 Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Ранее митингующие иностранцы-добровольцы приковали себя к паркану с требованием к президенту Петру Порошенко предоставить им гражданство. Таким образом они хотели заставить Порошенко выполнить свои обещания.

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После переговоров с представителями власти к митингующим пришли нардепы Олег Петренко и Андрей Билецкий, которые сообщили, что, по их словам, спикер ВР Андрей Парубий пообещал поставить на следующей пленарной неделе на рассмотрение и голосование в Раде законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

В результате митингующие приняли решение снять с себя наручники. Вместе с тем, они намерены в день голосвания снова прийти под ВР и правительственный квартал с акцией протеста, чтобы поддержать принятие данного законопроекта.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.