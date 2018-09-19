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Все про:НАБУ (2455) Холодницкий (550) САП (862)

 Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ, - Холодницкий. ВИДЕО

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет просить руководителей Нацполиции и Службы безопасности возбудить в отношении работников НАБУ четыре уголовных дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга, который транслировал 5 канал. 

"Я буду просить руководство Нацполиции и СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки - законной или незаконной; по факту ДТП умышленного; по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео, и по факту применения физической силы к водителю САП" - сказал Холодницкий.

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Он отметил, что работники НАБУ тянули со стороны Охматдета кабель в САП для установления прослушивания, чтобы "иметь на мушке каждого прокурора, чтобы они были статистами позорных ... подозрений".

Также руководитель САП отметил, что ему непонятно, на каком основании НАБУ проводило спецоперацию вблизи САП, поскольку разрешения прокурора на такие следственные действия не было.

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"У меня вопрос: на каком основании осуществлялась НАБУ эта операция? Закон предусматривает, что поручение по определенным производствам имеет право предоставлять только прокурор. САП никаких поручений не предоставляла. Если это очередная совместная группа неизвестно с кем и как, то это является выполнение заведомо преступного приказа ", - считает он.

Также руководитель САП отметил, что проинформировал об этой ситуации генпрокурора Юрия Луценко.

На вопрос, общался ли он с директором НАБУ Артемом Сытником, Холодницкий ответил: "мне не с ним о чем говорить". Также он выразил убеждение, что это был именно спецподразделение НАБУ. "Нет, это был спецназ НАБУ. Руководитель спецназа, я знаю его в лицо", - уточнил Холодницкий.

Кроме того, отвечая на вопрос, проверял он свой кабинет на предмет устройств для прослушивания, руководитель САП ответил: "Не переживайте, все в порядке, там новые рыбки появились".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/v3087072
 
 
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Я так понимаю, наши правохранители дрались на смерть за право поймать и посадить оставшегося самого последнего коррупционера в этой стране! клоуны, млять
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Дурдом, во что превратили страну, всех нужно гнать с...ной метлой.
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Я бы еще понял все эти дешевые понты НАБУ, если бы они давали хоть какой-то результат. Но король же голый реально. Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6492
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Я УЖЕ ЗАПУТАЛСЯ Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 946НАБУ, ИБУ, НБУ,НКВД,МГБ,СБУ,ГПУ,МВД,холодницки, молодницкий вы что суки, спецом людей путаете? А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.(с)
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У меня создаётся впечатление,что НАБУ- это Дон Кихот.
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НАБУ не может выдвинуть обвинение и вынести приговор.
Поэтому и может возникнуть такое впечатление.
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Вот стахановец - многостаночник.
День и ночь работает, коррупционеров ловит больших и маленьких.
Но все бестолку - НАБУ мешает!
А может потому заинтересовалось НАБУ Холодницким, что он и сам коррупционер?
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я вибачаюсь, а холодницький це той що насірова відмазав?
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Румяный пончик отлежался на матрасе с выговором в обнимку и снова взялся теребить чужие члены..
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Чем эти высокооплачиваемые халявщики занимаются? Тем, шо токо между собою срутся, а страна, значит, за это их должна так хорошо кормить?!
Бля! Шо от луценко пользы - как от козла в огороде, шо эти два клоуна уже всех люто зае...ли.
А если еще мвд не к ночи упомнить, вместе с сбу, то вообще тошно на душе становится.
Блин, за шо погибли Люди на Майдане? Вот за "этих"?...
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Слава нашому президенту!
Це ж треба вміти, так швидко перетворити країну на ХЗ що...
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бум справедливы - 4 года тому назад - наша страна представляла из себя ХЗ що
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Работа всех "славных" органов - это разборки между собой, результаты - 0, зато зарплаты получают космические в отличии от народа, который платит налоги на их содержание.
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Скільки бруду!!!Коли вони вже одіяла поділять?Коли почнуть працювати? Скільки вже зжерли бюджетних,наших з вами,грошей!!!!Розігнати терміново цих трутнів!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБуду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ, - Холодницкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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