 "Ира, вы пришли в политику с "Батькивщиной". Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа", - в Раде произошла перепалка Кужель и Луценко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Во время своего визита в Брюссель незадолго до саммита Альянса Тимошенко проигнорировала директиву тогдашнего президента Ющенко и не посетила штаб квартиру НАТО, чтобы подтвердить решение Киева на вступление", - заявила Луценко.
Она также напомнила, что после этого Тимошенко предложила провести референдум по вступлению в НАТО. И эту же идею предложила в 2010 году.
"Идея референдума продолжается и по сегодняшний день. Члены ее фракции буквально несколько недель назад заявляли о референдуме, чтобы выявить желание украинского населения", - заявила Луценко.
После этого слово взяла Кужель, которая обратилась к БПП и Луценко:
"Гавкают Моськи, когда слон идет. Вы целый день гавкаете не "Батькивщину". Мы понимаем, вам "Оппоблок", все другие – на душу, а вам только мешает "Батькивщина". Ира, вспомните, вы пришли в политику вместе с "Батькивщиной". "Батькивщина" одна стояла рядом с вами, Порошенко не было, когда мы вызволяли вашего мужа. Боженька все видит".
Кужель также заявила, что спикер Парубий нарушает регламент, комментируя отсутствие Тимошенко в зале.
Через некоторое время выступил нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин, который заявил, что его фракция отказывается голосовать за любые законопроекты, пока Парубий не принесет свои извинения.
да,вы все там подонки - корыто делите
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігались по україні(
надеюсь увидеть в этом сезоне как они меряются сумками)
Тож куди Кучма Юлю протащив? В лук'янівку, Тіхонов?
То есть жюлебанда обиделась что им попрекнули что они на работу не ходят и откакзываюца выполнять свои прямые обязанности депутата?? Так передайте жюлебанде что вообще то им деньги платят за то что бы они там хоть что то делали, а эти мерзавцы даже элементарно отказываюца на кнопку нажимать. Как насчёт вычесть из зарплаты?? Ну так по справделивости. Нахрена вы там жюлеботы задурняка сидите тогда, если даже не голосуете не работаете??
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Ці луценкі зовсім втратили відчуття поверхні землі. Сіндром "царя"
1. через місяць - зняття депутатської недоторканності
2. через 3 націоналізація газовидобувної промисловості
3. через пів року, вступ до НАТО
і т.п?
Дуже прошу, дуже цікаво
за это её надо судить, судить, судить и сидеть за измену Родине - не пересидеть.
Хотя какая у неё может быть родина, кроме исторической ....
Дам продажному стецьку гривню. Більше його фейк не коштує.
Лучше бы там удавили мразину картавую.
Лучше бы там удавили эту мразину кботоксную.