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 Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд (КС) президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

...

За соотвествующее решение проголосвал 321 нардеп.

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Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Ранее Порошенко зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о закреплении евроатлантической интеграции Украины.

Законопроектом предлагается указать в преамбуле слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

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Кроме того, к полномочиям ВР добавить "реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также в Конституции предлагается указать, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Вместе с тем, в полномочиях Кабмина предлагается указать: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также из переходных положений Конституции предлагается исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Источник: https://censor.net.ua/v3087149
 
   
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У меня только один вопрос: Сыроид вместе с Самонемощью епнутые на голову? Такой треш несли, что не в одни ворота. Особенно Сыроид. Если бы я пошел на прием к психиатру Березюку, то или меня посадили после приема в тюрьму, или увезли в псих.больницу. Просто никакой психиатр.
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Получается,что если примут этот закон,то регионалы не могут повлиять на это.Что есть,.гуд.Но тогда возникает следующий вопрос - почему масса хороших законов была отвергнута по причине якобы их несогласия ?
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Де косата з міморандумом мертветчука?У Порошенка правильний напрямок для України -НАТО і ЄС.Це не косата ,яка хоче підмінити членство в НАТО і ЄС міморандумом.
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На мокшанщині може статися пожежа.
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Да, да, да!!!
1) Любое государство имеет полное право записать в своей Конституции всё, что посчитает нужным!
2) Когда-нибудь Украина обязательно будет в ЕС и НАТО (если они тогда будут существовать и это будет в интересах Украины (!!!))
3) Но пока (!) - разговоры нынешней власти о вступлении в НАТО или ЕС - это только разговоры и «не более того», которые ведутся с двоякой целью: а) для отвлечения внимания граждан от преступной деятельности этой власти; б) для активной имитации якобы ориентации на евроатлантические ценности (т.е. - «лапша на уши» лохтората). Пока именно нынешняя власть является наибольшей преградой на пути Украины в Европу, ибо - там, в Европе - барыги, воры и преступники никому не нужны и никто с этой/такой украинской властью разговаривать всерьёз на эту тему не будет! Реальное вступление Украины в НАТО и ЕС возможно только тогда, когда нашу внутренняя жизнь будет строиться по европейским стандартам, основными из которых являются - не воруй, заботься об общественном благосостоянии и национальных интересах. Поэтому - пока мы самостоятельно/собственноручно не «дорастем"/не создадим у себя соответствие всем европейским и натовским стандартам/не урегулируем внутренние/внешние проблемы - о членстве в ЕС и НАТО "можно и не мечтать!" Хотя - нет - можно (!) Потому что "мечтать - не вредно"!
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В качестве «информации к размышлению»: 05.09.18. «Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами» https://www.dw.com/uk/курс-на-єс-і-нато-в-конституції-в-брюсселі-радять-зайнятися-важливішими-справами/a-45368000 ; 11.07.18. Игорь Тышкевич. «Скорость сближения с НАТО позволит вступить Украине в альянс через 120 лет» http://hvylya.net/analytics/geopolitics/skorost-sblizheniya-s-nato-pozvolit-vstupit-ukraine-v-alyans-cherez-120-let.html)
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Почему удалили пункт для Конституции: "Минимальная зарплата и пенсия как в Германии или Швейцарии" ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)
 
 
 
 
 
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