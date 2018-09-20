 "Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО

В Запорожском национальном университете разгорелся скандал из-за запрещенной в Украине советской символики, которую заметили в кабинете преподавателя. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Студент по имени Андрей Запорожченко обнаружил на стене одного из преподавательских кабинетов вымпелы советской эпохи и календарь запрещенной в Украине Коммунистической партии. Об этом студент сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав там же видеодоказательство.
"Действие происходит в 6 корпусе ЗНУ, в кабинете 100, как он сам представился у "дяди Пети", висит запрещенная в Украине советская символика, на двери плакат запрещенной в Украине Компартии. Что посоветуете делать? Заходите к нему на чай. Прошу поделиться, сделать его знаменитым", – говорится в сообщении Запорожченко.
На информацию уже отреагировал ректор вуза Николай Фролов: "Уважаемый Андрей! Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Вы решили, что лучше показать кино. Это Ваше право. Информирую, что меры приняты. Запрещенная символика снята. Работнику, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности – выговор", написал он в комментариях к видео.
Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла Закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Данным законом запрещается пропаганда коммунистического режима и его символики, так как это считается надругательством над памятью миллионов жертв.
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Таким людям не место в образовательной системе
5.1. Использовать ненормативную лексику. (Санкции: бан IP на 3 дня).Источник:https://censor.net.ua/f2000002
а старого комуняку вигнати з вузу, воно ще і 100% ватне..
думаю, він знав на що йшов, чим і заслужив на повагу.
Только лучше бы реакция ректора выглядела так: Работник, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности - висить на гілляці", написал он в комментариях к видео.
Поэтому если завалялся такой идол - не удивляйтесь, если безлунными ночами по туманной улице под фонарём и аптекой прохожих будет пугать призрак коммунизма, лязгающий пролетарскими цепями и мертвенно подвывающий "вставай, проклятьем заклеймённый..."
Пока такие "ватники" будут отделываться выговорами, их не искоренишь. Как минимум увольнение и изменения в УПК с реальным сроком хотя бы на 6 мес!
При чём здесь доверие?
Звісно треба було кіно, бо кіно - більш дієвий засіб. Навіть комуняки це визнавали. Сумніваюся, що з походу до ректора/проректора було б щось зроблено.
Источник: https://censor.net.ua/v3087212"
Студент подстрахован на случай преследования...
Тьма боится света.
Молодость + ютуб = Изменение мира к лучшему.
https://www.youtube.com/watch?v=X5ohKNtQOv0
и скажу лишь две вещи
1) пока что это в росссиюшке матушке
2) Елси пукин придет в Украину то будет у вас
покажите этот ролик людям которые там в Универе этим предпадам
Закон конечно нужно выполнять, но если бы в СССР плохо жилось, то люди бы это не вешали.
Это своего рода протест обычного человека против того беспредела, который царит в современной Украине.