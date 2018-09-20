EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  4823  133
Материалы по теме:
Все про:армия (7096) оборона (1015) Порошенко (15423) Россия (70512) украинский язык (597) Донбасс (16996) автокефалия (125)

 "Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко. ВИДЕО

Украина должна стать неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде.

...

"Мы с вами построили боеспособную армию. Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа. Армия, язык и вера - это не лозунг. Это - формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что стратегия Украины правильная: "Я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это наша цель, наша амбиция, наша миссия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - Порошенко анонсировал исключение из Конституции нормы о ЧФ РФ

"Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну вдоль украинско-российской границы", - резюмировал Президент.

Мы сохранили страну. Кремлевская Барбаросса, путинский блицкриг, план Русская весна - захлебнулись, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3087122
 
   
 Топ комментарии
 
То ты спьяну с собой перепутал... Иди, проспись...
 показать весь комментарий
 
Бедные порохоботы. Против вас легионы. А вы за скромную зарплату глаза здесь у монитора выжигаете )) А на Мальдивы вас даже не приглашают ! ))
 показать весь комментарий
 
кто ему в пафос столько слюней накапал?
еще бы дотации своему дружку Косюку напомнил за счет нищего бюджета и населения.
Не говоря уже о переможном повышении цены на газ и тарифы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Всё проходит и это тоже пройдёт" - сказал Соломон.
"В прошлые разы такого наговорил - прошло. В этот раз тоже пройдёт" - подумал кондитер.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня у Пети бенефис можно говорить всякую чуш и никто яйцами не забросает!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем сравнивать банду монголоидных свинособак из северной азии с войсками рейхсвера?
русне очень далеко до организации и действий армии фатерлянда.
 показать весь комментарий
 
 
зато план "тихой сапой назад в капастан" идёт полным ходом..(
 показать весь комментарий
 
 
ну так это совместный план кокориной и карликового хуйленка.
 показать весь комментарий
 
 
Какие мы все таки молодцы, что выбрали Порошенко! Горжусь и им, и нами, украинцами! Нужно повторить..... и в один тур!
 показать весь комментарий
 
 
а зекономлених пітсот лімонів пеці подаруєм!
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить "КТО эти МЫ ?". Огласите весь список, пожалуйста.
 показать весь комментарий
 
 
Natali Roma Я же написала украинцы,.... а не свиноруссы такие как ты!
 показать весь комментарий
 
Я увидела в этом выступлении только самолюбование и не увидела искреннего признания заслуг украинцев. Очевидно, мы с Вами смотрим на нашего Президента разными глазами. После таких его слов невольно хочется присвоить ему пожизненное звание Гетьмана, Президента, Достояния республики, Гордость нации ( нужное подчеркнуть).
 показать весь комментарий
 
Я имела в виду слово "мы" не в Вашем комментарии, а неоднократно повторяемое в выступлении Президента.
 показать весь комментарий
 
Петро не договорює. Він забув сказати, що як він не створював з Муженком казани і підстави для наших військових, як не підривав найбільші склади зі зброєю, як не розкрадав разом з своєю шоблою державу, а добровольці і волонтери за допомоги західних партнерів, досі не дали росіянам захопити всю Україну.
 показать весь комментарий
 
 
написал на том, на котором разговариваю, странный вопрос..
 показать весь комментарий
 
Путин взял, что хотел...и не захлебнулся и не поперхнулся.. Один колет ботокс в харю, другой в язык...и оба красавцы.
 показать весь комментарий
 
 
хуйло написал с большой буквы, какой молодец, хуйло взял по самые помидоры, теперь не соскочит.
 показать весь комментарий
 
 
Коли багатьох українців охоплює відчай і зрада,коли опускаются руки,Порошенко як справжній лідер веде країну вперед,в майбутнє.Мабуть це перший самостійний і на даний час єдиний політик за всю історію,що об'єднав країну до купи та може її тримати в бою.
В 2014 ми зробили правильний вибір,не підкачаємо і на наступних!
 показать весь комментарий
 
 
ТАК!!! ТАК!!! ТАК!!! пеця - справжній лідер - веде об'єднану в купу країну в майбутнє, де тих українців стане менше, і триматиме її (країну) в бою
 показать весь комментарий
 
Да давай голосуй, украинцы вымирают и уезжают, смотри не подкачай на выборах чтоб тенденция сохранилась еще на 5 лет, как вы бесите соевые лизуны.
 показать весь комментарий
 
А в наступному році проголосую за і Пороха,і українця зроблю,і дерево посаджу.
 показать весь комментарий
 
Что что а языком барыга работает отменно а по делам совсем другая картина, уровень жизни падает, тарифы опять растут, визы с агрессором не введены и торговля растет, разрыва договора по Азову нет, по армии есть подвижки но как не странно все в карман гаранта.
 показать весь комментарий
 
вай вай все пропало, работать не пробовал?
 показать весь комментарий
 
А 3 мільйони хахлов з Укоаїни є на Росії, чи нема?
 показать весь комментарий
 
Хахлы есть ,,хотя уже наверняка и далеко не три млн ,как рассказывает паРашаТВ . А вот украинцев там нет . "Ми зберегли країну. Кремлівська "барбароса", путінський бліцкриг, план "Русская весна" - захлинулися", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9859 .
 показать весь комментарий
 
Просто вбей в инете- купить конфеты Рошен в Москве.
 показать весь комментарий
 
Сделал всё как ты и сказал . И не нашёл не то что продукции Рошен ,а и других украинских марок . "Ми зберегли країну. Кремлівська "барбароса", путінський бліцкриг, план "Русская весна" - захлинулися", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6746 .
 показать весь комментарий
 
А я хочу, плять, шоб наш мудрый нароТ на следующих выборах выбрал какого-то нового питараса или старую питараску и шоб те к куям убили экономику апстену и пошли подставлять жопу мацкалям. Бо подавляющему числу всегда нужен собственный опыт, шоб на своей спине почувствовать. Если кто не забыл, то четыре года назад был, мягко говоря, киздец, при чем по всем направлениям
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх