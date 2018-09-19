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 "Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства. ВИДЕО

Российский наемник умер после смертельного ранения во время испытания российского бронежилета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись испытаний опубликована в соцсетях. На записи видно, как один из наемников стреляет в себя из пистолета, надев бронежилет. Террористы утверждают, что речь идет о бронежилете шестого класса.

С криком: "Это, бл#дь, Донбасс!", наемник делает выстрел и падает, нагнувшись вперед.

"По ходу, он сейчас сдохнет. В натуре сдыхает. Бл#дь, я видео прекращаю. Извините", - комментирует ситуацию российский наемник, ведущий съемку.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Той хто робить броню, мусить їй довіряти", - украинские разработчики на себе испытывают бронежилет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086912
 
   
 Топ комментарии
 
Им надо в приказном порядке объявить о необходимости проверки личных бронежилетов и желательно разными калибрами "Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства - Цензор.НЕТ 8110
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- Доктор, я постоянно думаю о самоубийстве. - Откуда вы родом? - Я из России. - Я не вижу здесь патологии.

Самоубийство это - не грех. Это тебя Бог наконец-то услышал.
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Естесственный отбор Дарвина. Это то, что попало на ютуб. А так у нас такое каждый божий день - то гранату в кармане взорвет, то в автобусе потеряет (автобус в дребезги), то такого же случайно пристрелит.
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Укры с жидами подложили не тот бронижелет
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Хороших слов наслушался этот недоумок перед смертью. Ибо некуй!
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Как мило общаются в рузком мире, как хорошо отзываются о своих - "смотрите, сдыхает"!
Проговорить "смотрите он умирает" у самих сепаров язык не поворачивается, все описывают, как с животными - сдыхает!
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Так они и есть животные...свино собаки барабаки)))
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Пуля должна было попасть в укро хфашиста!
Но он подло спрятался за асфабадителем...
Так сказать подставил его!

Как вам такой ход мысли?)))
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прибыл новый боец в батальон донбасянский. Ну ему и говорят старослужащие-надо пройти испытание. Или мы тебя ща в очко долбанет или глаз выколем. Новенький боец постоял и через несколько минут говорит. Долбаните меня взад,а то я среди вас ни одного одноглазого не вижу))
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Полная надпись на бронике должна была быть "Бронежилет слеплен из говна уроке патриотизма в школе № 1 города Воронеж учениками 6-го класса." Но надпись в такой редакции слишком длинная и ее сократили оставив только первое и два последних слова.
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Если у россиян даже космические станции дырявые, то почему этот дебил решил, что российский бронежилет будет качественным.
Все, что делает россия, очень низкого качества и такая продукция опасна для жизни.
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вот неожиданность...а в телявизоре говорили ,шо бронежилет непробиваем "Це, бл#дь, Донбас!" - російський найманець смертельно поранив себе під час випробування бронежилета "шостого класу" російського виробництва - Цензор.НЕТ 1352.явный конфликт реального и виртуального рускавава мира.смертельный правда-но все равно урок
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Сластика Гиви с ада комментирует видео,пока моторылу черти на сковородке жарят
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Интересно, они все там такие высокоинтеллектуальные ?
Как говорил путяра : "Нам, русским, на миру и смерть красна . . ."

Феерический и. . .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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