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 "Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы. ВИДЕО

Чешские и украинские активисты устроили протест против концерта в Праге известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, известной своей поддержкой "русского мира" и террористических "народных республик" на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Под зданием Пражской филармонии, где и было запланировано выступление, раздавались информационные буклеты, которые похожи на оригинальные, но с другим содержанием.

После окончания концерта несколько десятков активистов выстроились перед выходом из Пражской филармонии с украинскими флагами и плакатами "Чехия не Россия", "Остановить российский империализм", "Делай музыку, а не войну".

Отметим, что Валентина Лисица занесена в базу сайта "Миротворец" за публичное оправдание терроризма, пропаганду ненависти против различных этнических и социальных групп таких как: украинцы, афроамериканцы, инвалиды, а также людей, переживших Холокост. Отмечается, что пианистка проводит последовательную антиукраинскую кампанию в "Твиттере", поддерживает агрессивную политику путинской россии в вооруженном противостоянии с Украиной на Востоке Украины, является сторонницей аннексии Крыма РФ в марте 2014 года. Кроме того, Лисица незаконно пересекала российско-украинскую границу на неконтролируемом участке в Ростовской области, а в июне 2015 года давала фортепианный концерт в Донецке.

Источник: https://censor.net.ua/v3087260
 
   
 Топ комментарии
 
то ли у китайской смены повышенное косоглазие, то ли случайность, то ли дейсно заказ именно такой... Хотя мне так даже больше нравится

"Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы - Цензор.НЕТ 745
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Пусть выступает с "лебединым " в Дыре....
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То есть мурку в Мацкве ей играть не интересно (в западло)?
А вот классику европейскую решила не в Рашке играть!
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то ли у китайской смены повышенное косоглазие, то ли случайность, то ли дейсно заказ именно такой... Хотя мне так даже больше нравится

"Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы - Цензор.НЕТ 745
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Я что-то границы на северо-западе не понял...
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Это территории Украины по Парижской конференции 1928-го года
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надо, чтобы таких сук знала вся Европа и не открывала залы для выступлений.
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То есть мурку в Мацкве ей играть не интересно (в западло)?
А вот классику европейскую решила не в Рашке играть!
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Но концерт, тем не менее, состоялся... "Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы - Цензор.НЕТ 3931
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Была ли цель сорвать концерт для узкого круга любителей? Скандал охватил гораздо большую аудиторию
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Чехи, есть знаменитые японцы, которые играют классику лучше!
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А пианистка она непревзойденная, кто в теме. Кстати, по каким параметрам дыныры назвали "террористическими"? Где терроризм-то? Мож порох и ко внесут поправки в толковые словари? (раз уж они так торопятся внести поправки в Конституцию)?
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Обзор событий от Невзорова. Шедевр

===А.Невзоров― Но известно об этом стало только сейчас. При сходе примерно в 30 тысяч верующих была официально беатифицирована, то есть канонизирована некая Анна. Ну, с Анной связаны там экстаз, чудеса, молитвы. И всё бы это было ничего, но загогулина, как говорил Борис Николаевич, заключается в том, что святой, объектом поклонения стала некая Анна Колесарова, девушка, которая так отчаянно и отважно сопротивлялась изнасилованию советскими солдатами, что те ее расстреляли на месте. Это произошло в 44-м году.
Там история - нельзя за подлинность ее ручаться, - но вот согласно даже всем официальным источникам, хроникам и мемуарам вроде Рабичева вполне возможна и вполне даже банальна для тех дней. В 44-м году немцы оставили городишко. И словаки встречали советских освободителей пирогами, стопками и цветами. Солдатики принимали пироги и стопки и сразу переходили к делу. Тогда на глазах у Анны Колесаровой были изнасилованы несколько женщины и зачем-то после этого расстреляны. Она бросилась бежать. Освободители ее выловили, но девчонка настолько яростно и отчаянно сопротивлялась целой роте, которая стояла со спущенными шагами наготове, что с ней решили не возиться, а просто расстреляли - вот по вашим сведениями двумя выстрелами, по моим - очередью ППШ.===
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Неоднократно поддерживала сепаратистов на Донбассе": активисты в Праге протестовали против выступления пианистки Лисицы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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