пересекала российско-украинскую границу на неконтролируемом участке в Ростовской области, а в июне 2015 года давала фортепианный концерт в Донецке.
А вот классику европейскую решила не в Рашке играть!
===А.Невзоров― Но известно об этом стало только сейчас. При сходе примерно в 30 тысяч верующих была официально беатифицирована, то есть канонизирована некая Анна. Ну, с Анной связаны там экстаз, чудеса, молитвы. И всё бы это было ничего, но загогулина, как говорил Борис Николаевич, заключается в том, что святой, объектом поклонения стала некая Анна Колесарова, девушка, которая так отчаянно и отважно сопротивлялась изнасилованию советскими солдатами, что те ее расстреляли на месте. Это произошло в 44-м году.
Там история - нельзя за подлинность ее ручаться, - но вот согласно даже всем официальным источникам, хроникам и мемуарам вроде Рабичева вполне возможна и вполне даже банальна для тех дней. В 44-м году немцы оставили городишко. И словаки встречали советских освободителей пирогами, стопками и цветами. Солдатики принимали пироги и стопки и сразу переходили к делу. Тогда на глазах у Анны Колесаровой были изнасилованы несколько женщины и зачем-то после этого расстреляны. Она бросилась бежать. Освободители ее выловили, но девчонка настолько яростно и отчаянно сопротивлялась целой роте, которая стояла со спущенными шагами наготове, что с ней решили не возиться, а просто расстреляли - вот по вашим сведениями двумя выстрелами, по моим - очередью ППШ.===