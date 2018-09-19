 "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так предложил отомстить Израилю один из участников пропагандистского шоу на росТВ за сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20.
"Если это оставить безнаказанным, то это будет продолжаться. Наказать разрывом дипломатических отношений. Это уже наказать. Безусловно, я не призываю начать войну, но Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов. Россия относится к тем государствам, которые вправе и могут нанести удар и ей не ответят потому, что надо быть идиотом, чтобы ответить России", - заявили участник телешоу.
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19 сентября 2018 г.
"Я стала мишенью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против Путина и повернулась спиной к своей стране", - считает 30-летняя Анна Шапиро. На Анну и ее мужа, возможно, покушались с применением стрихнина в ресторане в Солсбери.
Так шо заглатывайте товарищи кацапы, или обтекайте, как приспособитесь, ставьте иконку путина в углу туалета и дрочите на плешивого дальше, может полегчает. Единственное, что может сделать вова это насрать ночью под посольством Израиля ядовитым говном, главное средства защиты не забыть надеть, противогаз и калоши, а то вступит случайно в свое же дерьмо как это у них принято, а потом будет визжать: "Жидобендеровцы!"
Израиль вас услышал... и чито вам там надо снести?
и потом... Израиль может... на минуточку.... обидеться
и придется вам горько плакать... но уже в кремлевскую стену...
Сука,так опустить рашку могли только евреи