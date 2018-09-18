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Все про:детсад (161) ДУСя (140) Конча-Заспа (47) Березенко (67)

 Жена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші". ВИДЕО

Жена народного депутата от фракции БПП Сергея Березенко - владелица частного детского сада на территории ведомственных государственных дач "Конча-Заспа".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист программы "Наші гроші" Максим Опанасенко, передает Цензор.НЕТ.

...
Элитный садик жены нардепа смог получить до 500 квадратных метров недвижимости на ведомственной территоии, которая принадлежит Государсвенному управлению делами (ДУС) и находится под охраной Управления госохраны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Березенко даст показания по делу "пленок Онищенко"

Напоминаем, до избрания депутатом Березенко руководил ДУС.

Жена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач Конча-Заспа, - Наші гроші 01

Источник: https://censor.net.ua/v3086799
 
 
 Топ комментарии
 
бЫзнес лЭди прям, самородок!
А главное ни одной лицензии, и прекрасно работает!? А если бы у "пересічного українця" не было бы какой-нибудь лицензии, чтобы тогда было с бизнесом этого "пересічного українця"?!
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ну а шо они хотели?)
шобы внуки благородных феодалов и без охраны?)
может еще в одних садиках с плебеями сапливыми)
нехватало ишо чтоб блох от них нахватать))
внука ж за кордон не отправишь, надо чтобы подрос слегка)
уверен на сто процентов шо они там на полном государственном обеспечении)
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Правильно - ведь не пересичному же плебею содержать детсад для детей блаародных донов...
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это тот березенко, которого особо грязно выбирали? помнится, Саакашвили впрягся, потом каялся... Жена нардепа Березенко - владелец частного детского сада на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8537
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Этот березенко,племянник депутата анатолия матвиенка,семейный подряд.
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бЫзнес лЭди прям, самородок!
А главное ни одной лицензии, и прекрасно работает!? А если бы у "пересічного українця" не было бы какой-нибудь лицензии, чтобы тогда было с бизнесом этого "пересічного українця"?!
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А то, шо місячна плата за дитину в садку понад 23 тисячі грн.
Садок на об'єкті ДУСі, де рулив Березенко.
Садок на території, що охороняє УДО за мої гроші.
Орендна плата за об'єкт разом із землею - 46 тис грн на місяць (за такі гроші офісну халупу на київському хуторі не знімеш).
Кримінал, і більш нічо.
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ну а шо они хотели?)
шобы внуки благородных феодалов и без охраны?)
может еще в одних садиках с плебеями сапливыми)
нехватало ишо чтоб блох от них нахватать))
внука ж за кордон не отправишь, надо чтобы подрос слегка)
уверен на сто процентов шо они там на полном государственном обеспечении)
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Правильно - ведь не пересичному же плебею содержать детсад для детей блаародных донов...
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Кононенко, березенко и другая мразь сядут только тогда когда сядет петя
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Какой ужас. И это мразюка отправила ингуша на смерть.Теперь все понятно.КОГО МЫ НАВЫБИРАЛИ!!!!ЖАХ!!!.
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Вибачте, а коли Ви вперше почули прізвище Героя ІДІЛ Тумгоєва? Чи не позавчора бува? Жена нардепа Березенко - владелец частного детского сада на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2873
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Да и что? Не поняла ваш вопрос. Я говорю о сыночке ЛУЦЕКО.!!!
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тобто покривання Україною Ігіловців,з якими бореться весь цивілізований світ,це саме те,що треба іміджу нашої країни,я вже мовчу,що людина сама зізналася в участі в ІГІЛ,що вона росіянин,шо ордер виписаний інтерполом і що участі в АТО не доведено.
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В принципе это нормальное поведение для тех, кто считает себя аристократией. Проблема в нас. Ведь это мы терпим над собой эту "аристократию", вопреки Конституции, где черным по белому написано - что все граждане равны, включая и госслужащих высоких рангов.
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Как же не порадеть родному человечку
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Йокерний бабай! Не здивуюся якщо той дитсадок ще й займається фінансуванням світового тероризму і пов'язаний з Аь-Каїдою.
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Соевые будни. Чему здесь удивляться? Да и вообще,во всем "юлькаварофка" виновата.
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Я конечно понимаю что шыкаладники попросили у Бени больше чем жадный еврей мог отстегнуть, и для которых его дуэт с Юлей явно раздражителен...но Беня за приемлемую плату купил у Юли индульгенцию и в случае если она станет президентом, Беня удвоит, а то и утроит "свои материальные блага" как это делает Ахметов при кондитере... Те кто за Юлю голосовать собрался, у вас мозги ваще есть? Прикиньте ситуацию, она женщина, макияжится по три часа чтоб дороже продаться, строит из себя целку...и тут вдруг через год народ прозревает и начинает отпускать в её адрес всё и даже больше чем хотел сказать Педриле.... Обратите внимание, она готова это слышать каждый день, с утра до вечера и ей пофиг.....это можно сравнить с алкогольной зависимостью у женской особи, посмотрите на алкоголичку, и поймёте что собой представляет Юля, полная деградация при внешнем лоске....это же мерзко!!!

Печерский районный суд Киева
предоставил следователям
Генеральной прокуратуры
доступ к счетам ряда компаний
по делу ПриватБанка.
Об этом сообщает FinClub .
Соответствующие решения суд
вынес 4 сентября
Генпрокуратура с 6 июня 2017
года ведет расследование по
факту создания преступной
организации, а также руководства
такой организацией и участие в
ней с целью завладения в
течение 2008-2016 годов
денежными средствами
ПриватБанка в особо крупных
размерах бывшими
должностными лицами
финучреждения.
По данным следствия, с 20
октября по 22 ноября 2016 года
ПриватБанк заключил кредитные
договоры с 36 юридическими
лицами на 126,9 млрд грн на срок
от 8 до 10 лет по ставке 10,5%
годовых. В течение одного-двух
дней с момента получения
кредитных средств все заемщики
перечислили их на погашение
кредитов 193 юридических лиц,
которые были предоставлены в
предыдущие годы.
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Березенко - порошенковская реинкарнация Курченко.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖена нардепа Березенко владеет частным детским садом на охраняемой территории госдач "Конча-Заспа", - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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