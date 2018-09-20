 Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За соотвествующее решение проголосвал 321 нардеп.
Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.
Ранее Порошенко зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о закреплении евроатлантической интеграции Украины.
Законопроектом предлагается указать в преамбуле слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".
Кроме того, к полномочиям ВР добавить "реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Также в Конституции предлагается указать, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Вместе с тем, в полномочиях Кабмина предлагается указать: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Также из переходных положений Конституции предлагается исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".
1) Любое государство имеет полное право записать в своей Конституции всё, что посчитает нужным!
2) Когда-нибудь Украина обязательно будет в ЕС и НАТО (если они тогда будут существовать и это будет в интересах Украины (!!!))
3) Но пока (!) - разговоры нынешней власти о вступлении в НАТО или ЕС - это только разговоры и «не более того», которые ведутся с двоякой целью: а) для отвлечения внимания граждан от преступной деятельности этой власти; б) для активной имитации якобы ориентации на евроатлантические ценности (т.е. - «лапша на уши» лохтората). Пока именно нынешняя власть является наибольшей преградой на пути Украины в Европу, ибо - там, в Европе - барыги, воры и преступники никому не нужны и никто с этой/такой украинской властью разговаривать всерьёз на эту тему не будет! Реальное вступление Украины в НАТО и ЕС возможно только тогда, когда нашу внутренняя жизнь будет строиться по европейским стандартам, основными из которых являются - не воруй, заботься об общественном благосостоянии и национальных интересах. Поэтому - пока мы самостоятельно/собственноручно не «дорастем"/не создадим у себя соответствие всем европейским и натовским стандартам/не урегулируем внутренние/внешние проблемы - о членстве в ЕС и НАТО "можно и не мечтать!" Хотя - нет - можно (!) Потому что "мечтать - не вредно"!