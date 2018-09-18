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 Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомире в результате возгорания на складе готовой продукции возник масштабный пожар на территории картонного комбината.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре на складе готовой продукции картонного комбината в Житомире поступила в ГСЧС 18 сентября в 11: 20.

Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС 01
Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС 02

Затрудняло тушение пожара большая пожарная нагрузка (горит бумага, картон и т.п.), плотное заполнение продукцией помещения склада и быстрое распространение огня по деревянным конструкциям, которые не были обработаны огнезащитным раствором.

Пожар был локализован в 13.40 на площади 3 тыс. кв.м.

Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС 03
Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС 04

Проводятся работы по проливанию и разбору конструкций кровли и здания, а также тушение отдельных очагов продукции внутри склада. На месте происшествия продолжают работать 12 единиц пожарной техники и более 60 спасателей.

Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС 05

В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 кв. м и около 3 тыс. кв. м кровли, спасены два цеха с оборудованием.

Источник: https://censor.net.ua/v3086870
 
 
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Порошенко обещал и не выполнил?
Когда Порошенко обещал закончить войну и продать бизнес - путин ввел войска в Украину, наложил арест на фабрику в Липетске. В таких условиях, Порошенко как патриот Украины, отложил свои обещания чтобы спасти Украину от агрессора. Если бы Порошенко, как главнокомандующий, вместо того чтобы защищать Украину, занимался бы продажей своего бизнеса, Кремль залил бы Украину кровью в целом составе. Когда Порошенко обещал военнослужащим 1000 гривен в день - путин отключил Украине газ, что стало причиной измениния направления денежных вливаний. Если бы Порошенко выполнил обещание платить по 1000 гривен в день атошникам, то населению, довелось бы просидеть несколько зим без газа что стало бы причиной огромного недовольства. Кремль повелся на обещание Порошенко и решил использовать это в своих целях но обломил рога, так как Порошенко, оказался умнее, чем российская ДУМА в полном составе.
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Geno Dolidze
15 хв. ·
Лицо внутреннего врага.
Герман сегодня на 112-м У нас не было армии. Но и не было войны. Сейчас у нас война. Они берут детей этих несчастных и отправляют туда на войну. Дети возвращаются в страшном состоянии, если хто возвращается живой - так они начинают убивать своих матерей! Эти люди возвращаются моральными калеками! Там они убивали чужих матерей, а здесь убивают своих!.
Если Герман дошла уже до таких заявлений на публику, значит, отброшена всякая маскировка под проукраинского деятеля. Она открыто начала работать на Кремль.А ведь эти моральные калеки на фронте защищают в том числе и её никчёмную жизнь. Зато вот в таком виде уже всем должно быть ясно, как они себе представляют примирение и разоружение. Это должна быть просто капитуляция перед Москвой с последующим судом над всеми защитниками Украины - ведь они моральные калеки и убийцы матерей.
Спасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6397

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как она не сказала что ей сильно повезло - у неё нет больше сыновей...!
она может спать спокойно...!
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У этой твари один сын лишился головы, но остался еще второй сын - а она не угомонилась.
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Точно, о смерти второго не слышал, только сейчас прочитал.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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ну и рыло у вас спамботов - всё вы роете...)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпасатели ликвидируют масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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