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 Оперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов". ВИДЕО

Оперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, пять из них - граждане Украины, два - выходцы с Кавказа. По оперативным данным, группа уголовников следовала на встречу с вором в законе для согласования преступных действий. Вор в законе длительное время в пункте временного пребывания иностранцев ожидает решения суда.

Спецоперация по задержанию прошла возле села Рассудов Репкинского района. Сотрудники полиции остановили три автомобиля, в которых передвигались "авторитеты", и со всеми мерами предосторожности задержали их. У одного из задержанных обнаружено наркотическое вещество.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подразделения КОРД более 2000 раз использовались в спецоперациях на протяжении 2016-2018 годов, - МВД. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3087133
 
   
 Топ комментарии
 
Тавышо! Это кого? ахметова, пинчука, коломойского, порошенка, пашинского, турчинова, луценка?
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Да, да! Авторитеты сейчас ездят на Жигулях. Фишка года!
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А задержали с целью наградить орденом Богдана Хмельницкого или просто за выпить и закусить?
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Да, да! Авторитеты сейчас ездят на Жигулях. Фишка года!
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Тавышо! Это кого? ахметова, пинчука, коломойского, порошенка, пашинского, турчинова, луценка?
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Задержали? Ай-яй-яй! И куда же в результате опоздали эти аффтаритеты?
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Пробачення вже попросили за затримання? Ні? Значить попросять...
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А задержали с целью наградить орденом Богдана Хмельницкого или просто за выпить и закусить?
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"задержали семь уголовных "авторитетов". Источник: https://censor.net.ua/v3087133" - хотелось бы читать выпилили!!! Оперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов" - Цензор.НЕТ 9779
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Талалаевский "авторитет" сбежал))). Дожились ворье начало жечь автомобили предпренимателей и брать с них побори....90 е возвращаются.....
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Да, не те сейчас авторитеты как раньше. Зашуганные, на старых тазах. Какие то нищеброды в селе решили картошку пожарить на костре. Мне кажется авторитеты сейчас на Бунковой и Грушевского сидят, судя из тамошних тачек по 150- 200тыс. долларов.
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Уголовному авторитету, ранее задержанному в Одессе суд вернул конфискованные 1мл.долл. Так, что бандюкам боятся не чего, коллеги у власти.
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Придурки, ето студенты ехали на дачу отдыхать. Может хватит етих постановочных видео? Клоуны.
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Со спецподразделения Беркут -Корд поржал. Бегают вокруг машин как обосраные, дергают за ручки закрытые, визжат как бабы, тот что в жолтой желетке в кусты убежал оглядываясь перепуганно. Студентов что ли на выезную практику привезли?
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мое личное мнение, что необходимо, чтобы за разбойное нападение, изнасилование, убийство и сокрытие трупа, которое произошло месяц назад в поселке Суботци Кропивницкой области, на неполнолетнюю девушку Диану Хриненко ответили весь криминалитет. необходимо до конца месяца составить списки всех особо опасных убийц, маньяков, насильников, садистов, а со следующего месяца заняться их нейтрализацией, в этой операции необходимо задействовать полицию, СБ У, бюро расследований преступлений, Нацгвардию и спецназ. имхо.
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жалко корд...
они под пули себя ставят а потом мантеносцы отпускают.
еще и выплаты дают за неправомерные действия.
бяда и пичаль. задерживать ндо наглухо.
1 прокация и всех на полтора метра вниз. и пордяок.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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