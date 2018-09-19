 "Скрывайте от госструктур Украины этот факт", - венгерские дипломаты инструктируют закарпатцев, получивших паспорт Венгрии. ВИДЕО

Ролик в сеть Youtube выложил пользователь Konstantin, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", – повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.
Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.
Напомним, ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".
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хуже, когда у нас часть судей, прокуроров, ментов ,меров, депитутов имеют вторые паспорта, а это уже держЗрада
Т.е. венгр может жить в Украине, работать в Украине, платить налоги в Украине. Но венгр не может голосовать, получать субсидии, получать алименты, участвовать в референдумах и т.д., и т.п.
И тогда у Венгрии просто отпадет смысл раздавать эти паспорта. Бо сами эти рагули Венгрии нафиг не нужны (у нее и своих таких хватает). Ей нужны голоса, которые могут изменить статус этой территории.
Предположим лично у вас появилась возможность получить паспорт какой-нибудь няшной страны. Той же Польши, Чехии или даже Германии, а то и США например
Что вы будете делать? Возьмете паспорт или гордо откажетесь - дескать вы не мэр, не дупутат, и не министр какой чтобы законы нарушать!
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии.
Судя по индифферентному поведению властей Украины за все годы независимости, власть уже согласилась, что Закарпатье венгерская территория.
Ни Крым, ни война на Донбассе, ничему не научили евроукраинскую власть, она только умеет орать, когда припечет, что это украинская земля, но ничего не делает, чтобы подобного избежать.