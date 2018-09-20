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Все про:Администрация_Президента (1416) гражданство (841) Билецкий (74) Богачук Олег (698) Петренко Олег (28) Национальный корпус (109)

 Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства. ВИДЕО+ФОТО

Иностранцы-добровольцы, которые ранее приковали себя наручниками к паркану на ул. Банковой в Киеве возле Администрации Президента, сняли с себя наручники.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Ранее митингующие иностранцы-добровольцы приковали себя к паркану с требованием к президенту Петру Порошенко предоставить им гражданство. Таким образом они хотели заставить Порошенко выполнить свои обещания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Президент обещал", - "Нацкорпус" пикетирует Раду с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После переговоров с представителями власти к митингующим пришли нардепы Олег Петренко и Андрей Билецкий, которые сообщили, что, по их словам, спикер ВР Андрей Парубий пообещал поставить на следующей пленарной неделе на рассмотрение и голосование в Раде законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

В результате митингующие приняли решение снять с себя наручники. Вместе с тем, они намерены в день голосвания снова прийти под ВР и правительственный квартал с акцией протеста, чтобы поддержать принятие данного законопроекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Участники митинга под Радой приковывают себя наручниками к забору, стягиваются дополнительные подразделения полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 01
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 02
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 03
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 04
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 05
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 06
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 07
Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3087225
 
   
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опять лапши пацанам понавешали.....
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Так вони не хочуть воювати в ВСУ. Віддають перевагу кишеньковим арміям олігархів. А щодо Нацкорпусу- так у мене таке враження що ;Бєлий Вождь; Бєлєцкій воює виключно в Києві.
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опять лапши пацанам понавешали.....
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игра в господина и госпожу только начинается Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства - Цензор.НЕТ 790
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Кого нужно приковать,чтобы ахметова посадили ? ))
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во-во...вопрос на засыпку,как "крым чей?"
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Багато хто виїжджає за кордон на заробітки, а в Україні не дають громадянства тим, хто за неї воює. Ця ВР прийшла до свого логічного завершення.
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Ты снова не в ту степь. Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства - Цензор.НЕТ 3389
"Ранее митингующие иностранцы-добровольцы приковали себя к паркану с требованием к президенту Петру Порошенко предоставить им гражданство. Таким образом они хотели заставить Порошенко выполнить свои обещания."
Источник:https://censor.net.ua/v3087225
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Це для тебе "не та степь", бо поки ти не навчився читати.
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Я читаю и цитирую первоисточник.
Сначала петя "пообіцяв". Теперь парубий "пообіцяв".
К кому пришли иностранцы-добровольцы?
К обіцяльнику.
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Цитую себе: "...а в Україні не дають громадянства тим, хто за неї воює...". Що тобі не зрозуміло?
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Цитирую тебя.
"Багато хто виїжджає за кордон на заробітки, а в Україні не дають громадянства тим, хто за неї воює. Ця ВР прийшла до свого логічного завершення."

вр пришла, тут ты прав.
А про обііяльника ни слова.
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Тому, що вони прийшли до тих, хто це вирішує (хотіли спрощеного надання громадянства від ВР), яка за цей час нічого не розглянула. Тобто тут лише на малюнку було про обіцянку президента. Тому мені нема чого займатися словоблудством, як це робите ви.
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вы знаете, просто перестанут принимать таких добровольцев. Бывших украинцев -да, а вот с других регионов-нет. Здесь было от воина-автоматически предоставлять вид на жительство, а сейчас говорится об упрощенной схеме. Сколько мы еще услышим....
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спикер ВР Андрей Парубий пообещал поставить на следующей пленарной неделе на рассмотрение и голосование в РадеИсточник:https://censor.net.ua/v3087225----а обіщанного скільки там ждуть? Барига теж обіцяв, потім позвинявся і далі обіцяє.
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Якщо люди мають кримінальне минуле (разом з вбивствами) в своїх та інших країнах, участь в терористичних організаціях - що тоді ?
Приїхати записатися в якийсь батальйон, пофоткатися - і громадянство України на тарілочці принесуть ?
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еще не известно, может это засланные консервы хуйловские, россиянам вообще нет никакого доверия, пускай их проверяют всех на полиграфе по нескольку раз!
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Там половина російські неонацисти. Білий Вождь таких лише й бере.
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За Украину на фронте воюют русские неонацисты против русских оккупантов! - вот это перл от порошенковского агитпропа...
Рошеновцы пишите ещё, что бы дурь ваша была всем видна
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кто воюет-тот воюет...а эти гражданства требуют.и заметь-ни одного государственного флага Украины...

Добровольці-іноземці, які прикували себе наручниками, вирішили припинити акцію протесту під АП: у Раді пообіцяли розглянути законопроект про спрощення отримання громадянства - Цензор.НЕТ 9920
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Они воевали на фронте за Украину, в отличие от тебя, украинофоба.
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Отже тут ти "не в ту степь", бо ніколи Гыг с Вами не був українофобом.
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Ну почему же нет? Он может быть обычным чмом и украинофобом одновременно, совмещает так сказать
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а ты у них у всех проверил убд?шоб вот так вот утверждать?
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Я предлагаю тебе проверить лично, подтягивайся к ВР в следующий раз, подойдешь, каждого расспросишь, если ты компетентен пиздеть в инете то видимо компетентен и сказать все это лично в глаза
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я в таких мероприятиях не участвую.все это решается в рабочем порядке.да,чуть дольше.но без картинок для кремлядского телевидения.
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Да я понял, что максимум в чем ты участвуешь это в пустом трепе в инете. Чуть дольше длится уже больше 4 лет... О да картинки для кремлядского телевидения, ведь для тебя так важно, что там скажут. Может сразу давай чемодан вокзал росия? Ну что бы быть по ближе к тем о чьем мнении ты так печешься?
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люди тут писали вихід з положення, по типу французького іноземного легіону, і вигадувать не треба...
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Так вони не хочуть воювати в ВСУ. Віддають перевагу кишеньковим арміям олігархів. А щодо Нацкорпусу- так у мене таке враження що ;Бєлий Вождь; Бєлєцкій воює виключно в Києві.
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Тим, хто дійсно воював у ВСУ треба надавати громадянство (знання мови обов'язкове), а тим хто кілька місяців пробув у приватній армії цього не заробили!
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Людина, яка пішла воювати за армію іншої країни, - уже зрадник.
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У випадку з росією та такою історією, де росія була окупантом і вбивцею так просто ваше твердження не працює.
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Воно завжди працює. Які мотиви у людей, що присягнули на вірність іншій державі (а без присяги зброї ніхто не дасть)? Гроші? Перспектива бандитизму? Мотиву "я хочу убивати тут, бо моя батьківщина мені не подобається", не існує.
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у охметова, порошенкпа, депутатов - криминальное прошлое, однако
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Чи я маю пояснювати індивідам з інтелектом інфузорії туфельки різницю між громадянством за народженням та натуралізацією ?
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Еебать говорящая инфузория туфелька, вот что рошен животворящий делает...
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У Петренко морда лица конкретно похудела до неузнаваемости... В середине лета имел честь смотреть в его ясные очи, здороваясь за руку...
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;...Але можу сказати, що у мене в батальйоні, і не тільки у мене, служить чимало російських добровольців, етнічних білих росіян, з російським громадянством. Ці хлопці вірять, що вони воюють не тільки за Україну, але за справжню Росію, справедливішу до етнічних росіян....;
Андрій Білецький
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Меня прикалывает одна нестыковочка. Вчера "патриоты" мочили цыган во Львове и Киеве, а теперь тащат в Украину чурок из соседней местности. Откуда гривны растут?
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Чомусь ніде,ні в жодній публікації,не повідомляється що це за іноземці і чому їм знадобилося громадянство України! А зважаючи на неприпустимість в Україні подвійного громадянства доречним булоб інформування про обставини втрати цими"добровольцями" попереднього громадянства!
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гражданство Украины надо заслужить, а то что были на передовой......простите не является основанием выдачи гражданства Украины Выходит они ехали воевать за гражданство, а свои страны что же оставили.
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Да ладно? А чем ты заслужила свое гражданство? Типо если вылезти из пизды на определенной территории то это более весомо, чем сражаться с оружием в руках за страну?
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На гэтым форуме шмат грамадзян масковіі пад чужымі сцяжкамі. Яны саромяцца свайго сцяга, што ім можна казаць пра грамадзянства.
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А нефик было кому-то обещать! Тем более, что большинству из них тюрьма только за то, что воевали на стороне Украины...
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а есть такая практика? Пример приведите. Пока только за орков сроки дают. И еще какая тюрьма грузинам грозит или казахам....если же вы о русских, то простите, там слова Билецкого приводили, прочтите их внимательно.
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Практикатакая, что многим белорусам приходится теперь получать вид на жительство или политическое убежище в Польше ибо на Родине им тюрьма.
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У нашай краіне добра жывецца тым, хто ваяваў за лугандон, іх цыган не чапае. Хто на баку Украіны - таго за краты. Чаму прыехалі дапамагаць, табе не зразумець, фрау з пад Варонежу.
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а себе не пытались помочь в вопросе цыгана? господин имеющий сразу 2 хазяинов.
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Кроме ехидства, больше сказать нечего? А, может, стоит помнить о всех тех "спасибо", сказанных тем, кто воевал за Украину? А теперь пошли вон, мы вас не звали? Вы всё выше правильно сказали про "не является основанием..." Но как же насчет помочь тем, кто оказался в тупиковой ситуации? Или теперь уже не за что? К тому же, властью давно было обещано решить этот вопрос. Или это было ради красного словца?...И еще: нельзя все время хвалить и оправдывать власть, как это делаете лично вы. У такой власти резко уменьшаются задачи. Вот вы здесь своим ответом попытались оскорбить незнакомого вам человека...Ради чего? Или ваш немецкий флажок дал такое право?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПриковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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