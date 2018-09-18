EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество, Спорт
  315  5
Все про:Австралия (239) ветераны (423) спорт (1619) Игры Инвиктус (33)

 "Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО

Четвертый год подряд "Invictus Games" ("Игры непокоренных") будут встречать воинов и бойцов. В 2018 году их принимает Австралия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в нынешнюю сборную Invictus Games вошли 15 украинских военнослужащих. В сети появился проморолик украинской команды.

...
Invictus Games-2018 будут проходить 20-27 октября в австралийском Сиднее. Планируется, что в нынешних соревнованиях будут участвовать 19 сборных. Участники будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта.

В прошлом году украинская команда в составе 15 участников успешно выступила на своих первых Играх в Торонто, завоевав в борьбе 14 медалей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите на этих ребят - они занимаются спортом, соревнуются. Это сильные мужики", - демобилизованные бойцы АТО на турнире "Сила Нации". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086818
 
   
VEhrNGRrdzVRM2t3VEZoU1ozUkRNVEJaUkZGelRrTTVNRmwwT0RCWlNGRjJPVU1yTUZsRVVtZHVlbEZ0VGtONk1GbEVVbWw1UkZGdFRrTTVNRXhNVVhWT1F6WXdXVXhTWnpsSFFtWk9RMUV3VEV4U1oyUkhRekJaUkZGelRrTTNNRXhxVW1wM1BUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полезно смотреть на этих людей для личной мотивации. Понимаешь, что твои "проблемы" совсем не проблемы. Главное захотеть и всё получится.
 показать весь комментарий
 
 
Сердце сжимается от таких видео - всего самого светлого и хорошего нашим Воинам и Защитникам!... Добра и процветания их семьям, их родным и близким!...


Проклятия, россии и нашим полицаям!...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх