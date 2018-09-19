 "Скрывайте от госструктур Украины этот факт", - венгерские дипломаты инструктируют закарпатцев, получивших паспорт Венгрии. ВИДЕО

Ролик в сеть Youtube выложил пользователь Konstantin, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

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Венгрия, которая по правилам НАТО не может иметь территориальных претензий к другим странам, очевидно, хочет отломать кусок Украины "по-тихому", поэтому и раздает свои паспорта украинцам", – говорится в описании к ролику.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", – повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Напомним, ранее венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 августа заявил, что Венгрия меняет название своего уполномоченного "по Закарпатью".

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