 "Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, местные жители сомневаются в заверениях оккупантов и жалуются на ухудшение здоровья.
"Говоря, что все хорошо, что ничего не мешает, но как не мешает, если мы просыпаемся с головными болями. Мы просыпаемся с першением в горле. Я сейчас говорю, а дома уже говорить не смогу. Сильно першит в горле", - рассказывает одна из жительниц города.
...
это уже от камушков
Да и в Украине дела не лучшим образом - возьмите Кривой Рог, Днепродзержинск или Запорожье.Так что такой пыл не уместен, как по мне.
вам говорят все классно - верьте! когда вас обманывали?
вы ж поверили что вам пенсии повышенные дадут... что вас пол века гнобили...
что родная говень лучше республиканской здравницы... что хутин бох... что "зеленые человечки" - вежливые... и что украденное пойдет в пользу... и что 7 млн отдыхающих по мосту припрутся (и все миллионеры долларовые)....
а че ж теперь не верите? в горле печет.?.. та не жалобьте...
(хлебайте ситечком!!!)
🤑
🤑
🤑
Чёрный хлеб, селёдка...
Весело веселье -
Тяжело похмелье...".
Похмеляйтесь, пожалуйста... "Веселья" вашего Украина наслушалась в 2014-м....
А теперь сравните эту фотку со следами на льду в Арктике, которые NASA не смогла понять происхождение. Вот они http://ipic.su/7yBnNX.jpg.
Скажите один в один? Кто-то делает искусственно лучем плавление кислото-отсойника - результат -пары кислоты на Армянск. Не переживайте основная цель не пары, а структура волнового канала. Основная цель этой атаки -весь климат Земли.
Дебил вопил....:
А если найду!?))))))
Нужно еще раз покричать Раися...Раися...Хуило приди и введи...и тд)))
И замотатся с головой в флаг Власова
Двести человек обратились в городскую больницу Армянска, десять детей госпитализированы, введено чрезвычайное положение.
Сколько оккупанты потратили на ликвидацию ЧС?
4825 (Четыре тысячи восемьсот двадцать пять) долларов и ни копейкой больше. Россия - щедрая душа. Оккупантов беспокоят только их военные базы. Да и те - не очень. Новых нарожают.
Sean Townsend