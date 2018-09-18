 "Перед нами мирное село. Дед коз пасет. Кто-то коров. А они выезжают и стреляют из домов", - бойцы ВСУ о ситуации на Бахмутской трассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, днем, прикрываясь местными жителями, российские террористы открывають огонь, не боясь ответного огня. Ночью - начинают с малого, а дальше ведут огонь, увеличивая калибр оружия.

"В основном начинают из пулемета ПКМ и стрелкового оружия. Если ребята терпят и вообще не отвечают, то подклюячается более тяжелое - АГС и ВОГи", - рассказывают бойцы.

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