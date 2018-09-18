 Шаман и Наливайченко: в СБУ сняли ролик об использовании экстрасенсов и магов в спецоперациях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в спецслужбе заявили, что Наливайченко мог использовать их исключительно как внештатных личных советников. В СБУ сняли и опубликовали ролик-реконструкцию о возможном сотрудничестве Наливайченко и шаманов.

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"Не отвечает действительности информация издания "Страна.ua" со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко о привлечении к работе СБУ специалистов с экстрансенсорными и магическими способностями. Не исключаем, что в интервью речь могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко. Учитывая это, мы провели реконструкцию возможного подобного сотрудничества. Во время съемок ни один "консультант" - шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг, ведьма не пострадали", - говорится в описании к видео.

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