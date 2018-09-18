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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7138) отставка (2302) Соболев Егор (422) Самопомич (841)

 "Самопомич" призывает нардепов выразить недоверие Луценко: "Он не имеет отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к ГПУ". ВИДЕО

Фракция "Самопомич" в Верховной Раде призывает депутатов выразить недоверие Генеральному прокурору Юрию Луценко и отправить его в отставку.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время пленарного заседания с трибуны заявил замглавы фракции "Самопомич" нардеп Егор Соболев.

...
Он напомнил о последнем решении ГПУ выдать России Тимура Тумгоева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

"Россия считает врагами 90% мира. Кого следующим будет выдавать Юрий Луценко со своими подчиненными?", - спросил Соболев.

По его словам, такие истории происходят каждую неделю

"Прошлый раз, когда мы собирались на голосование, Генеральный прокурор залез в телефон журналистки-расследовательницы Натальи Седлецкой. До этого Генпрокурор лично ответственный за провал следствия в деле Геннадия Кернеса. Его подчиненные просто не ходили на суд. Это происходит еженедельно и происходит по ответственности Президента Украины, который предложил Генпрокурора Луценко, а также народных депутатов, которые дали на это согласие. "Самопомич" тогда голосовала красными кнопками против и предупреждала, что это решение нельзя принимать. Каждая неделя его пребывания на должности это подтверждает. Парламент должен это исправить. Луценко не имеет никакого отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к Генпрокуратуре. Мы призываем каждого народного депутата своей подписью выразить недоверие Юрию Луценко и рассмотреть вопрос о его отставке. Эти полномочия парламента предусмотрены Конституцией. И это поддержат абсолютное большинство граждан, которые видят, как Луценко покрывает топ-коррупцию и помогает врагам Украины. В последнее время – уже открыто", - заявил Соболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты "Схем" - Луценко: Нет доказательств, что следователи не воспользовались разрешением суда на доступ к данным телефона Седлецкой ранее или не воспользуются в будущем

Источник: https://censor.net.ua/v3086713
 
   
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да?! а кроме как языком чушь городить и дымовые шашки в Раде запускать, есть хоть какой-то результат их работы в Парламенте этого созыва?
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а еще "Сцувамвпомощь" редкостные коррупционеры.. в открытую занимаются взяточничеством. .а сегодня они за бабки "Опоблока" должны сорвать выступление Луценко.. потому что Вилкул, Дунаев и Колесников дали взятку за срыв голосования
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луценко -то та тварюка паскудна, що співпрацює з фсб
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да вы шо

это же самый прокуроростный прокурор
в мире

у него даже образования нет он все изучил
в тюремных коридорах

прокуроростность из него так и прет
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"Самопоміч" закликає нардепів висловити недовіру Луценку: "Він не має стосунку ні до національних інтересів, ні до права, ні до ГПУ" - Цензор.НЕТ 812 У тебя в методичке даже написали что выступление Йугика будет сорвано? "Самопоміч" закликає нардепів висловити недовіру Луценку: "Він не має стосунку ні до національних інтересів, ні до права, ні до ГПУ" - Цензор.НЕТ 4951 Спалися соевый. Будешь без зарплаты.
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потому эта шобла и самовыпилилась из Киевсовета? Бугага!
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Как же его могут убрать, если за эти "достоинства" его и пропихнули?
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Так ведь он теперь на этих пропихнувших батон крошит
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Поддерживаю. Раньше Йугик был простым алкашом, вором и уголовником без образования. Еще терпели. Но когда он устроил своего сына в росийско-украинский тютюновый бизнес а сам стал работать на ФСБ и здавать по их требованию наших добровольцев дальше уже терпеть нельзя.
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- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!.. (с)
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Зато он имеет отношение к шоколадному, а для его соучастников это сейчас главное, партия рыгоаналов по новому.
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И шо, в лемберге давно мусор убрали, захотелось на бис?
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Ещё недавно ,алкаш Луценко, бегал по акциям против корупционера Кучмы в порватой кепке .А сейчас у Луценко и его корупционеры страшной шлёндры Дворцы ,Мерседесы ,Мальдивы и Сейшелы...
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И Кучма уже ДРУГ, Оно ему подобострастно смотрит в глаза и ручки жиёт. Проходимец, приспособленец превративший ГПУ в Супермаркет по продаже уголовных дел. Ыбу оно поймало бойшую.......Сцуко алкоголическое с Бабой Ягой 3-го тысячелетия до Нашей Эры.
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просто депутаты "опоблока" дали взятку депутатам "Сцувамвпомощь", и последние должны сорвать представление Луценко на снятие деп/неприкосновенности, затримання и арешт Колесникова, Дунаева и Вилкула..
это называется депутатская коррупция!!!!!!!! "Сцувамвпомощь" - коррупционеры!!!!!!!
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это называется заплатили боту
что бы он высеры печатал на цензоре
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порохобот, ну у тебя серое вещество в черепе и чудит!
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Не смеши .Кого посадили после снятия неприкосновенности?
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и мозгов , потому и спалилась , а их и за бААльшие денньги не купиш !!
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ооо егорка вылез. ждем гневных рулад от насиння и серлеща.
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Ну снимете, и что? Порошенко опять назначит Шокина или Ярему.
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щаз опять мусор по Украине повезут!))))
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Лучше мою уборщицу..бабу Клаву..она знаешь как метлой метёт..
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при этом же мнении и останусь...
но, так как этому не случится - буду за Жюлю... "Самопоміч" закликає нардепів висловити недовіру Луценку: "Він не має стосунку ні до національних інтересів, ні до права, ні до ГПУ" - Цензор.НЕТ 2466
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На этот раз я с Соболевым однозначно согласен. Луценко окончательно дискредитировал и себя и ГПУ.
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после того, как самонемич себя не только дискредетировала, но и самоуничтожила из середины, говорить им вообще не стоит. лучше помолчать
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Главное,шо юлика "интересы" совпадают с петиными и ху#ла.А "национальные интересы" такого он не проходил в том юр.вузе,в котором он "получил" диплом юриста.
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передали своим кремлёвским коллегам ссуки
даже если и был в игил, то передавать надо было какой нибудь цивилизованой странее антиигиловской каолиции штатам нашим союзникам! или великобритании "Самопомич" призывает нардепов выразить недоверие Луценко: "Он не имеет отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к ГПУ" - Цензор.НЕТ 1812
получается союзники порошенко и луценко это педерация
ЮГУ НА НАГЫ!
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И всё???? А колесовать-повесить-на кол?????Иначе не интересно.....
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Ой вей...
Снова антисимитизмом с Раиси понесло?)))))
Так и знай...США еще больше денег подкинет Израилю!)))
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Озолотился теперь можно... "Самопоміч" закликає нардепів висловити недовіру Луценку: "Він не має стосунку ні до національних інтересів, ні до права, ні до ГПУ" - Цензор.НЕТ 7521 он и сам не против снова в ВР.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Самопомич" призывает нардепов выразить недоверие Луценко: "Он не имеет отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к ГПУ". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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