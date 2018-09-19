 "Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись испытаний опубликована в соцсетях. На записи видно, как один из наемников стреляет в себя из пистолета, надев бронежилет. Террористы утверждают, что речь идет о бронежилете шестого класса.
С криком: "Это, бл#дь, Донбасс!", наемник делает выстрел и падает, нагнувшись вперед.
"По ходу, он сейчас сдохнет. В натуре сдыхает. Бл#дь, я видео прекращаю. Извините", - комментирует ситуацию российский наемник, ведущий съемку.
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Самоубийство это - не грех. Это тебя Бог наконец-то услышал.
Проговорить "смотрите он умирает" у самих сепаров язык не поворачивается, все описывают, как с животными - сдыхает!
Но он подло спрятался за асфабадителем...
Так сказать подставил его!
Как вам такой ход мысли?)))
Все, что делает россия, очень низкого качества и такая продукция опасна для жизни.
Как говорил путяра : "Нам, русским, на миру и смерть красна . . ."
Феерический и. . .