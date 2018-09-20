 "Президент обещал", - "Нацкорпус" пикетирует Раду с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

С утра, 20 сентября, активисты "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады с требованием усилить защиту добровольцев-иностранцев, которые помогают Украине в войне с Россией.Основное требование митингующих рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию. Также митингующие настаивают на увольнении работников ГПУ, ответсвенных за экстрадицию в РФ Тумгоева, а также увольнения членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства учстникам боевых действий.

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Митингующие держат в руках флаги с надписями "Национальный корпус", плакаты с изображением Президента Петра Порошенко и надписью "#ПрезидентОбещал", и портретом спикера Верховной Рады Андрей Парубий и надписью "ПарубийВноси3433". Также на митинге присутствуют активисты, одетые в футболки Нацдружин. Кроме того, митингующие жгут "дымовухи".

Под ВР дежурят усиленные наряды правоохранителей.

Позже, в ходе митинга, произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Митингующие прорвали оцепления и ограждение под Радой, в ответ правоохранители оттеснили протестующих за периметр. В ходе стычек также были взорваны несколько взрывпакетов.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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