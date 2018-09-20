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 20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянск прибыл гуманитарный груз из Латвийской Республики - около 20 тонн текстиля, одежды, игрушек и т.д.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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По данным штаба, половина из этого гуманитарного груза 19 сентября была доставлена нацгвардейцами из состава Объединенных сил ​​в Станицу Луганскую. Еще 10 тонн будут переданы в Славянск представителям ОО "Защита прав и свобод внутренне перемещенных лиц "Право на жизнь".

20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 01

Отмечается, что это уже третий гуманитарный конвой латышей в район проведения операции Объединенных сил, доставленный в течение этого года. Логистическую составляющую акции реализует Национальная гвардия Украины.

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20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 02

Также сообщается, что делегацию лично возглавил чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 03

Члены делегации Латвийской Республики выполняют также дипломатическую и духовную миссию. В частности, планируются встречи с представителями общественности, военнослужащими, воспитанниками военных учебных заведений и руководством Донецкой и Луганской областей.

20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 04
20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 05
20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 06
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook

20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС 07

Источник: https://censor.net.ua/v3087162
 
   
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Ну Слов"янську варто допомогти, там распялі мальчіка в трусіках.
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