 Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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За соотвествующее решение проголосвал 321 нардеп.

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Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Ранее Порошенко зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о закреплении евроатлантической интеграции Украины.

Законопроектом предлагается указать в преамбуле слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

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Кроме того, к полномочиям ВР добавить "реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также в Конституции предлагается указать, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Вместе с тем, в полномочиях Кабмина предлагается указать: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также из переходных положений Конституции предлагается исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".