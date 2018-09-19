 Растаможка, дороги, права водителей: "евробляхеры" вышли под Кабмин с тремя требованиями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором планируют рассмотреть правки в два законопроекта №8487 и №8488, предусматривающие доступную растаможку автомобилей с иностранной регистрацией и снижение налоговой нагрузки при ввозе всех иномарок в страну. Участники акции настаивают на принятии таких правок.
Кроме того участники сообщества "Авто Евро Сила" хотят поднять вопрос аварийных дорог в Украине из-за которых гибнут люди, а также обратиться к властям с требованием прекратить сужение прав водителей посредством внесения определенных правок в нормативные акты. В частности, речь идет об ограничении права водителя снимать на камеру действия сотрудника полиции при остановке им транспортного средства.
Касательно вопроса дорог перед участниками акции выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он рассказал о работе Дорожного фонда и увеличении в 2019 году финансирования на ремонт дорог как национального, так и областного значения.
В то же время министр подчеркнул, что области должны уже сейчас начинать подготовку к ремонту дорог в следующем году. "Если этого не будет сделано, мы снова будем иметь статистику, что отдельные области являются лузерами и у них забирают деньги", - сказал Омелян.
Он также напомнил, что любой подрядчик, выполняющий ремонт дорог по заказу государства обязан дать 5 лет гарантии на такой ремонт в этом году и 10 лет - начиная со следующего.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян
Креативненько.
Может скажешь, депрессивный?
Неуплата налогов приравниваеться к воровству
а вот в Херсоне пьяные ездят по тротуарам и пох на каких номерах
http://gromada.ks.ua/herson/v-hersone-pyanye-voditeli-ezdyat-po-trotuaram/
Но все равно расчет выглядит просто пугающе:
Налог на автомобиль = [ стоимость автомобиля *92% ], теперь добавляем НДС = [ стоимость автомобиля, включая налог * 18% ]. Получается примерно 125% от базовой стоимости (по другим данным 113%).
Так "Форд Фокус" в базовой комплектации будет стоить порядка 120 000 шекелей. Даже с учетом некоторого аскетизма израильтян, ничего удивительного, что "Рэндж Ровер" даже в Рамат Авиве я встречаю не чаще раза в месяц, а средний уровень понтовой машины - это VOLVO XC90.
Ця стаття саме про це. Уважніше читайте
1. Народ будет растамаживать "по белому", не платить взятки на таможне - уменьшиться поток черного нала шоколадной банде.
2. Народ пересядет на недорогие машины, перестанет ездить на маршрутках - упадут продажи "богданов"
3. Владельцы транспортных предприятий начнут закупать бэушные мерседесы вместо убогих "богданов"
толсторылое пэдро с продажными пэдрофилами негодуэ!
Вот это наплодили дармоедов, капец!
Власть полудурков не понимает, что человеку одной машины достаточно. И растомаживаеть машину , если человек работает за рубежом, ЖТО ИДИОТИЗМ , придуманный автобарыгами
PS. Термин "хитрожопый" к Вам лично не относится Я знаю Вас по форуму достаточно давно.
Демократия демократией, но в Украине демократию превратили уже в какой-то фарс
🤐