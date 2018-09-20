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 "Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО

Студента, обнаружившего вымпелы с Лениным и Марксом, вытолкали из кабинета.

В Запорожском национальном университете разгорелся скандал из-за запрещенной в Украине советской символики, которую заметили в кабинете преподавателя. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Ты студент или кто? Свободен!, - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики 01

Студент по имени Андрей Запорожченко обнаружил на стене одного из преподавательских кабинетов вымпелы советской эпохи и календарь запрещенной в Украине Коммунистической партии. Об этом студент сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав там же видеодоказательство.

"Действие происходит в 6 корпусе ЗНУ, в кабинете 100, как он сам представился у "дяди Пети", висит запрещенная в Украине советская символика, на двери плакат запрещенной в Украине Компартии. Что посоветуете делать? Заходите к нему на чай. Прошу поделиться, сделать его знаменитым", – говорится в сообщении Запорожченко.

На информацию уже отреагировал ректор вуза Николай Фролов: "Уважаемый Андрей! Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Вы решили, что лучше показать кино. Это Ваше право. Информирую, что меры приняты. Запрещенная символика снята. Работнику, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности – выговор", написал он в комментариях к видео.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла Закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Данным законом запрещается пропаганда коммунистического режима и его символики, так как это считается надругательством над памятью миллионов жертв.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приемную Компартии с портретами Ленина и запрещенной символикой обнаружили в здании суда на Полтавщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3087212
 
   
 Топ комментарии
 
Нахрен вытолкать этих коммуно-фашистов

Таким людям не место в образовательной системе
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молодець студент
а старого комуняку вигнати з вузу, воно ще і 100% ватне..
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Нахрен вытолкать этих коммуно-фашистов

Таким людям не место в образовательной системе
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Уволить и Судить су..у!!!, от не знания законов не освобождает от ответственности.
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5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.1. Использовать ненормативную лексику. (Санкции: бан IP на 3 дня).Источник:https://censor.net.ua/f2000002
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...Пожалуй, да - в голову там прилетело не пластиковым, а скрепным железным совком.
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молодець студент
а старого комуняку вигнати з вузу, воно ще і 100% ватне..
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такий варіант досить вірогідний
думаю, він знав на що йшов, чим і заслужив на повагу.
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Молодца студент!
Только лучше бы реакция ректора выглядела так: Работник, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности - висить на гілляці", написал он в комментариях к видео.


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в гости надо зайти к этому совкодрочеру и пожелать хорошего здоровья
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Всегда знал, что все беды из-за завалявшегося у кого-то в подвале бюстика Ильича.
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а что у вас то не что ля бюстиков то ?? В
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нормальні чоловіки люблять жіночі бюсти, а от дегенерати - ленінські
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Все хочу спросить у любитЄлЄй коммунякской символики. Вот, что бы сделал коммуняка, скажем в 30-х годах если бы зашел в кабинет какого нибудь чиновника или преподавателя в университете, а у хозяина кабинета на стене висел бы двуглавый АрЁл или триколор с лозунгом боже царя храни? Вот, что бы сделал коммуняка?
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так ты пророк в своем отечестве... вместе с бацькой назад в коммунизм... еще и раком с удовольствием становитесь перед кремлевским мавзолеем и его бандой..
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Вы знаете, от завалявшегося "бюстика" могут быть ещё те беды. Потому что этот бюстик - эзотерический энергопередатчик, непосредственно связанный с кадавром в московском зиккурате. И между бюстиком и мумией, гальванически потрескивая, незримо протянулась мутная нить красноватой энергии.
Поэтому если завалялся такой идол - не удивляйтесь, если безлунными ночами по туманной улице под фонарём и аптекой прохожих будет пугать призрак коммунизма, лязгающий пролетарскими цепями и мертвенно подвывающий "вставай, проклятьем заклеймённый..."
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Господин Фролов - трепач. Я его как-то встретил на улице, пожаловался на советскую символику на фасаде одной из школ ( а Фролов раньше руководил образованием) и попросил помощи в ее демонтаже. Фролов не сделал НИЧЕГО!
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Его майдан закончился 100 лет назад, пора и почить с миром
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Ректор тоже "хорош": "Работнику, который таким образом демонстрировал свою оригинальность, привлечен к ответственности - выговор".
Пока такие "ватники" будут отделываться выговорами, их не искоренишь. Как минимум увольнение и изменения в УПК с реальным сроком хотя бы на 6 мес!
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"Действие происходит в 6 корпусе ЗНУ, в кабинете 100, как он сам представился у : "Ти студент чи хто? Вільний!", - в Запоріжжі спалахнув скандал через радянську символіку - Цензор.НЕТ 9912С какого уя такие дяди пети работают в системе ВО Украины? Уже, млять, четыре года с уем прошло, как этот "дядяпетя" должен страдать и каяццо, не?
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Один единственный нормальный студент на весь ВУЗ ?
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Неравнодушные люди быдли нужны вовсе времена
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Вам можно доверять? Вы прекрасно можете сделать это сами...
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Если бы было написано - "Неравнодушные люди были нужны вовсе времена", то я бы поставил лайк.
При чём здесь доверие?
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"Неравнодушные люди" и "быдли" - это антонимы.
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А синонимы к чубонимам - хунтомины, карателеномины, мйданутономины?
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эвон как фантазия у тебя разгулялась, круче, чем у жванецкого
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А ты думал, что напишешь "быдли" и все проглотят, а ты будешь посмеиваться?
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Какой выговор? Тут как минимум надо уголовное дело открывать о нарушении закона о декомунизации.
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если их 40 лет водить по пустыне, то может они и подохнут, в конце-концов...
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Ничего страшного ! Печерский суд примет решение о возврате на место всех вымпелов и плакатов по причине нарушения их обнаружения! Плюс моральная компенсация ...
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"Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Вы решили, что лучше показать кино"

Звісно треба було кіно, бо кіно - більш дієвий засіб. Навіть комуняки це визнавали. Сумніваюся, що з походу до ректора/проректора було б щось зроблено.
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Ну, типу, ректор-проректор не в курсах були. Все вони прекрасно знали...
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"Уважаемый Андрей! Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Вы решили, что лучше показать кино. Это Ваше право.
Источник: https://censor.net.ua/v3087212"

Студент подстрахован на случай преследования...
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надо было фары ублюдку отрехтовать....
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А у ректора в кабинете случайно серп и молот не висит? Поискать активистам надоть.
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"Демонстрировать свою оригинальность" - какое емкое многозначительное выражение... Под него можно в нашей стране подвести любое преступление, вплоть до измены Родине...
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На информацию уже отреагировал ректор вуза Николай Фролов: "Уважаемый Андрей! Первое, что надо было сделать в этой ситуации: сообщить о нарушении ректору или проректору. Источник: https://censor.net.ua/v3087212 и когда он зашёл бы рертору или проректору и увидел бы там те же комуняцкие цацки только в три раза больше! он бы понял что если он хочет закончить этот вуз то надо тихо сопеть в две дырки и помалкивать таковы наши реалии "Ти студент чи хто? Вільний!", - в Запоріжжі спалахнув скандал через радянську символіку - Цензор.НЕТ 7731
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сидят ска обвешенные тряпками, старые совковые маразматики, все же совок оставил душевно больными огромное количество людей
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Оригинальность? Это нарушение закона, за которое этот упырь должен понести соответствующее наказание, каким бы оно ни было, а не выговор на туалетной бумаге. Вот так все у нас - преступники, от самого мелкого до самого крупного, не несут справедливого наказания. Все беды в стране от безнаказанности.
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Главно, что здесь чувак не отморозится, как с какими оффшорами, рюкзаками или квартирами от тестя, здесь четкое преступление на лицо, плюс видеофиксация от неравнодушной молодежи.
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Молодец!
Тьма боится света.
Молодость + ютуб = Изменение мира к лучшему.

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прежде всего нужно было дать по яблу этому совкодрочеру. чтобы потом пол года в какошнике ходил и на крылру мырлу с члененым по ночам молился.
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Я вот слышу аргументы от коммуняк: А вот Китай! А вот Швеция! Во первых, говорю я им, плохие примеры, а во вторых, даже если бы идея была бы самой распрекрасной рукожопые кацапы окромя Голодомора, зон, дефицита во всем построить не смогли!
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Всем ватникам с Украины и любителям пукина и совка смотрите этот ролик на Юутбе
https://www.youtube.com/watch?v=X5ohKNtQOv0

и скажу лишь две вещи
1) пока что это в росссиюшке матушке
2) Елси пукин придет в Украину то будет у вас
покажите этот ролик людям которые там в Универе этим предпадам
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Двойку получил и решил отомстить. Дешево и сердито.
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Этот человек пожил в УССР, потом в современной Украине и может сравнивать.
Закон конечно нужно выполнять, но если бы в СССР плохо жилось, то люди бы это не вешали.
Это своего рода протест обычного человека против того беспредела, который царит в современной Украине.
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на центральном вокзале Одессы приезжих встречает серп и молот с лениным и ничего...а тут в кабинете
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ты студент или кто? Свободен!", - в Запорожье разгорелся скандал из-за советской символики. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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