 "Портнов в 2012 году обокрал государственный "Укрэксимбанк" на 20 $млн", - Чорновол. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол заявила в Верховной Раде и рассказала о схеме кражи.
"Портнов получил контроль над БТА-банком и воспользовался этим в Украине. В частности, сам себе выдавал кредиты. Речь идет о вполне конкретном кредите выданном БТА-банком, которым управлял помощник Портнова Фесенко, на одно предприятие. Этот кредит сразу был выведен на дочерние компании и в разгар Майдана - в января 2013 года, был покрыт другим кредитом государственного "Укрэксимбанка"... Эти деньги были тоже выведены в неизвестном направлении". - сказала нардеп.
...
Почему не на передовой?
Артиллеристам некому снаряды подносить!
"Головки" шлифовать!
Дерертирша!
Так, сер гей?
Він тепер "свой".
"Этот кредит сразу был выведен на дочерние компании и в разгар Майдана - в января 2013 года, был покрыт другим кредитом государственного "УкрэксимбанкаИсточник: https://censor.net.ua/v3086836"
Alex N Alex Noyt поделился публикацией.
1 ч. ·
Твари вы НАБУ. Просто твари. Но вас, тварей, все равно дожмут.
Anton ShvetsПодписаться
2 ч.
Садитесь поудобней, я холодная ярость Джека, это лонгрид и это зрада размером с компрессорную станцию.
Вас ждет увлекательная история о том, как НАБУ плевать на миллиардные хищения, есть же дела и поважней, не все письки из ДМС расследованы, не все взяточники по райсудам переловлены, не все министры получили декоративные пидозры (которые закончатся ничем).
Многие интересовались, чем там заняты три наших активиста в РГК НАБУ. Как вы можете догадаться, кроме рутины по выбору новых следователей, занимались они там антикоррупцией здорового человека. И подготовили несколько заявлений в НАБУ.
Остановимся на самом первом, потому как по нему ̶а̶х̶у̶ бездействие НАБУ продвинулось дальше всех. Это заявление о хищении газа Харьковгоргазом, методом несанкционированного отбора. Сумма убытков совокупно на 5,5 миллиарда гривен, из них 2,8 только с начала 2018 года.
Серьезные суммы, серьезные проблемы, несколько адвокатских запросов, пятнадцать отдельных приложений к заявлению.
Угадайте что сделали в НАБУ?
5,5 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН, большая часть только с начала года, и это ТОЛЬКО ОДИН облгаз Фирташа, а они у него все такие.
Если вы решили что ответ "НАБУ СДЕЛАЛО НИЧЕГО", вы ошиблись.
НАБУ не просто ничего не сделало, не просто не внесло дело в ЕРДР, к чему все в принципе были готовы. НАБУ в лице следователя начало расследовать, как УкрТрансГаз подло украл деньги у Фирташа, о чем радостно сообщило нашему юристу. Имея всю информацию на руках, доблестные детективы написали запрос в Укртрансгаз, где сказали что расследуют дело О ХИЩЕНИИ СУММ УКРТРАНСГАЗОМ (а не облагазами Фирташа), и в связи с этим требует передать им все документы на все в мире вообще, иначе кары небесные, обыски и прочая.
Я не член РГК НАБУ, я могу говорить прямо.
Это угроза в сторону тех, кто борется с хищением, это прикрытие схематоза Фирташа. Это давление на тех, кто помогал расследованию (типичное "сейчас тебя крайним сделаем вообще, че больше всех надо?").
Удивленный подобной активностью следователя НАБУ, наш юрист встретился со следователями, которые в очередной раз спели сказку о том что подследственность не их. Им популярно пояснили что подследственность их, но на следователей это никак не повлияло.
После этого была даже встреча с руководством НАБУ, которое вполне четко и конкретно заявило, что Фирташ НАБУ не интересует. А миллиарды украденные? Да плевать. Внести в ЕРДР? Да зачем. Сейчас попроверяем (онолетическая проверка известная, да), а то что по закону надо в ЕРДР вносить без ваших всратых проверок, так у нас тут свои законы.
В ответ на робкое, что мы молчать не будем, нам сказали - да делайте что хотите.
Еще раз. Никто не устраивал скандал. Никто никого не клеймил за бездействие и безинициативность. Сами собрали материал. Сами опросили экспертов. Сами подали заявление и сходили пояснить следователям, о чем оно. Максимально комфортно, максимально удобно, максимально тихо, без конфликтов, цивилизованно.
И просто в ответ предложение идти нахер. Делайте что хотите, нам плевать.
И когда я уже был внутренне готов делать что хочу, они еще подбавили адка. Позвонил следователь и сказал что вторую заяву они потеряли. ПОТЕРЯЛИ БЛДЖАД. Документооборот, учет входящих. Нет не слышали. Просто потеряли, закатилось куда-то. Я така затуркана. А занесите еще разок, вам же не тяжело.
Раньше НАБУ уклонялась от расследований деятельности группы Фирташа, говоря что тема немедийная, непонятная массам, сложная, не их подследственность, ущерб непонятен.
Теперь, когда их приперли к стенке, когда все понятно разложили, когда вот миллиарды, вот схема вот ваша подследственность, когда придали медийности - все обнажилось. Не в этом дело, а в чем-то другом.
Я не член РГК НАБУ. Я могу говорить прямо. Кто-то в руководстве НАБУ аффилирован с группой Бойко-Левочкин-Фирташ и прикрывает их схемы пользуясь удобными отговорками. Или не пользуясь, когда уже понятно, что дальше юлить нельзя.
Хотелось плодотворно сотрудничать. Но вы видите, что выходит в итоге.
Мы внесем дело в ЕРДР по суду и вынудим НАБУ делать что-то судами.
Мы заставим НАБУ работать.
Если кто-то думает, что можно изображать бурную деятельность, занимаясь херней, вместо того чтобы возвращать или мешать украсть миллиарды, так не выйдет.
А теперь репост.