 "Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

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"Мы с вами построили боеспособную армию. Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа. Армия, язык и вера - это не лозунг. Это - формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что стратегия Украины правильная: "Я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это наша цель, наша амбиция, наша миссия".

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"Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну вдоль украинско-российской границы", - резюмировал Президент.