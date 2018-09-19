 "Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, местные жители сомневаются в заверениях оккупантов и жалуются на ухудшение здоровья.

"Говоря, что все хорошо, что ничего не мешает, но как не мешает, если мы просыпаемся с головными болями. Мы просыпаемся с першением в горле. Я сейчас говорю, а дома уже говорить не смогу. Сильно першит в горле", - рассказывает одна из жительниц города.

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