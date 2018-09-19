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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2018  62
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 Растаможка, дороги, права водителей: "евробляхеры" вышли под Кабмин с тремя требованиями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 сентября в Киеве у здания Кабинета Министров Украины собрались владельцы автомобилей с европейской регистрацией, чтобы поднять вопросы доступной растаможки своих автомобилей, аварийных дорог в ряде областей и ограничения водительских прав.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором планируют рассмотреть правки в два законопроекта №8487 и №8488, предусматривающие доступную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией и снижение налоговой нагрузки при ввозе всех иномарок в страну. Участники акции настаивают на принятии таких правок.

Кроме того участники сообщества "Авто Евро Сила" хотят поднять вопрос аварийных дорог в Украине из-за которых гибнут люди, а также обратиться к властям с требованием прекратить сужение прав водителей посредством внесения определенных правок в нормативные акты. В частности, речь идет об ограничении права водителя снимать на камеру действия сотрудника полиции при остановке им транспортного средства.

Касательно вопроса дорог перед участниками акции выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он рассказал о работе Дорожного фонда и увеличении в 2019 году финансирования на ремонт дорог как национального, так и областного значения.

...

В то же время министр подчеркнул, что области должны уже сейчас начинать подготовку к ремонту дорог в следующем году. "Если этого не будет сделано, мы снова будем иметь статистику, что отдельные области являются лузерами и у них забирают деньги", - сказал Омелян.

Он также напомнил, что любой подрядчик, выполняющий ремонт дорог по заказу государства обязан дать 5 лет гарантии на такой ремонт в этом году и 10 лет - начиная со следующего.

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Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 03
Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 04
Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 05
Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 06
Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 07
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян

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Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 13
Растаможка, дороги, права водителей: евробляхеры вышли под Кабмин с тремя требованиями 14

Источник: https://censor.net.ua/v3086924
 
   
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это ты на бляхеров намекаешь?
Креативненько.
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А разве бляхеры у кого то воруют деньги? У тебя мокшанин даже логика не работает. Вот что значитт 100 лет рабства.
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А чем ложь в документах бляхеров "это не моя машина, а литовской фирмы, на которую я работаю" отличается от лжи прокурора "это не моя машина, а моей бабушки, я просто ей пользуюсь"?
Может скажешь, депрессивный?
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Мокшанин тут ты. Одна мокшанская фамилия Носов только об этом говорит.
Неуплата налогов приравниваеться к воровству
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ничего не меняется
а вот в Херсоне пьяные ездят по тротуарам и пох на каких номерах
http://gromada.ks.ua/herson/v-hersone-pyanye-voditeli-ezdyat-po-trotuaram/
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Они ещё не поняли, что они СЕЙЧАС нахер властям не нужны. У Пороха выборы, а они с дорогами и дешёвой растаможкой. Лично я во многом поддерживаю евробляхеров и считаю, что авто должно быть доступным, но этим Цукам у власти сейчас не до потребности народа и процветания страны. Они решают свои личные вопросы.
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Ты не хочешь выйти под Кнессет ?

Но все равно расчет выглядит просто пугающе:
Налог на автомобиль = [ стоимость автомобиля *92% ], теперь добавляем НДС = [ стоимость автомобиля, включая налог * 18% ]. Получается примерно 125% от базовой стоимости (по другим данным 113%).

Так "Форд Фокус" в базовой комплектации будет стоить порядка 120 000 шекелей. Даже с учетом некоторого аскетизма израильтян, ничего удивительного, что "Рэндж Ровер" даже в Рамат Авиве я встречаю не чаще раза в месяц, а средний уровень понтовой машины - это VOLVO XC90.
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Белковский, конечно троллит путина постоянно, но в своих выступлениях он постоянно лепит всякую пургу. Послушать иногда - ласкает слух, но это придуманные им сюжеты. И не забудьте, что МИД РФ уже хаявил, что они восстановят отношения с братским украинским народом, но не с этими правителями. Так уже было при Ющенко - и они привели януковича. Так что не раскручивайте эти бредни.
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это не бредни а правда порошенко это кгбэшный холуй лолита
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Якби не знав, то не було б його серед "євробляхерів"
Ця стаття саме про це. Уважніше читайте Розмитнення, дороги, права водіїв: "євробляхери" вийшли під Кабмін із трьома вимогами - Цензор.НЕТ 106
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Мой вопрос был на совершенно другой коммент. Его админ удалил. А статьи здесь я читаю внимательно.
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Если не секрет, кто ваш кандидат на пост президента Украины?
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Каждый день, как только перед собой хитрожопую евробляху вижу.
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Ох сейчас у порохоботов бомбить будет. Ведь удешевление растаможки - это крайне вредная реформа в отличии от удорожания газа и бензина или повышения штрафов.
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Если удешевить растаможку, то:
1. Народ будет растамаживать "по белому", не платить взятки на таможне - уменьшиться поток черного нала шоколадной банде.
2. Народ пересядет на недорогие машины, перестанет ездить на маршрутках - упадут продажи "богданов"
3. Владельцы транспортных предприятий начнут закупать бэушные мерседесы вместо убогих "богданов"

толсторылое пэдро с продажными пэдрофилами негодуэ!
Розмитнення, дороги, права водіїв: "євробляхери" вийшли під Кабмін із трьома вимогами - Цензор.НЕТ 3500
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Это называется "уху ели": сначала пытаются обмануть таможню и не платить деньги за растаможку, которую де-факто платят все, кто в Украине покупает авто, а теперь требуют прав наравне с теми, кто опять же - заплатил больше налогов в бюджет страны? Так не бывает
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Проще говоря, если тебя поимело государство - пусть оно так само имеет остальных, чтобы тебе было не так обидно.
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И эти люди, не заплатившие растаможку, еще спрашивают, "где деньги на дороги?" Это какая-то терминальная стадия идиотизма...
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А как тебе кондитерские офшоры? Возмущают?
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Області отримали кошти і в областях ці кошти розворували. Коли хапугам при владі тюрма буде ?
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Петя сказал что ему уже все пох. На выборы он не идет и ничего для народа делать не будет.
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а что это за подразделения "полиция диагога", "полиция коммуникаций"？
Вот это наплодили дармоедов, капец!
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на 8-й фотке сверху стремные какие то девочки. Спиной стоят, одна лысая даже😀
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И еще , гражданам Украины , работающим зарубедом и имеющим документы ВНЖ, ПМЖ , разрешить ездить на номерах той страны в Украине.
Власть полудурков не понимает, что человеку одной машины достаточно. И растомаживаеть машину , если человек работает за рубежом, ЖТО ИДИОТИЗМ , придуманный автобарыгами
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Хай ще на СТО поскаржаться шо ті не беруть їхнє євролайно в ремонт.
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Я тебя узнал. Ето ты машины на укробляхах ремонтируешь и так переживаешь что твой бизнес закроется? https://www.youtube.com/watch?v=nZ4G0f0xdzQ&t=437s
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Сколько сталкивался, все бляхеры - рукожопое ленивое быдло, ленивое, но понтовитое. Эти точно в жопу со своими "требованиями". Все свалки с Европу в Украину вывезли, бакланы.
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А что ж вы гниды воняете первые, что не покупают у национального производителя французкие вертолеты или американские тепловозы, а сами бляхи гоняете и тем самым убили автоЗАЗ?
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Убили? Кацап, он сам убился. 20 лет ему никто не мешал. Была полная протекция государства. От ты даун лишнехромосомный...
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Правильно требуют, но почему у кацапов пердаки горят из-за этого?
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Кацапы из Ольгино работают на Лолиту. Вот и рвут предаки.
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Сомневаюсь что при етой власти что то изменится к лучшему. Так же не понимаю, в Украине больше 2 миллионов бляхеров и еще миллионов 20 которые мечтают чтобы европейские автомобили подешевели в 3 раза. Так почему бы не выдвинуть своего кандидата в президенты или присоедениться к партии которая ето сделает. Ведь он полюбому такой кандидат победит даже в первом туре.
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Мирний тиск громадян на владу - справа дуже корисна.. Як для громадян, так і для відповідальної влади..
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Как по мне, так вопрос повышения цены на газ - гораздо более актуальный. Но на это всем нас.ать. Расчет на подачку-субсидию? Типа, если хитрожопый - то хитрожопый во всем?
PS. Термин "хитрожопый" к Вам лично не относится Я знаю Вас по форуму достаточно давно.
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Бляхеры обнаглели совсем - сегодня перекрыли трассу Киев-Харьков
Демократия демократией, но в Украине демократию превратили уже в какой-то фарс
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Кацап, тебе какое дело до Украины? Иди на Израиль нападай. Розмитнення, дороги, права водіїв: "євробляхери" вийшли під Кабмін із трьома вимогами - Цензор.НЕТ 1933
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Лахтинский какая погодка в Питере?
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ты от фарса так расстроился, а бардельеро от власти в стране тебя устраивает？
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А импотентом -то власти прикидыватца поздно...
🤐
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А как же вы в ЕС собрались, там же одни евробляхеры.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРастаможка, дороги, права водителей: "евробляхеры" вышли под Кабмин с тремя требованиями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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