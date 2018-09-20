 "Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО

В Запорожском национальном университете разгорелся скандал из-за запрещенной в Украине советской символики, которую заметили в кабинете преподавателя. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Студент по имени Андрей Запорожченко обнаружил на стене одного из преподавательских кабинетов вымпелы советской эпохи и календарь запрещенной в Украине Коммунистической партии. Об этом студент сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав там же видеодоказательство.

"Действие происходит в 6 корпусе ЗНУ, в кабинете 100, как он сам представился у "дяди Пети", висит запрещенная в Украине советская символика, на двери плакат запрещенной в Украине Компартии. Что посоветуете делать? Заходите к нему на чай. Прошу поделиться, сделать его знаменитым", – говорится в сообщении Запорожченко.

На информацию уже отреагировал ректор вуза Николай Фролов: "Уважаемый Андрей! Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Вы решили, что лучше показать кино. Это Ваше право. Информирую, что меры приняты. Запрещенная символика снята. Работнику, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности – выговор", написал он в комментариях к видео.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла Закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Данным законом запрещается пропаганда коммунистического режима и его символики, так как это считается надругательством над памятью миллионов жертв.

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