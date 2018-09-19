 Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ, - Холодницкий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга, который транслировал 5 канал.

"Я буду просить руководство Нацполиции и СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки - законной или незаконной; по факту ДТП умышленного; по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео, и по факту применения физической силы к водителю САП" - сказал Холодницкий.

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Он отметил, что работники НАБУ тянули со стороны Охматдета кабель в САП для установления прослушивания, чтобы "иметь на мушке каждого прокурора, чтобы они были статистами позорных ... подозрений".

Также руководитель САП отметил, что ему непонятно, на каком основании НАБУ проводило спецоперацию вблизи САП, поскольку разрешения прокурора на такие следственные действия не было.

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"У меня вопрос: на каком основании осуществлялась НАБУ эта операция? Закон предусматривает, что поручение по определенным производствам имеет право предоставлять только прокурор. САП никаких поручений не предоставляла. Если это очередная совместная группа неизвестно с кем и как, то это является выполнение заведомо преступного приказа ", - считает он.

Также руководитель САП отметил, что проинформировал об этой ситуации генпрокурора Юрия Луценко.

На вопрос, общался ли он с директором НАБУ Артемом Сытником, Холодницкий ответил: "мне не с ним о чем говорить". Также он выразил убеждение, что это был именно спецподразделение НАБУ. "Нет, это был спецназ НАБУ. Руководитель спецназа, я знаю его в лицо", - уточнил Холодницкий.

Кроме того, отвечая на вопрос, проверял он свой кабинет на предмет устройств для прослушивания, руководитель САП ответил: "Не переживайте, все в порядке, там новые рыбки появились".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.