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Все про:боеприпасы (1103) Киевская область (1511) оружие (3536) СБУ (12816)

 Представитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион", автомата и боеприпасов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили председателя районной организации одной из общественных организаций Киевщины на незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре города Барышевка при получении 100 тысяч гривен. За эту сумму он реализовывал два пистолета-пулемета "Скорпион", автомат Калашникова и более 250 патронов к нему, две гранаты Ф-1 с запалами и две реактивные противотанковые гранаты.

Представитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов Скорпион, автомата и боеприпасов, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Представитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов Скорпион, автомата и боеприпасов, - СБУ 02

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины для установления происхождения оружия и боеприпасов. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Смотрите также: Сержант, продавший за 120 тыс. грн 2 пистолета-пулемета и пулемет Дегтярева, задержан на Херсонщине, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3086862
 
 
 Топ комментарии
 
Она там , где ты скоро будешь ригошоколад. Представника громадської організації затримали на Київщині під час продажу 2 пістолетів-кулеметів "Скорпіон", автомата та боєприпасів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6757
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угу, тут бариги всю країну раком ставлять, а ви якусь дрібницю виклали. Може працівник у бариги готується піти, от і тренувався...... Представника громадської організації затримали на Київщині під час продажу 2 пістолетів-кулеметів "Скорпіон", автомата та боєприпасів, - СБУ - Цензор.НЕТ 877
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К Гаде Сральченко в клетку. Для коллекции

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А ты откуда вафельница тридварасная?
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Не флуди! А то у нас жиденята админы на ЦН строгие.
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Гриша, а я так спужался Представника громадської організації затримали на Київщині під час продажу 2 пістолетів-кулеметів "Скорпіон", автомата та боєприпасів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8573 И шо то за прикол, нулевому юзеру решать кто что пишет. и кто где будет. Сиди тихо и хлеборезку-то склей
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Что? Не в нюх жополиз шоколадный. Нашелся блин лузер 54% и обосравшись решает кому слово давать. Ты штопаный ....
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слабые какие то продавцы оружия в последние 4 года пошли,
а вот вам новость - В Херсоне подполковник СБУ мастурбировал на детской площадке - активистка https://korrespondent.net/ukraine/4012800-v-khersone-podpolkovnyk-sbu-masturbyroval-na-detskoi-ploschadke-aktyvystka
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угу, тут бариги всю країну раком ставлять, а ви якусь дрібницю виклали. Може працівник у бариги готується піти, от і тренувався...... Представника громадської організації затримали на Київщині під час продажу 2 пістолетів-кулеметів "Скорпіон", автомата та боєприпасів, - СБУ - Цензор.НЕТ 877
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За 100 тис. грн стільки зброї? Це демпінг!
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Тим паче 2 "скорпіони", я сам б такий прикупив.....
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Секундочку. VZ-61, vz-82, 65, "Скорпиона" на фото не увидел. Далее, под какой патрон 9х18, 9х19, 9х17, 7,65х17.
Контора. я сам дохрена изымал, соблюдайте через пресс службу качество. А то, профилактика через СМИ - гавно.
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А Скорпионы ММГ, такой вариант не рассматривал?
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Сотрудник СБУ начал разговор твердо и по-деловому: "Нам нужна "Страна". Пока не закроем их,будешь работать на нас,а потом мы тебя отпустим"
И предложил сотрудничать журналисту с СБУ в качестве осведомителя
"А если откажешься, тебя мусора просто отп…дят..."
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На фото силуминовый Экол, наверняка шумовой. О боевых такие штуки просто разлетаются на куски.
Ещё деньги и рюкзак.
Ааааа, я понял, два скорпиона, калаш, патроны, гранаты и огнемёты - это в том рюкзачке!!!
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПредставитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион", автомата и боеприпасов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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