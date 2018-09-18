 Представитель общественной организации задержан на Киевщине при продаже 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион", автомата и боеприпасов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре города Барышевка при получении 100 тысяч гривен. За эту сумму он реализовывал два пистолета-пулемета "Скорпион", автомат Калашникова и более 250 патронов к нему, две гранаты Ф-1 с запалами и две реактивные противотанковые гранаты.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины для установления происхождения оружия и боеприпасов. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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