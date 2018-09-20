 "Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Под зданием Пражской филармонии, где и было запланировано выступление, раздавались информационные буклеты, которые похожи на оригинальные, но с другим содержанием.

После окончания концерта несколько десятков активистов выстроились перед выходом из Пражской филармонии с украинскими флагами и плакатами "Чехия не Россия", "Остановить российский империализм", "Делай музыку, а не войну".

Отметим, что Валентина Лисица занесена в базу сайта "Миротворец" за публичное оправдание терроризма, пропаганду ненависти против различных этнических и социальных групп таких как: украинцы, афроамериканцы, инвалиды, а также людей, переживших Холокост. Отмечается, что пианистка проводит последовательную антиукраинскую кампанию в "Твиттере", поддерживает агрессивную политику путинской россии в вооруженном противостоянии с Украиной на Востоке Украины, является сторонницей аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Кроме того, Лисица незаконно пересекала российско-украинскую границу на неконтролируемом участке в Ростовской области, а в июне 2015 года давала фортепианный концерт в Донецке.