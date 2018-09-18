 "Перед нами мирное село. Дед коз пасет. Кто-то коров. А они выезжают и стреляют из домов", - бойцы ВСУ о ситуации на Бахмутской трассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, днем, прикрываясь местными жителями, российские террористы открывають огонь, не боясь ответного огня. Ночью - начинают с малого, а дальше ведут огонь, увеличивая калибр оружия.
"В основном начинают из пулемета ПКМ и стрелкового оружия. Если ребята терпят и вообще не отвечают, то подклюячается более тяжелое - АГС и ВОГи", - рассказывают бойцы.
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А мо' то не кози, а цапи? А від цапів до кацапів ...
Адже ж -- це сутто їх справа збирати докази террорістичної суті зброду , що воює за Хуйлососію !!!!
Замість росповідей требо проводити видео-стрім з тим як хуйлососи стріляють з громадянский домів прости мешканців й таким чином використовують мирне населення в якості живого щита . Й це демонструвати в Европарламенті , конгресменам США .
Але ж вони не Україні служать (мінстеці) а свому соєвому господарю й їх хвилює виключно антипіар проти Тимошенко , Гріценко , Саакшвілі .
Через 4 роки після такої "праці" можно стовідсотково буди впевним в причинах програшу хуйлососії в інформаційній війні .
Знов бла-бла-бла й жодного кадру в реалі !