 Оперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пять из них - граждане Украины, два - выходцы с Кавказа. По оперативным данным, группа уголовников следовала на встречу с вором в законе для согласования преступных действий. Вор в законе длительное время в пункте временного пребывания иностранцев ожидает решения суда.
Спецоперация по задержанию прошла возле села Рассудов Репкинского района. Сотрудники полиции остановили три автомобиля, в которых передвигались "авторитеты", и со всеми мерами предосторожности задержали их. У одного из задержанных обнаружено наркотическое вещество.
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они под пули себя ставят а потом мантеносцы отпускают.
еще и выплаты дают за неправомерные действия.
бяда и пичаль. задерживать ндо наглухо.
1 прокация и всех на полтора метра вниз. и пордяок.