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 Политика Украины, Общество
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 Шаман и Наливайченко: в СБУ сняли ролик об использовании экстрасенсов и магов в спецоперациях. ВИДЕО

СБУ опровергает заявление экс-главы спецслужбы Валентина Наливайченко о привлечении к спецоперациям людей с экстрасенсорными и магическими способностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в спецслужбе заявили, что Наливайченко мог использовать их исключительно как внештатных личных советников. В СБУ сняли и опубликовали ролик-реконструкцию о возможном сотрудничестве Наливайченко и шаманов.

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"Не отвечает действительности информация издания "Страна.ua" со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко о привлечении к работе СБУ специалистов с экстрансенсорными и магическими способностями. Не исключаем, что в интервью речь могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко. Учитывая это, мы провели реконструкцию возможного  подобного сотрудничества. Во время съемок ни один "консультант" - шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг, ведьма не пострадали", - говорится в описании к видео.

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Источник: https://censor.net.ua/v3086773
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо деньги налогоплательщиков тратятся. Тем временем Грицак пристроил своего сынулю в зампрокуроры Полтавской области, а лохам соорудили пару сценок вроде покушения на Бабченко или терактов Савченко. Дали буде.
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вот куда деньги налогоплатильщиков просерают
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Ждем видеоролик об спецагентах Зоряне и Шкиряке
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вот куда деньги налогоплатильщиков просерают
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срюскіх налогоплатєльщіків? Згоден, просерають на вітер, коментатори-боти абсолютно бездарні.
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зачем мне твои срюськие братья? скройся порохоботина
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Ждем видеоролик об спецагентах Зоряне и Шкиряке
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вы там сами разберитесь уже....особисты херовы....
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Надеюсь, шаман не из масковскага патриархата?
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Кто заплатил за этот мусор? Таких орлов нужно заставить заплатить из своего собственного кармана.
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Мля, спилберги сраные. Свои терки за наши деньги решать не слишком борзо？
Осточертели все эти можновладци
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Хорошо деньги налогоплательщиков тратятся. Тем временем Грицак пристроил своего сынулю в зампрокуроры Полтавской области, а лохам соорудили пару сценок вроде покушения на Бабченко или терактов Савченко. Дали буде.
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там такие же люди как и в среднем по стране, любят "Танцы со звёздами" и "Битвы экстрасенсов". Это ведь намного проще чем работать в поле.
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пристрелили бы этого дурака с бубном когда снимали чтобы всякие гужвы не писали бред
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- Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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пздц детство.
"Я давеча в понедельник снял кинишку на мабельник".
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новий глава сбуу прийшов на службу після вихідних
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клоуны и чернокнижники могут только лапшу вешать тем, кто им верит
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Предвыборные разборки в СБУ?
Ну хоть чем-то врага порадуют.
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Это который Наливайченко? Не тот ли у которого в фитнес-клубе кошелек с долларами украли?
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гідрант - ікони з сім"ї малює, пшонка - на Цезаря зазіхає, купа жлобів - церкви приватні будують... В якому я столітті? І що б ви знали, від прокляття народу ніяка сила не врятує.
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все так и есть или почти так
сбушники собират все дерьмо, которое можно собрать и переправляют ху#лу - естественно за вознаграждение, твари уже давно снюхались с фсб
ху#ло помешан на всяких єкстрасенсах, все ищет второго Мессинга
все хочет Америку нагнуть, дебил
кого у них там только нет - и шаманы и колдуны и гадалки и еще хрен знает кто
только хрен они угадал- не видать им второго Мессинга как своих ушей


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сбу...во всех странах "безопасность" серьезным дело занимается...а тут тупо херней
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныШаман и Наливайченко: в СБУ сняли ролик об использовании экстрасенсов и магов в спецоперациях. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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