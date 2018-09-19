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 Ликвидирована самая масштабная в Украине группировка, контролирующая торговлю наркотиками на Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

Украинские правоохранители ликвидировали самую масштабную наркогруппировку в Украине, известную в криминальных кругах как "Белое братство".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете передачи "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Правоохранители задержали и главаря группировки. Подозреваемые занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами. Во время обысков полиция изъяла целый арсенал оружия - автоматы, тротиловые шашки и гранатомет. Вооруженная банда длительное время терроризовала южную часть Днепропетровской области. В состав криминальной группировки входило 30 человек. Деятельность преступников прикрывали несколько сотрудников МВД. Главным источников доходов банды была торговля наркотиками. По оперативным данным, "Белое братство" контролировали торговлю наркотиками в городах Никополь, Марганец, Орджоникидзе и еще в нескольких регионах страны.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086956
 
   
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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ликвидирована... я б не спешила, а сколько выйдет под залог, а сколько пойдет на сделку со следствием..., да и кто из сизо мешает руководить этим балаганом...
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сменят крышу...................со времён Армии знаю о Днепре......
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сколько из тех 30-ти членов банды беркутни и мусоров？
Второе, никто посажен не будет, крайняк условка.
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не, "самая" сидит в кабинетах....- и контролирует...
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Филатов по Феш Шую и его Нецке как то уживается?
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гєпу і Ко ліквідуйте - то добрий кавал тієї хвороби.
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Ліквідували консульство росії в Дніпрі? Я правильно зрозумів?
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛиквидирована самая масштабная в Украине группировка, контролирующая торговлю наркотиками на Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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