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 "Перед нами мирное село. Дед коз пасет. Кто-то коров. А они выезжают и стреляют из домов", - бойцы ВСУ о ситуации на Бахмутской трассе. ВИДЕО

Российские террористы регулярно обстреливают позиции украинских бойцов в районе Бахмутской трассы в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, днем, прикрываясь местными жителями, российские террористы открывають огонь, не боясь ответного огня. Ночью - начинают с малого, а дальше ведут огонь, увеличивая калибр оружия.

"В основном начинают из пулемета ПКМ и стрелкового оружия. Если ребята терпят и вообще не отвечают, то подклюячается более тяжелое - АГС и ВОГи", - рассказывают бойцы.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3086754
 
 
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Так терпеть не надо... Стреляйте в ответ ребята. Но тихо )
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Лупіть хлопці по кацапах щоб з них дрантя сипалось !!!
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Бережіть себе хлопці, та гарного полювання на отих років!!
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Бережіть себе хлопці, та гарного полювання на отих орків кацапських!!!!
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Ведуть розвідку боєм, засікаючи вогневі точки.
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"...дід кіз пасе..."
===
А мо' то не кози, а цапи? А від цапів до кацапів ...
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ответочку жесткую нужно давать, чтобы больше не хотелось кошмарить ВСУ.
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Де Мінстєць з його купой грошей ?!
Адже ж -- це сутто їх справа збирати докази террорістичної суті зброду , що воює за Хуйлососію !!!!
Замість росповідей требо проводити видео-стрім з тим як хуйлососи стріляють з громадянский домів прости мешканців й таким чином використовують мирне населення в якості живого щита . Й це демонструвати в Европарламенті , конгресменам США .

Але ж вони не Україні служать (мінстеці) а свому соєвому господарю й їх хвилює виключно антипіар проти Тимошенко , Гріценко , Саакшвілі .

Через 4 роки після такої "праці" можно стовідсотково буди впевним в причинах програшу хуйлососії в інформаційній війні .
Знов бла-бла-бла й жодного кадру в реалі !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Перед нами мирное село. Дед коз пасет. Кто-то коров. А они выезжают и стреляют из домов", - бойцы ВСУ о ситуации на Бахмутской трассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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