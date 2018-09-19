 "Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись испытаний опубликована в соцсетях. На записи видно, как один из наемников стреляет в себя из пистолета, надев бронежилет. Террористы утверждают, что речь идет о бронежилете шестого класса.

С криком: "Это, бл#дь, Донбасс!", наемник делает выстрел и падает, нагнувшись вперед.

"По ходу, он сейчас сдохнет. В натуре сдыхает. Бл#дь, я видео прекращаю. Извините", - комментирует ситуацию российский наемник, ведущий съемку.

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