 Реактивные снаряды РС-80 "Оскол" успешно прошли очередной этап государственных испытаний, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ.

Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных Сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам".

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