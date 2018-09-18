 Представитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион", автомата и боеприпасов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали злоумышленника в центре города Барышевка при получении 100 тысяч гривен. За эту сумму он реализовывал два пистолета-пулемета "Скорпион", автомат Калашникова и более 250 патронов к нему, две гранаты Ф-1 с запалами и две реактивные противотанковые гранаты.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины для установления происхождения оружия и боеприпасов. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
а вот вам новость - В Херсоне подполковник СБУ мастурбировал на детской площадке - активистка https://korrespondent.net/ukraine/4012800-v-khersone-podpolkovnyk-sbu-masturbyroval-na-detskoi-ploschadke-aktyvystka
Контора. я сам дохрена изымал, соблюдайте через пресс службу качество. А то, профилактика через СМИ - гавно.
И предложил сотрудничать журналисту с СБУ в качестве осведомителя
"А если откажешься, тебя мусора просто отп…дят..."
Ещё деньги и рюкзак.
Ааааа, я понял, два скорпиона, калаш, патроны, гранаты и огнемёты - это в том рюкзачке!!!