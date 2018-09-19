 Растаможка, дороги, права водителей: "евробляхеры" вышли под Кабмин с тремя требованиями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором планируют рассмотреть правки в два законопроекта №8487 и №8488, предусматривающие доступную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией и снижение налоговой нагрузки при ввозе всех иномарок в страну. Участники акции настаивают на принятии таких правок.

Кроме того участники сообщества "Авто Евро Сила" хотят поднять вопрос аварийных дорог в Украине из-за которых гибнут люди, а также обратиться к властям с требованием прекратить сужение прав водителей посредством внесения определенных правок в нормативные акты. В частности, речь идет об ограничении права водителя снимать на камеру действия сотрудника полиции при остановке им транспортного средства.

Касательно вопроса дорог перед участниками акции выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он рассказал о работе Дорожного фонда и увеличении в 2019 году финансирования на ремонт дорог как национального, так и областного значения.

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В то же время министр подчеркнул, что области должны уже сейчас начинать подготовку к ремонту дорог в следующем году. "Если этого не будет сделано, мы снова будем иметь статистику, что отдельные области являются лузерами и у них забирают деньги", - сказал Омелян.

Он также напомнил, что любой подрядчик, выполняющий ремонт дорог по заказу государства обязан дать 5 лет гарантии на такой ремонт в этом году и 10 лет - начиная со следующего.

















Министр инфраструктуры Владимир Омелян







