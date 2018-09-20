 Около 1000 центров реабилитации наркозависимых заработают в Украине, - Турчинов. ВИДЕО

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не имеет системной программы, позволяющей реабилитировать и возвращать в общество людей, в этом нуждающихся, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"У нас существует программа наркозамещения, она достаточно сложная. Кроме того, есть реабилитационные центры, но они не отвечают высоким стандартам. Поэтому мы сейчас работаем над программой, когда представители правоохранительных органов и религиозного общества объединят свои усилия в борьбе с наркотической зависимостью. Думаю, что около 1000 центров противодействия наркотической зависимости заработает в Украине и они не будут иметь проблем с постоянными проверками", - сказал Александр Турчинов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что на уровне с учреждениями, где оказывают социально-психологическую помощь, существуют центры, где людей принуждают к рабскому труду и дают употреблять наркотики, но в уменьшенных дозах.

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"Мы видим случаи, когда реабилитационные центры превращаются в места использования бесплатного рабского труда. А в обмен больной наркоманией человек получает ослабленную дозу, которая и является методом лечения. Полиция квалифицирует такую ​​ситуацию как незаконное удерживание гражданина", - рассказал Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что такая ситуация недопустима. Поэтому, необходимо создать единый реестр центров психологической реабилитации наркозависимых.

"В течение одного месяца необходимо создать реестр центров психологической адаптации, чтобы представители Нацполиции могли сотрудничать с руководителями таких центров. Кроме того, будут выделены участковые офицеры, которые смогут также контролировать, не нарушают ли в таких заведениях права человека. Свобода воли - прежде всего. К этой работе будут привлечены специалисты по ювенальной превенции и Департамента противодействия наркопреступности", - отметил Арсен Аваков.

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Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что работу центров сможет координировать один из руководителей по противодействию наркопреступности.

"Когда будет создан такой реестр, его работу будет контролировать один из руководителей подразделений полиции по противодействию наркопреступности, который будет владеть ситуацией по всей стране. И когда будут возникать вопросы, коммуникация будет идти сверху вниз, что значительно облегчит работу в этом направлении", - отметил Вячеслав Аброськин.