 "Портнов в 2012 году обокрал государственный "Укрэксимбанк" на 20 $млн", - Чорновол. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол заявила в Верховной Раде и рассказала о схеме кражи.

"Портнов получил контроль над БТА-банком и воспользовался этим в Украине. В частности, сам себе выдавал кредиты. Речь идет о вполне конкретном кредите выданном БТА-банком, которым управлял помощник Портнова Фесенко, на одно предприятие. Этот кредит сразу был выведен на дочерние компании и в разгар Майдана - в января 2013 года, был покрыт другим кредитом государственного "Укрэксимбанка"... Эти деньги были тоже выведены в неизвестном направлении". - сказала нардеп.

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