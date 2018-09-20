 20 тонн гуманитарного груза из Латвии прибыло на Донбасс, - ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, половина из этого гуманитарного груза 19 сентября была доставлена нацгвардейцами из состава Объединенных сил в Станицу Луганскую. Еще 10 тонн будут переданы в Славянск представителям ОО "Защита прав и свобод внутренне перемещенных лиц "Право на жизнь".
Отмечается, что это уже третий гуманитарный конвой латышей в район проведения операции Объединенных сил, доставленный в течение этого года. Логистическую составляющую акции реализует Национальная гвардия Украины.
Также сообщается, что делегацию лично возглавил чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.
Члены делегации Латвийской Республики выполняют также дипломатическую и духовную миссию. В частности, планируются встречи с представителями общественности, военнослужащими, воспитанниками военных учебных заведений и руководством Донецкой и Луганской областей.
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook