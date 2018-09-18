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 Политика Украины
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Все про:ВР (22292) Кужель (491) Луценко Ирина (344) Батькивщина (1725)

 "Ира, вы пришли в политику с "Батькивщиной". Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа", - в Раде произошла перепалка Кужель и Луценко. ВИДЕО

В Раде произошла перепалка между представителем президента в ВР Ириной Луценко и народным депутатом от фракции "Батькивщина" Александрой Кужель. Также фракция "Батькивщины" отказалась принимать участие в дальнейших голосованиях в связи с тем, что спикер ВР Андрей Парубий прокомментировал частые отсутствия некоторых депутатов в зале, среди которых и лидер фракции Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Так, Ирина Луценко, выступая с трибуны парламента, заявила, что позиция Юлии Тимошенко в 2008 году стала одним из факторов того, что Украина не получила Плана действий по членству в НАТО.

"Во время своего визита в Брюссель незадолго до саммита Альянса Тимошенко проигнорировала директиву тогдашнего президента Ющенко и не посетила штаб квартиру НАТО, чтобы подтвердить решение Киева на вступление", - заявила Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спросите Порошенко, сколько вместе с Медведчуком они зарабатывают на сжиженном газе", - Соболев ответил нардепу от БПП Мельничуку на обвинения в адрес Тимошенко. ВИДЕО

Она также напомнила, что после этого Тимошенко предложила провести референдум по вступлению в НАТО. И эту же идею предложила в 2010 году.

"Идея референдума продолжается и по сегодняшний день. Члены ее фракции буквально несколько недель назад заявляли о референдуме, чтобы выявить желание украинского населения", - заявила Луценко.

После этого слово взяла Кужель, которая обратилась к БПП и Луценко:

"Гавкают Моськи, когда слон идет. Вы целый день гавкаете не "Батькивщину". Мы понимаем, вам "Оппоблок", все другие – на душу, а вам только мешает "Батькивщина". Ира, вспомните, вы пришли в политику вместе с "Батькивщиной". "Батькивщина" одна стояла рядом с вами, Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа. Боженька все видит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко впервые за несколько лет ездила к Порошенко, чтобы обсудить вопрос Томоса, - Игорь Луценко

Кужель также заявила, что спикер Парубий нарушает регламент, комментируя отсутствие Тимошенко в зале.

Через некоторое время выступил нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин, который заявил, что его фракция отказывается голосовать за любые законопроекты, пока Парубий не принесет свои извинения.

Источник: https://censor.net.ua/v3086726
 
   
 Топ комментарии
 
Вынесите эту Бабу Ягу 3-го тысячелетия до Нашей Эры из зала! Может Югык будет меньше бухать?! "Ира, вы пришли в политику с "Батькивщиной". Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа", - в Раде произошла перепалка Кужель и Луценко - Цензор.НЕТ 41
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а з порошенком прийшли медведчук , янукович- то не краще лайно
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"Ира, вы пришли в политику с "Батькивщиной".
да,вы все там подонки - корыто делите

свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігались по україні(
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Я хочу щоб одна одній повидирали патли. Ну, будь-ласка!
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ЙУля таки знайшла спосіб як провалити голосування за НАТО.
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Да никакого голосования с самого начала не было и не будет. Вальцман комедию ламает. В зале даже нет 300 депутатов и тем более столько же желающих проголосовать. Соеботы с самого утра провалили задание когда сказали что голосование будет сорвано.
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"Іро, ви прийшли в політику з "Батьківщиною". Порошенка не було, коли ми визволяли вашого чоловіка", - в Раді сталася перепалка Кужель і Луценко - Цензор.НЕТ 6420
надеюсь увидеть в этом сезоне как они меряются сумками)
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Подорвали таки пердаки юлеботам!))
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Дуры таки обе но прокурорша своей тупостью таки утопит Юрика..
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ще Ленін казав, що країною можуть керувати і домогосподарки )))
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Ну одна домогосподарка лепящая сырники уже керувала . Обвалила гривну с 5 до 8 и свалила с позором. Зато все юлеботы визжат шо то ж было оказываеца не "при Тимошенко" как они любят обычно говорить, а это у них резко сразу стало " при Ющенко". О как!!! Хитро Жюля их научила!!!
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НБУ підпорядковується президентові, а не прем"єру.
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може Юлька колись тому Алєху Тіханаву в борщ плюнула? )))
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Кужель кинула говном в женщину третьего тысячелетия напомнив откуда и с какой партией вылез Йугик и еще свою ведьму протащил.
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Жюлю Кучма протащил но ты ж про это не вспоминаешь правда??
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В кінці 1999го Україні загрожував дефолт. Борг Газпрому становив мільярд доларів. Україна вже тоді могла втратити свою Незалежність і зайти за борги в склад Раші. Юля прийшла в уряд Ющенка віцепрем'єром, як ефективний менеджер і фаховий економіст. Лише за тиждень у Грудні 1999го Юля навела лад в енергетиці, олігархи почали платити податки в державу і в казні з'явились гроші. Був погашений борг перед Газпромом, багаторічні борги бюджетнікам і по соціалці. Припинились віялові. Люди почали отримувати зарплату грошима, а не унітазами. За таке зухвальство пуйло дав вказівку Кучмі Юлю покарати і Юля та все її оточення були репресовані. Чоловік відсидів рік, свекор втратив здоров'я, а Юля вперше опинилась за гратами.
Тож куди Кучма Юлю протащив? В лук'янівку, Тіхонов?
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Выборы все ближе, а эта Яга прекрасно знает что если Петя пролетит то Юра сядет.
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Юга мог бы и косметический ремонт в своей камере сделать.
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Также фракция "Батькивщины" отказалась принимать участие в дальнейших голосованиях в связи с тем, что спикер ВР Андрей Парубий прокомментировал частые отсутствия некоторых депутатов в зале, среди которых и лидер фракции Юлии Тимошенко.

То есть жюлебанда обиделась что им попрекнули что они на работу не ходят и откакзываюца выполнять свои прямые обязанности депутата?? Так передайте жюлебанде что вообще то им деньги платят за то что бы они там хоть что то делали, а эти мерзавцы даже элементарно отказываюца на кнопку нажимать. Как насчёт вычесть из зарплаты?? Ну так по справделивости. Нахрена вы там жюлеботы задурняка сидите тогда, если даже не голосуете не работаете??
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Брехня. Закони були такі, що шкодили державі, тому Батьківщіна і не голосувала. Але опоблок підмахував з БПП з задоволенням.
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Там выше список приводили, Жюлебанда по странному стечению обстоятельств не голосовала ни за один закон против Рашки....Так что дурачков то не делай со всех жюлебот. Сейчас же не время "Комсомольской правды" и газеты "Труд" , сейчас инфу проверить элементарно при желании. Так вот твоя Жюля не голосовала ни за один закон направленный на противодействие агресии Парашки, либо просто отказывалась нажимать кнопку, либо вообще отсуцтвовала в зале. Партия "РОдина" странным образом отказывалась голосовать за любые законы против Рашки, например партия Родина дружно проигнорировала голосование за закон против пропаганды кацапо СМИ на територии Украины. Коси на дурочку дальше, но не думай что все дураки.
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Ці закони прописані так, що перетискають будь яку свободу слова в країні. І не дивно, що опоблок з БПП їх голоснули, бо реально це все колишні ригі фарбовані.
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"не голосовала ни за один закон против Рашки" - так ты это оправдываешь, прикрываясь свободой слова, ты значит за Рашку, консерва?
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У відповідь Ірусік може сказати тільки своє коронне: "Винєсі казла".
_______________________
Ці луценкі зовсім втратили відчуття поверхні землі. Сіндром "царя"
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А жюлебанда которая отказываеца работать и голосовать потому что видите ли они обиделись что им замечание сделали что их никогда нет на работе ощущение поверхности Земли не потеряли нет??
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Я вже написав пану Тіхонову, що він бреше раніше, ніж щось каже. Кацапська звичка?
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Не заради спору, а заради експеременту. Враховуючи, що ви один із самих ярих адептів Юлі, розкажіть мені алгоритм її дій, змін та результатів, у разі обрання президентом? Цікаво дізнатись як влаштований ваш мозок і на що ви розраховуєте? Якщо можно то по пунктах, ну для прикладу:
1. через місяць - зняття депутатської недоторканності
2. через 3 націоналізація газовидобувної промисловості
3. через пів року, вступ до НАТО
і т.п?
Дуже прошу, дуже цікаво
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Сам президент нічого не вдіє без ВР, а там сидить п"ята колона яка не дасть голосів.
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"Боженько все відіт"…. Старушка проти страшилки.. Пролетите ви на виборах...
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вот именно, наш боженька все видит, а не еврейский!
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Ні одної старої морди до влади допускати не можна, якщо українці хочуть вижити, .
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Цікаво чи хоч хтось з коментуючух прослухав виступ Ірини Луценко?
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помнится, под первым номером в "Батькивщине" была Н.Савченко...уже перетасовали замусоленную колоду?
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ФСБешная консерва вскрылась, теперь её куратор Тимошенко будет усиленно делать вид что ВОна не причём и не было никакой Савченко №1 в списке партии Родина. Вредит рейтингу. КОгда даже самые тупые начали замечать что Тимошенко местами аж воняет ФСБешной консервой и делает\говорит какие то откровенно прокремлёвские вещи то Жюля начала резко изображать с себя любительницу НАТО и ЕС. Даже плакатики развесила шо ВОна за НАТО и ЕС. Правда забыла как она голосовала\высказывалась против НАТО всегда.
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да, развесила перед выборами свои биг-морды, а 4 года молчала про ЕС и НАТО. Чего не сделаешь ради себя, любимой!
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Там выше список приводили, Жюлебанда по странному стечению обстоятельств не голосовала ни за один закон против Рашки....Так что дурачков то не делай со всех жюлебот. Сейчас же не время "Комсомольской правды" и газеты "Труд" , сейчас инфу проверить элементарно при желании. Так вот твоя Жюля не голосовала ни за один закон направленный на противодействие агресии Парашки, либо просто отказывалась нажимать кнопку, либо вообще отсуцтвовала в зале. Партия "РОдина" странным образом отказывалась голосовать за любые законы против Рашки, например партия Родина дружно проигнорировала голосование за закон против пропаганды кацапо СМИ на територии Украины. Коси на дурочку дальше, но не думай что все дураки.
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Ничего себе, что Тимошенко себе позволяла - не поехать на встречу с руководством НАТО -
за это её надо судить, судить, судить и сидеть за измену Родине - не пересидеть.
Хотя какая у неё может быть родина, кроме исторической ....
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Стецько! Годі мусолити цю муйню про НАТО. Тоді у 2008му мова про вступ в НАТО навіть не йшла, бо підтримка вступу у населення була меньше 30%. Це зараз ця підтримка навколо 60%. І Юля саме про це і сказала, тобто назвала речі на своє ім'я. А справа вступу в НАТО - справа не прем'єра, а структур підпорядкованих президентові, який цю справу сумлінно просрав.
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А що , вже Савченка не №1 ??? Дивно.... Але є страшнорота заступниця - тімоха...
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Юля, Іра... закрити нах.рен у одній клітці обох цих зміюк і чекати у якої отрута сильніша!
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Савченко пепепила горілки і з'їхала з глузду.
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Шура-спекулянтка звичайна пристосуванка.
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в 1996 был в компании "Трансгаз", Саратов, закрывал зачет по векселям. разговорились с начальником о поставках газа в Украину. говорит-монополия, не влезешь. показывает контракт с ЕЭСУ (Тимошенко) которая поставляет им списанный б/у козловой кран большой грузоподъемности за какие то млн $ при том, что новый стоит в 3 раза меньше. говорю-них себе! он добавил - а на эту сумму идет газ, на нем еще в 2 раза. конечно откаты, откаты, откаты... в общем все не без греха.
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Пан занирнув у події 22-х річної давнини, коли Юля була бізнесменом. Пану не здається, що Юліну діяльність просіяли через сито вже декілька разів її вороги і нічого на неї не знайшли? Але тут вигулькує такий собі "сігізмунд" і рубає правду-матку!
Дам продажному стецьку гривню. Більше його фейк не коштує.
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А зря вызволяли. Это ваш минус, мученика из морального урода сделали.
Лучше бы там удавили мразину картавую.
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Жульку тоже зря вызволяли. мученика из морального урода сделали.
Лучше бы там удавили эту мразину кботоксную.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ира, вы пришли в политику с "Батькивщиной". Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа", - в Раде произошла перепалка Кужель и Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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