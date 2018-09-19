 "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно так предложил отомстить Израилю один из участников пропагандистского шоу на росТВ за сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20.

"Если это оставить безнаказанным, то это будет продолжаться. Наказать разрывом дипломатических отношений. Это уже наказать. Безусловно, я не призываю начать войну, но Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов. Россия относится к тем государствам, которые вправе и могут нанести удар и ей не ответят потому, что надо быть идиотом, чтобы ответить России", - заявили участник телешоу.

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