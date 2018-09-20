 Марихуана, "экстази", 1,5 кг метамфетамина и неизвестный порошок: правоохранители Одессы перекрыли канал сбыта наркотиков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, организованную преступную группу разоблачили работники отдела противодействия наркопреступности полиции в Одесской области совместно с сотрудниками следственного управления, бойцами спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством одесской областной прокуратуры.

"Во время санкционированного обыска по местам проживания участников группы правоохранители обнаружили марихуану, таблетки "экстази", около полутора килограмм метамфетамина, неизвестное порошкообразное вещество бело-желтого цвета, а также большую сумму денег и два пистолета. Изъятое направили на экспертизу.

Предварительно установлено, что указанные психотропные средства злоумышленники распространяли среди своих земляков, которые живут в Одессе и других городах Украины. Сейчас правоохранители устанавливают пути поступления запрещенного вещества на территорию нашего государства, а также других лиц, причастных к совершению данного правонарушения", - сказано в сообщении.

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По данному факту проводится досудебное следствие по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Организатор группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.