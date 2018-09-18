 "Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог", - проморолик украинских участников "Invictus Games" в Австралии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в нынешнюю сборную Invictus Games вошли 15 украинских военнослужащих. В сети появился проморолик украинской команды.

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Invictus Games-2018 будут проходить 20-27 октября в австралийском Сиднее. Планируется, что в нынешних соревнованиях будут участвовать 19 сборных. Участники будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта.

В прошлом году украинская команда в составе 15 участников успешно выступила на своих первых Играх в Торонто, завоевав в борьбе 14 медалей.

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