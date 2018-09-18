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 Реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ.

Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных Сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам".

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Источник: https://censor.net.ua/v3086863
 
   
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Вы хоть отдаленно представляете, что значит разработать и запустить в серию военный самолет или вертолет?
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Главное - тявкнуть! Думать - потом.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРеактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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