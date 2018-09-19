EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
  1698  34
Материалы по теме:
Все про:катастрофа (379) Крым (20612) оккупация (6629) экология (1012) Крымский титан (16) Армянск (8)

 "Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации. ВИДЕО

Оккупационные власти Крыма уверяют жителей Армянска, что экологическая ситуация после выброса на "Крымском титане" безопасна и находится под контролем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, местные жители сомневаются в заверениях оккупантов и жалуются на ухудшение здоровья.

"Говоря, что все хорошо, что ничего не мешает, но как не мешает, если мы просыпаемся с головными болями. Мы просыпаемся с першением в горле. Я сейчас говорю, а дома уже говорить не смогу. Сильно першит в горле", - рассказывает одна из жительниц города.

Читайте: Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты могли умышленно повредить резервуары "Крымского титана", чтобы поднять информационную волну против Украины, - прокуратура АР Крым

Источник: https://censor.net.ua/v3086990
 
 
 Топ комментарии
 
То руцкий мир в горле першит !! =))
 показать весь комментарий
 
так не спите, кто вас заставляет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
просыпаешься с головной болью
это уже от камушков
 показать весь комментарий
 
не надо есть много камней с неба на ночь... "Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации - Цензор.НЕТ 7927
 показать весь комментарий
 
 
это и есть тот незабываемый вкус родной говени
"Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации - Цензор.НЕТ 3300
 показать весь комментарий
 
 
Народ! Там страдают обыкновенные труженики - ну не Аксенов же с Матильдой Поклонской живут в Армянске.
Да и в Украине дела не лучшим образом - возьмите Кривой Рог, Днепродзержинск или Запорожье.Так что такой пыл не уместен, как по мне.
 показать весь комментарий
 
Мне одному на последних кадрах привиделось, что кацлы шлак в море (или шо там у них) бульдозером сбрасывают?
 показать весь комментарий
 
не. то хлорная известь. русне мало дождей из сернистой кислоты так они решили из соляной пару дождиков устроить.
 показать весь комментарий
 
так!...не выдумывайте!
вам говорят все классно - верьте! когда вас обманывали?
вы ж поверили что вам пенсии повышенные дадут... что вас пол века гнобили...

что родная говень лучше республиканской здравницы... что хутин бох... что "зеленые человечки" - вежливые... и что украденное пойдет в пользу... и что 7 млн отдыхающих по мосту припрутся (и все миллионеры долларовые)....
а че ж теперь не верите? в горле печет.?.. та не жалобьте...
(хлебайте ситечком!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Все хорошо. Вам же объяснили. Неужели непонятно )) - Доверие и только ,доверие.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь кримчан зовсім не жаль.Ну от не жаль,і все...
 показать весь комментарий
 
 
Полоскать по методу Малахова не пробовали?)))

 показать весь комментарий
 
 
Чтобы жизнь крЫсчан стала ещё разнообразнее и увлекательнее, "камни с неба" заменили "кислотными дождями"...

🤑
 показать весь комментарий
 
 
Зато біндєр нєту і рузькій язік...
🤑
 показать весь комментарий
 
 
"Русская водка,
Чёрный хлеб, селёдка...
Весело веселье -
Тяжело похмелье...".
Похмеляйтесь, пожалуйста... "Веселья" вашего Украина наслушалась в 2014-м....
 показать весь комментарий
 
Хмм. Как все все таки необычно. Массированная повторная атака, ревизия инспекции ...и затем снова выброс(есть документальное фото). Интересная последовательность, да? А может Россия здесь не при чем(при всем нашем желании ее обвинить!!!) Давайте взглянем на карту Google Eath, район кислото-отстойника. Вот смотрите фотку http://ipic.su/7yBnNB.jpg
А теперь сравните эту фотку со следами на льду в Арктике, которые NASA не смогла понять происхождение. Вот они http://ipic.su/7yBnNX.jpg.
Скажите один в один? Кто-то делает искусственно лучем плавление кислото-отсойника - результат -пары кислоты на Армянск. Не переживайте основная цель не пары, а структура волнового канала. Основная цель этой атаки -весь климат Земли.
 показать весь комментарий
 
сара нетанияху хуйлу-ты на что это намекаешь,гнида ботксная?!"Кажуть, що все добре, але як добре, якщо прокидаєшся з головним болем і в горлі сильно дере?", - мешканці окупованого Армянська про екоситуацію - Цензор.НЕТ 5743
 показать весь комментарий
 
 
Если сильно першит в горле...
Нужно еще раз покричать Раися...Раися...Хуило приди и введи...и тд)))
И замотатся с головой в флаг Власова
 показать весь комментарий
 
Последнюю рубашку...
Двести человек обратились в городскую больницу Армянска, десять детей госпитализированы, введено чрезвычайное положение.

Сколько оккупанты потратили на ликвидацию ЧС?

4825 (Четыре тысячи восемьсот двадцать пять) долларов и ни копейкой больше. Россия - щедрая душа. Оккупантов беспокоят только их военные базы. Да и те - не очень. Новых нарожают."Кажуть, що все добре, але як добре, якщо прокидаєшся з головним болем і в горлі сильно дере?", - мешканці окупованого Армянська про екоситуацію - Цензор.НЕТ 2743

Sean Townsend
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Говорят, что все хорошо, но как хорошо, если просыпаешься с головной болью и в горле сильно першит?", - жители оккупированного Армянска об экоситуации. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх