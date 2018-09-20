 Приковавшие себя наручниками добровольцы-иностранцы решили прекратить акцию протеста под АП: в Раде пообещали рассмотреть законопроект об упрощении получения гражданства. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Ранее митингующие иностранцы-добровольцы приковали себя к паркану с требованием к президенту Петру Порошенко предоставить им гражданство. Таким образом они хотели заставить Порошенко выполнить свои обещания.
После переговоров с представителями власти к митингующим пришли нардепы Олег Петренко и Андрей Билецкий, которые сообщили, что, по их словам, спикер ВР Андрей Парубий пообещал поставить на следующей пленарной неделе на рассмотрение и голосование в Раде законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию.
В результате митингующие приняли решение снять с себя наручники. Вместе с тем, они намерены в день голосвания снова прийти под ВР и правительственный квартал с акцией протеста, чтобы поддержать принятие данного законопроекта.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Ранее митингующие иностранцы-добровольцы приковали себя к паркану с требованием к президенту Петру Порошенко предоставить им гражданство. Таким образом они хотели заставить Порошенко выполнить свои обещания."
Источник:https://censor.net.ua/v3087225
Сначала петя "пообіцяв". Теперь парубий "пообіцяв".
К кому пришли иностранцы-добровольцы?
К обіцяльнику.
"Багато хто виїжджає за кордон на заробітки, а в Україні не дають громадянства тим, хто за неї воює. Ця ВР прийшла до свого логічного завершення."
вр пришла, тут ты прав.
А про обііяльника ни слова.
Приїхати записатися в якийсь батальйон, пофоткатися - і громадянство України на тарілочці принесуть ?
Рошеновцы пишите ещё, что бы дурь ваша была всем видна
Андрій Білецький