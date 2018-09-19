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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (669) гражданство (839) Закарпатье (1409) паспорт (618)

 "Скрывайте от госструктур Украины этот факт", - венгерские дипломаты инструктируют закарпатцев, получивших паспорт Венгрии. ВИДЕО

Судя по ролику, в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Ролик в сеть Youtube выложил пользователь Konstantin, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

...
Венгрия, которая по правилам НАТО не может иметь территориальных претензий к другим странам, очевидно, хочет отломать кусок Украины "по-тихому", поэтому и раздает свои паспорта украинцам", – говорится в описании к ролику.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", – повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Напомним, ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка пыталась вывезти в Венгрию 11-летнего ребенка по поддельным документам, - ГПСУ

Источник: https://censor.net.ua/v3086994
 
   
 Топ комментарии
 
К сожалению, это не фейк. Я общался с жителями приграничных областей, они все подтверждают. Давно уже ни для кого не секрет, что там все контролируется венграми. И сами граждане даже не шифруются, когда вопрос заходит о наличии у них венгерского паспорта: "Да, так он тут почти у каждого есть!"

И все это весьма мерзко.
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лишать украинского гражданства и департировать к мадьярам
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Поставить видеокамеры возле консульства и фиксировать этих "украинцев", или, проще, поставить полицейский пост возле входа и переписывать их координаты... Потом устанавливать наличие венгерского паспорта - если такой есть, отбирать украинский и депортировать их на новую урало-алтайскую родину...
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Дежавю... То же самое делала Россия перед оккупацией в Крыму и на Донбассе.
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нужно этих уродов с двумя пачпортами обложить повышенным налогом + запрет на гос/службу, и за несколько лет, они сами избавятся от своих паспортов
хуже, когда у нас часть судей, прокуроров, ментов ,меров, депитутов имеют вторые паспорта, а это уже держЗрада
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Просто при получении венгерского гражданства отнимать украинское.
Т.е. венгр может жить в Украине, работать в Украине, платить налоги в Украине. Но венгр не может голосовать, получать субсидии, получать алименты, участвовать в референдумах и т.д., и т.п.

И тогда у Венгрии просто отпадет смысл раздавать эти паспорта. Бо сами эти рагули Венгрии нафиг не нужны (у нее и своих таких хватает). Ей нужны голоса, которые могут изменить статус этой территории.
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А таким дипломатам дать срок в течении 6 часов покинуть территорию Украины а кто не успел сразу на нары "Приховуйте від держструктур України цей факт", - угорські дипломати інструктують закарпатців, які отримали паспорт Угорщини - Цензор.НЕТ 9756
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че не разорвать дип отношения с венгриеей...нахъ она вообще нужна
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А давайте проведем опрос, соотечественники "Приховуйте від держструктур України цей факт", - угорські дипломати інструктують закарпатців, які отримали паспорт Угорщини - Цензор.НЕТ 8115

Предположим лично у вас появилась возможность получить паспорт какой-нибудь няшной страны. Той же Польши, Чехии или даже Германии, а то и США например

Что вы будете делать? Возьмете паспорт или гордо откажетесь - дескать вы не мэр, не дупутат, и не министр какой чтобы законы нарушать!
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Иди нахуй тварь. Кацап Украинцу - не соотечественник.
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Венгрия, которая по правилам НАТО не может иметь территориальных претензий к другим странам, очевидно, хочет отломать кусок Украины "по-тихому", поэтому и раздает свои паспорта украинцам", - говорится в описании к ролику.
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии.

Судя по индифферентному поведению властей Украины за все годы независимости, власть уже согласилась, что Закарпатье венгерская территория.
Ни Крым, ни война на Донбассе, ничему не научили евроукраинскую власть, она только умеет орать, когда припечет, что это украинская земля, но ничего не делает, чтобы подобного избежать.
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Всі мої знайомі, які працюють у Великобританії мають угорські чи румунські паспорти... Ціна питання 7 000 ЄВРО і маєш друге громадянство... На Галичині вже це масове явище ! "Приховуйте від держструктур України цей факт", - угорські дипломати інструктують закарпатців, які отримали паспорт Угорщини - Цензор.НЕТ 5655
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А какой срок давности имеет преступление "измена Родине"?
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Сепаратизм чистой воды. Только причины нужно искать не в Венгрии. Раздавала бы Польша так паспорта - весь бы Львов выстроился в очередь (просто Польша пока не раздает). Причина в том, что власти кажется, что вера-армия-мова - это наше все. А наше все - это европейская зарплата, европейская пенсия и уверенность в завтрашнем дне.
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Так на Львівщині повно вже з венгерськими і румунськими паспортами... Сам не розумію чого ще поляки так тормозять...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Скрывайте от госструктур Украины этот факт", - венгерские дипломаты инструктируют закарпатцев, получивших паспорт Венгрии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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