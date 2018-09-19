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 "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Россия в праве нанести авиаудар по военным объектам на территории Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так предложил отомстить Израилю один из участников пропагандистского шоу на росТВ за сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20.

"Если это оставить безнаказанным, то это будет продолжаться. Наказать разрывом дипломатических отношений. Это уже наказать. Безусловно, я не призываю начать войну, но Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов. Россия относится к тем государствам, которые вправе и могут нанести удар и ей не ответят потому, что надо быть идиотом, чтобы ответить России", - заявили участник телешоу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086920
 
   
 Топ комментарии
 
"Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов" у себя на рассии. "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20 - Цензор.НЕТ 1715
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За спиной Израиля - США, которое никогда не даст в обиду Израиль. За спиной параши - "партнер" Китай, который в случае чего - хрен поможет, а скорее добьет если что
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Раска Федераска - Палата №6
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The SunПерепуганная русская модель утверждает: "Владимир Путин пытался убить меня крысиным ядом в ресторане в Солсбери"
19 сентября 2018 г.
"Я стала мишенью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против Путина и повернулась спиной к своей стране", - считает 30-летняя Анна Шапиро. На Анну и ее мужа, возможно, покушались с применением стрихнина в ресторане в Солсбери.
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Напасть на Израиль это все равно что объявить войну США, это сценарий раз в сто худший для РФ, чем например аннексия стран Прибалтики.
Так шо заглатывайте товарищи кацапы, или обтекайте, как приспособитесь, ставьте иконку путина в углу туалета и дрочите на плешивого дальше, может полегчает. Единственное, что может сделать вова это насрать ночью под посольством Израиля ядовитым говном, главное средства защиты не забыть надеть, противогаз и калоши, а то вступит случайно в свое же дерьмо как это у них принято, а потом будет визжать: "Жидобендеровцы!"
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Будем откровенны - все эти выступления фриков на КисельТВ расчитаны на российскую быдло-массу. Всё сказанное очень далеко от реальности. Главное, чтобы люмпен-пролетариат продолжал верить, что вокруг одни враги, но они боятся рассеи-матушки и мы им покажем Кузькину мать, а путлер молодец.
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ой, вей! и шо вы так орете...
Израиль вас услышал... и чито вам там надо снести?
и потом... Израиль может... на минуточку.... обидеться
и придется вам горько плакать... но уже в кремлевскую стену...
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Все эти понты для российского быдла! Это они должны жрать и думать какая *вяликая недоиперия* Кацапы даже не рыпнутся против Израиля,пррсто повоют на своем болоте и заткнутся как всегда!
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Отбомбились под носом у кацапов, Улетели. В ответ асадовцы ипанули кацапский самолёт Сирийцы в акуе, кацапы в шоке Весь мир ржет вголосину
Сука,так опустить рашку могли только евреи
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роssия вправе присесть на бутылку и верещать "Чечня - круто!!!", всё
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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