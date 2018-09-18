 Жена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист программы "Наші гроші" Максим Опанасенко, передает Цензор.НЕТ.

...

Элитный садик жены нардепа смог получить до 500 квадратных метров недвижимости на ведомственной территоии, которая принадлежит Государсвенному управлению делами (ДУС) и находится под охраной Управления госохраны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Березенко даст показания по делу "пленок Онищенко"

Напоминаем, до избрания депутатом Березенко руководил ДУС.