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Все про:бизнес (1102) Медведчук (737) Россия (70490)

 Медведчук признал факт передачи ему властями РФ нефтеперерабатывающего завода в России. ВИДЕО

Кум Путина и лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук признал, что его жена, известная телеведущая Оксана Марченко имеет бизнес в России и выиграла конкурс на освоение одного из трех самых больших месторождений в Ханты-Мансийском округе РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведчук заявил, что Марченко владеет бизнесом из-за персональных санкций США против него.

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Видео NewsOne

"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому, что мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю. Делаем мы вместе это успешно, и та информация, которая появилась, в своем большинстве по содержанию, по объему, соответствует действительности. Это все указано в декларациях. Это все в доступных источниках. Более того, я уже неоднократно говорил, что мы со всех доходов - корпоративных и личных, платим налоги в бюджет государства и являемся законопослушными гражданами", - сказал Медведчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Шльондра! Журнашлюха! Канал, який купив Медведчук", - журналистку NewsOne забросали яйцами и ударили возле ГПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3086788
 
 
 Топ комментарии
 
Ему можно - он хороший человек, безъальтернативный переговорщик и ниразу не агент кремля....)))
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А кто у нас сидит? Украинский суд самый гуманный... и далее по тексту.
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потому не сидит, потому, что в во власти украинское ху йло
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И зачем его сажать, если можно убрать? Нет человека-нет проблемы! Медведчук визнав факт передачі йому владою РФ нафтопереробного заводу в Росії - Цензор.НЕТ 780
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Пусть это животное, ответит как кипрские компании, силиконовой соски-жены, платят налоги в бюджет Украины!?
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Ответит, но позже. Отложенное наказание самое тяжелое...
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Ему можно - он хороший человек, безъальтернативный переговорщик и ниразу не агент кремля....)))
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Та нє - то все дружина, грала, грала та виграла...)))
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Значит США ему не нравится и из-за санкций на него, поэтому он оформил компанию на Марченко, чтобы торговать с ненавистным США?
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Ненависть ненавистью, а бизнес бизнесом... От ненависти он разве что обоср@ться может, но денех это не прибавит...
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ВИдать хорошо отработал в Минске. Как никак а Петин безальтернативный переговорщик.
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в натуре робингуд
крадет нефть у кацапов
и продаёт её бедным еврееям
или наоборот?))
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Это все, что нужно знать Службе безопасности Украины о том, как финансируется пятая колонна. Но знать мало, нужно еще хоть что-нибудь делать. А с этим плохо...
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===мы со всех доходов - корпоративных и личных, платим налоги в бюджет государства и являемся законопослушными гражданами===

Какого государства? Если Медведчук под санкциями США за агрессию России, то почему он не под украинскими санкциями? Он даже не агент влияния, он сознательный диверсант русского мира. Где бабло твое, там и сердце твое. Ессно, если Путин держит Медведчука на таком прикорме, то он расшибется в лепешку, чтобы в Украине был мерзкий русский мир. Но вот наш типа гарант тоже партнер Медведчука, в воюющей стране!
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може оксанка пососила что-то куму? опыт есть, пока на олимп восходила, не один кг сглотнула
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Пикантно читать такое мнение ( пососила, не один кг сглотнула ) от юзера под ником :" люся. ..." Гы.
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Вчера смотрел интервью Медведчука на НьсВане, таки он с Порошенко в сговоре, подсознательный выбор - или Порошенко или явная Москва:
1. У Порошенко не так много бизнеса в России, зря вы его ругаете. Это говорит Медведчук!
2. Терминолоия Медведчука с русских госканалов - на Украине процветает русофобия, киевский режим и т.д.
3. Пропагандон Пихвавошек облизывал Медведчука со всех сторон - вы правильно упомянули, что то-то и то-то. Фу, мерзость
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Прахоботики, таки Мертвечук кака или шыКАЛадная
ЦЯЦЯ??
🤑
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Смачно харконув в обличчя кожному патріоту України. У нас є правоохоронні органи? Гарант Конституції? Чи люба дешева відрижка кремля, після п"яти років війни з кацапією, буде топтати нашу гідність?
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Спрашивается, чем такая милость заработана? Наверное, просто человек хороший, ничего не попишешь.
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Выиграла Конкурс??? хмм...по освоению и управлению????!!!
Оксана Марченко -
Оксана с детства хотела стать хирургом, после чтения книги Фёдора Углова «Сердце хирурга».
После восьмого класса Оксана поступила в медицинское училище, но потом мама сама забрала документы: дочка должна была помогать ей с уходом за новорождённым братом Андреем.[3] После окончания школы Оксана поступила на исторический факультет!!! Педагогического университета имени М. П. Драгоманова, который закончила с отличием в 1995 году. Первую работу на телевидении юная Оксана получила в 1992 году, когда победила в конкурсе непрофессиональных телеведущих. После рождения сына Богдана Оксана вернулась на «УТ-1» и вела «УТН-Панораму». Весной 1999 года после окончания церемонии «Людина року» (рус. Человек года), где Оксана была ведущей, она познакомилась с Виктором Медведчуком, известным политиком и юристом. В 2000 году Марченко основала телевизионную компанию «Омега-ТВ». С 2007 года - автор и ведущая «Шоу Оксаны Марченко», суть которого - оказание реальной помощи героиням, которые попали в безвыходное положение, утратили надежду на решение важных для жизни проблем. В 2009-2014 годах Марченко была ведущей шоу «У Украины есть талант». С 2010 по 2016 год Оксана Марченко вела телевизионное шоу «Х-фактор».Может быть хобби по освоению природных недр?????? Иногда бывают курьезы!!!

Кулинария, коллекционирование картин и книг (в домашней библиотеке есть раритетные прижизненные издания Пушкина и Гоголя), плавание, катание на роликах. С 2000 года Оксана Марченко регулярно посещает Святогорский Свято-Успенский Зимненский женский монастырь возле города Владимир-Волынский.
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А может быть сам бабос Медведчук???? специалист по нефтеносным залежам?

Родился 7 августа 1954 года в селе Почет Абанского района Красноярского края, Россия. Его отец - репрессированный «за участие в украинской националистической деятельности»???. В середине 1960-х с семьей переехал в Украину. В 1978 году окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности «право». Доктор юридических наук, академик Академии правовых наук Украины, академик Международной славянской академии, действительный член Академии экономических наук.????
Первый собственный заработок Медведчук получил в 1971 году, когда работал экспедитором Киевского железнодорожного почтамта, с начала 1972 года работал «внештатным сотрудником милиции» на станции Мотовиловка.??? интересное совпадение!!!
После окончания университета Виктор Медведчук в 1978 году начал адвокатскую практику в юридической консультации Шевченковского района Киевской городской коллегии адвокатов, которую со временем сам и возглавил. Самое громкое дело - суд над поэтом и диссидентом Василием Стусом. В 1980 году Медведчук, как адвокат Стуса, потребовал от суда большего наказания для своего подзащитного, чем сторона обвинения???? Хороший адвокат!!!!. В результате Василий Стус был осужден на 15 лет и впоследствии умер в лагере. С 1989 по 1991 год заведовал юридической консультацией Шевченковского района.
В 1990 году Виктор Медведчук был избран президентом Союза адвокатов Украины. После - основал Международную адвокатскую компанию «Би.Ай.Эм» (BIM - Ben Israel Medvedchuk), соучредителями которой были Григорий и Игорь Суркисы, Валентин Згурский, Юрий Карпенко, Богдан Губский, Юрий Лях. Их именуют «киевской семеркой», а об общем бизнесе ходят легенды. Среди основных направлений деятельности фирмы, по неофициальным утверждениям, было содействие открытию зарубежных валютных счетов, содействие в регистрации предприятий в офшорных зонах и содействие в приобретении недвижимости в зарубежных странах.
Основной капитал Виктор Медведчук заработал благодаря двум направлениям - нефтепродуктам и сельскохозяйственной продукции. Его структуры, начиная с 1991-1992 года, брали кредиты в иностранных банках под закупку нефти. «Перерабатывали нефть в течение 4-5 лет в Украине. Зарабатывали на ценах на нефтепродукты, и тем самым получали сумасшедшие прибыли. Мы поставляли нефтепродукты и покрывали 10-12% рынка нефтепродуктов Украины. Не за счет купил-продал, а за счет ввоза и переработки нефти здесь», - рассказал Виктор Владимирович.
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Не ну Юлька его сразу посадит! Медведчук визнав факт передачі йому владою РФ нафтопереробного заводу в Росії - Цензор.НЕТ 6422
Сплю и вижу...
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Ну при твоєму другові педро він точно ніколи не сяде
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Він мені такий друг як і Вам!
А гипотетично його посадити з запропонованих кандидатів, зможе лише Тягнибок і то далеко не відразу...
А при Юлі буде лише посилення впивання на Україну російського криміналітету (правлячої верхівки) до якого Вона разом з Медведчуком належить ще з 90-х...
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Из "Онегина".

"...Но, боже мой, какая сука
Таких мы видим и день и ночь,
И не хотят ни ни шагу прочь
От воровской кормушки, гады!
Какое низкое паскудство
С женой его протанцевать.
Ему бы рыло подправлять,
Как Шуфричу недавно подправляли,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
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может он и липецкой хвабрикой управляет вместо харанта?
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Медведчук - мразь, блевотная российская мразь.
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Є сумніви, що медведчук зрадник? Заводик оплатив кров"ю наших солдатів.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМедведчук признал факт передачи ему властями РФ нефтеперерабатывающего завода в России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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