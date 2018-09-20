 "Президент обещал", - "Нацкорпус" пикетирует Раду с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
С утра, 20 сентября, активисты "Национального корпуса" пикетируют здание Верховной Рады с требованием усилить защиту добровольцев-иностранцев, которые помогают Украине в войне с Россией.Основное требование митингующих рассмотрение и принятие парламентом законопроекта №3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО-иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности России) и миграционную амнистию. Также митингующие настаивают на увольнении работников ГПУ, ответсвенных за экстрадицию в РФ Тумгоева, а также увольнения членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из-за промедлений с предоставлением гражданства учстникам боевых действий.
Митингующие держат в руках флаги с надписями "Национальный корпус", плакаты с изображением Президента Петра Порошенко и надписью "#ПрезидентОбещал", и портретом спикера Верховной Рады Андрей Парубий и надписью "ПарубийВноси3433". Также на митинге присутствуют активисты, одетые в футболки Нацдружин. Кроме того, митингующие жгут "дымовухи".
Под ВР дежурят усиленные наряды правоохранителей.
Позже, в ходе митинга, произошли столкновения протестующих и правоохранителей. Митингующие прорвали оцепления и ограждение под Радой, в ответ правоохранители оттеснили протестующих за периметр. В ходе стычек также были взорваны несколько взрывпакетов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
только она к нашей не относится
Если бы этот упырь панамский хотя бы на половину выполнил то, что обещал, Украина бы жила в разы лучше!
нахер стране такой депутат-бездельник?!
за то его Нацкорпус занят отжимами бизнеса, и крышеванием рынков..
патриоты превратились в ПОЦтриотов..
Це саме під час боїв в ДАП та під Дебальцево.
Аткуда дєньгі, Зін?
Але, як мінімум, поліґраф перед тим має бути обов'язковим етапом на шляху до набуття громадянства.
В АРМІЇ нашій люди ЖИТТЯ віддають. Спокій робіть собі. СПОКІЙ!
Лисі.
Им не надо на работу, на учебу. Они уже на работе.
Но не для того их мамы рожали, шоб за Украину воевать...
А по морде от роботодавца не боишься получить?
А ты уже не первый раз кусаешь волосатую руку, которая тебе дает ее периодически облизывать!
дальше не читаю
С чувством глубокого отвращения прочел новость о том, что всего две парламентские фракции отказались голосовать за поправки в Конституцию Украины, относительно курса на вступление в ЕС и НАТО. То, что «оппоблок» будет против - не было сомнений. Это всегда была открытая пророссийская сила, как бы она не называлась: СДПУ(о), партия регионов или оппоблок. Одни и те же люди с одной и той же целью рвались и рвутся во власть, чтобы осуществлять колониальную политику Кремля за свои 30 серебряников.
Почему в воюющей стране может существовать подобная политическая сила, которая открыто работает в интересах оккупанта - можно догадаться. Мы идем в Европу, и европейские стандарты не позволяют надеть наручники на всю эту дрянь и перевести из сессионного зала в зал судебных заседаний, как одну ОПГ. Поэтому они жируют на бюджетные деньги и за эти же деньги - гадят, как могут. Правда, один из депутатов этой фракции все же отдал свой единственных голос «за».
Куда более монолитной и сплоченной оказалась команда «Родины», во главе ее стюардессы - бабы Юли. В общем, сомнений в том, что сама она - человек даже не РФ или Кремля, а лично Путина - не было никаких сомнений, хотя бы потому, что она это сама открыто говорила, когда еще не было войны. Она с предыханием и чуть ли не со слезами на глазах рассказывала о том, как лично она завоевывала доверие «Газпрома» и как его таки завоевала. При этом, две войны в Украине и Сирии РФ ведет как раз в интересах Газпрома - личного кармана Путина. В ее бурной биографии столько четких указателей на Путина, что просто бери и читай, или если лень - смотри видео с ее обнимашками и целовашками с Путиным, в самых неподобающих ситуациях.
Цену этим обнимашкам назвала сама Москва и зафиксировала ее в иске, направленном в Стокгольмский арбитраж, против Украины. Этот иск был основан на газовых соглашениях, которые провела в жизнь именно эта юркая бабуля. Если бы суд был проигран, то Украина мгновенно оказалась бы должна почти 60 миллиардов долларов и, не имея возможности его оплатить, имела бы счетчик, который насчитывал бы проценты. Что пришлось бы отдавать в счет его погашения - можно было бы только догадываться. Эта сделка имеет все признаки экономической диверсии, масштабы которой стали известны только недавно, а значит и срок давности там вполне приемлемый.
Но отвращение вызвало даже не это. Как мы все видим, примерно месяц назад баба Юля резко изменила свою предвыборную риторику и обочины украинских дорог заполнились ее портретами с надписями о курсе в ЕС и НАТО. При этом, в прессе она и ее подельники развернули риторику о том, что надо заставить выполнять условия Будапештского меморандума, «безопасность в обмен на ядерное оружие».
Но сегодня все встало на свои места. Ни единого голоса за ЕС и НАТО Родина не дала. То есть, там публика упорота еще круче, нежели в оппоблоке. Мы об этом уже писали, но позволю себе повторить еще раз о личных впечатлениях об упоротости этой массовки.
Когда шел суд над бабулей в Печерском суде на ул. Хрещатик, что напротив ЦУМа, под ним Родина развернула свой палаточный городок прямо на тротуаре. Обойти его было невозможно и пешеходы вынуждены были ходить прямо между палаток. Причем, постоянно там присутствовала группка из 5-6 черноротых бабок, а палатки просто стояли пустыми, создавая картинку. Но вот ей огласили приговор и все мероприятия именно в Печерском суде - закончились. Дело ушло в аппеляционный суд на Севастопольскую площадь, а палатки остались на месте.
Еще до конца не понимая, что это за публика, автор подошел к этим бабулесам и пояснил, что надо сворачивать палатки и перевозить их к апелляционному суду. В ответ они зашипели как настоящее кубло гадюк, что было странно. Ведь если вы орете юле-волю, то надо ехать туда, где этот вопрос и решается, а это - добрых 5-7 километров на запад от центра, где они стояли табором. Потом, когда стюардесса уехала на Качановку, палатки все стояли на том же месте, выцвевшие и грязные. Смотрелось это уже просто позорно и гадко.
Но вот начались события на Майдане, люди прибывали со всей Украины и палаточный городок еще не успевал вместить всех и все, что надо было для его деятельности. И тут мною была допущена еще одна ошибка. Проходя в сторону Майдана, территория которого начиналась как раз у ЦУМа, в паре десятков метров от этих палаток, автор снова обратился к бабулесам с предложением перенести палатки на территорию Майдана. На это был получен презрительный ответ в стиле: «У вас - своя свадьба, у нас - своя». Вот так, скромно и со вкусом. Это потом она с видом испанской летчицы вкатилась на Майдан на своей боевой колеснице, но ее публика даже носа не казала туда. Сомнений в том, что это - не наши еноты, уже не было просто никаких.
Теперь бабуля разместила тысячи бигбордов со своим, не в меру вытянутым свистком, и надписями о ее курсе в НАТО и ЕС. Сегодня стало очевидным то, что эти надписи не имеют с реальностью ничего общего. Их можно смело стирать и оставить лишь свисток бабули, ибо больше ничего содержательного за нею нет, кроме Кремля, естественно.
Никакого ЕС и НАТО ей изначально не было нужно, просто хозяин дал ей возможность маневра с этой терминологией, но как только вопрос перешел в практическую плоскость, все встало на место. Как раз это - не удивительно, удивительно то, что Кремль дал ей возможность пользоваться подобными слоганами. То есть, между ее заявлениями, декларациями, лозунами и действиями налицо внутреннее протворечие. А из курса философии, раздел «логика» мы помним, что если одна часть утверждения противоречит другой, то такое утверждение - ложно. Вот так и с курсом в НАТО на ее плакатиках. Это утверждение - ложно, и она сама себя уличила в этой лжи.
Второе внутреннее противоречие заключается в ее имитации собственного варианта решения вопроса с ЕС и НАТО. Она и ее холуи не раз говорили о том, что следует вынудить подписантов Будапештского протокола выполнить его условия, в части обеспечения безопасности Украины. Тут бабуля просто дала мастер-класс лжи.
Она просто сработала на лоха и подменила понятия. Меморандум - не договор и просто по своей форме - не имеет обязательных последствий. В прямом переводе это - памятка, напоминание. Меморандум просто не имеет той части, которая регулирует обязательность исполнения указанных в нем условий. То есть, его выполнение основано исключительно на доброй воле сторон, и никто не может вынудить одну из сторон делать что-то в связи с этой бумагой. Раз так, то там даже не предусмотрен механизм реституции (возврата в исходную точку) в случае не исполнения условий одной из сторон-подписантов. Все это потому, что основой действий, по меморандуму, является исключительно добрая воля.
Если бабуля и ее замечательный адвокат не в курсе того, что такое меморандум и чем он отличается от договора или контракта, то следует вернуться к курсу хозяйственного, гражданского и международного права, чтобы освежить свое представления об этих документах. А лично бабуле можно пойти путем изучения прецедентов и вспомнить газовый контракт, который она удавкой набросила на шею Украины, вот там как раз были прописаны обязательства и взыскания, в случае их невыполнения. Как-то не верится, что она это забыла. Таким образом, фраза «требовать исполнение условий меморандума» - это все равно, что громко, аж до полного расплетения косы, пускать газы в лужу.
Но это еще не все. Наверное, сегодня сама бабуля или ее плечевые будут рассказывать о том, что поправки в Конституцию о ЕС и НАТО - филькина грамота, в отличие от ее «меморандума». В этой формулировке снова содержится комплексное внутреннее противоречие, дающее двухслойную ложь, рассчитанную уж совсем на тупых и отбитых субъектов. Дело в том, что Конституция - высший национальный свод норм и правил прямого действия. Это значит, что любой нормативно правовой акт, закон, указ, распоряжение и что угодно другое должны соответствовать Конституции. Если они противоречат ей, то должны быть срочно приведены в соответствие, как только выяснится это противоречие.
Все, что не соответствует Конституции - незаконно. Именно по этой причине, чтобы ни у кого не вызывало вопросов куда и зачем движется Украина, и были внесены на рассмотрение эти поправки. Между прочим, положения Конституции, зашитые в ее текст самой первой редакции о внеблоковости и прочем - стоили нам войны и временной потери огромной части территорий, а кроме того - тысяч жизней и миллиардных убытков. Так что конституционные поправки - то, что нужно. Баба откровенно врет от том, что они не имеют смысла. Тогда и Конституция не имеет смысла.
А коренное противоречие заключается в ее предложении отразить курс в ЕС и НАТО в меморандуме. То есть, она предлагает подписать точно такую же бумажку, по ее обязательности исполнения, как и Будапештский протокол, который не просто не выполнен и не будет выполнен в полном объеме, но даже один из подписантов действует прямо противоположно духу и букве меморандума и не имеет за это никаких последствий, кстати - и не будет иметь, именно в связи с меморандумом.
То есть, она четко знает, что меморандум имеет ценность бумажного самолетика, который можно сложить из бумаги, на которой он написан и тем не менее - предлагает именно такое.
Из этого следует, что Родина сбросила маску и предстала в том виде, в котором она была, есть и будет - путинской подстилкой, хоть и с безобразно прокачанным свистком.
"кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины"
никто и ничто не помешало Китаю создать свое экономическое чудо, пустив "под нож" 10 000 коррупционеров-чиновников
и что? с Китаем перестали общаться? выгнали из ООН? обьявили изоляцию и наложили санкции?
на самом деле власть имущая, и в первую очередь - рошено-кучмовская мафия, прикривается Европой как ширмой, за которой стоит лишь одно - нежелание бороться с коррупцией
и это в то время, когда почти весь мир тыкает пальцем и призываетвласть ускорить антикоррупционные меры
их нельзя победить политическим путем - это обманщики и шулеры, они подделают любой результат - их можно только утопить в крови
завтра агент фсб Луценко по заданию
Рошенасвоего шефа єкстрадирует еще пару десятков добровольцев воевавших на Донбасе, у них же план - не менее 100 чел в месяц
а вы говорите гражданство. какие наивные люди!