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 Марихуана, "экстази", 1,5 кг метамфетамина и неизвестный порошок: правоохранители Одессы перекрыли канал сбыта наркотиков. ВИДЕО

Граждане одной из стран Азии, которые временно проживали на территории Украины, распространяли психотропные средства среди своих соотечественников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, организованную преступную группу разоблачили работники отдела противодействия наркопреступности полиции в Одесской области совместно с сотрудниками следственного управления, бойцами спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством одесской областной прокуратуры.

"Во время санкционированного обыска по местам проживания участников группы правоохранители обнаружили марихуану, таблетки "экстази", около полутора килограмм метамфетамина, неизвестное порошкообразное вещество бело-желтого цвета, а также большую сумму денег и два пистолета. Изъятое направили на экспертизу.

Предварительно установлено, что указанные психотропные средства злоумышленники распространяли среди своих земляков, которые живут в Одессе и других городах Украины. Сейчас правоохранители устанавливают пути поступления запрещенного вещества на территорию нашего государства, а также других лиц, причастных к совершению данного правонарушения", - сказано в сообщении.

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По данному факту проводится досудебное следствие по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Организатор группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/v3087196
 
 
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Правильно, наркота не должна идти мимо москаля (пороха)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМарихуана, "экстази", 1,5 кг метамфетамина и неизвестный порошок: правоохранители Одессы перекрыли канал сбыта наркотиков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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