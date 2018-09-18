 Медведчук признал факт передачи ему властями РФ нефтеперерабатывающего завода в России. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведчук заявил, что Марченко владеет бизнесом из-за персональных санкций США против него.

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"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому, что мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю. Делаем мы вместе это успешно, и та информация, которая появилась, в своем большинстве по содержанию, по объему, соответствует действительности. Это все указано в декларациях. Это все в доступных источниках. Более того, я уже неоднократно говорил, что мы со всех доходов - корпоративных и личных, платим налоги в бюджет государства и являемся законопослушными гражданами", - сказал Медведчук.

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