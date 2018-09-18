 Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре на складе готовой продукции картонного комбината в Житомире поступила в ГСЧС 18 сентября в 11: 20.





Затрудняло тушение пожара большая пожарная нагрузка (горит бумага, картон и т.п.), плотное заполнение продукцией помещения склада и быстрое распространение огня по деревянным конструкциям, которые не были обработаны огнезащитным раствором.

Пожар был локализован в 13.40 на площади 3 тыс. кв.м.





Проводятся работы по проливанию и разбору конструкций кровли и здания, а также тушение отдельных очагов продукции внутри склада. На месте происшествия продолжают работать 12 единиц пожарной техники и более 60 спасателей.

В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 кв. м и около 3 тыс. кв. м кровли, спасены два цеха с оборудованием.