 Жена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист программы "Наші гроші" Максим Опанасенко, передает Цензор.НЕТ.
Элитный садик жены нардепа смог получить до 500 квадратных метров недвижимости на ведомственной территоии, которая принадлежит Государсвенному управлению делами (ДУС) и находится под охраной Управления госохраны.
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Напоминаем, до избрания депутатом Березенко руководил ДУС.
А главное ни одной лицензии, и прекрасно работает!? А если бы у "пересічного українця" не было бы какой-нибудь лицензии, чтобы тогда было с бизнесом этого "пересічного українця"?!
Садок на об'єкті ДУСі, де рулив Березенко.
Садок на території, що охороняє УДО за мої гроші.
Орендна плата за об'єкт разом із землею - 46 тис грн на місяць (за такі гроші офісну халупу на київському хуторі не знімеш).
Кримінал, і більш нічо.
шобы внуки благородных феодалов и без охраны?)
может еще в одних садиках с плебеями сапливыми)
нехватало ишо чтоб блох от них нахватать))
внука ж за кордон не отправишь, надо чтобы подрос слегка)
уверен на сто процентов шо они там на полном государственном обеспечении)
Печерский районный суд Киева
предоставил следователям
Генеральной прокуратуры
доступ к счетам ряда компаний
по делу ПриватБанка.
Об этом сообщает FinClub .
Соответствующие решения суд
вынес 4 сентября
Генпрокуратура с 6 июня 2017
года ведет расследование по
факту создания преступной
организации, а также руководства
такой организацией и участие в
ней с целью завладения в
течение 2008-2016 годов
денежными средствами
ПриватБанка в особо крупных
размерах бывшими
должностными лицами
финучреждения.
По данным следствия, с 20
октября по 22 ноября 2016 года
ПриватБанк заключил кредитные
договоры с 36 юридическими
лицами на 126,9 млрд грн на срок
от 8 до 10 лет по ставке 10,5%
годовых. В течение одного-двух
дней с момента получения
кредитных средств все заемщики
перечислили их на погашение
кредитов 193 юридических лиц,
которые были предоставлены в
предыдущие годы.