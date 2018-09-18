 "Самопомич" призывает нардепов выразить недоверие Луценко: "Он не имеет отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к ГПУ". ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время пленарного заседания с трибуны заявил замглавы фракции "Самопомич" нардеп Егор Соболев.

...

Он напомнил о последнем решении ГПУ выдать России Тимура Тумгоева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

"Россия считает врагами 90% мира. Кого следующим будет выдавать Юрий Луценко со своими подчиненными?", - спросил Соболев.

По его словам, такие истории происходят каждую неделю

"Прошлый раз, когда мы собирались на голосование, Генеральный прокурор залез в телефон журналистки-расследовательницы Натальи Седлецкой. До этого Генпрокурор лично ответственный за провал следствия в деле Геннадия Кернеса. Его подчиненные просто не ходили на суд. Это происходит еженедельно и происходит по ответственности Президента Украины, который предложил Генпрокурора Луценко, а также народных депутатов, которые дали на это согласие. "Самопомич" тогда голосовала красными кнопками против и предупреждала, что это решение нельзя принимать. Каждая неделя его пребывания на должности это подтверждает. Парламент должен это исправить. Луценко не имеет никакого отношения ни к национальным интересам, ни к праву, ни к Генпрокуратуре. Мы призываем каждого народного депутата своей подписью выразить недоверие Юрию Луценко и рассмотреть вопрос о его отставке. Эти полномочия парламента предусмотрены Конституцией. И это поддержат абсолютное большинство граждан, которые видят, как Луценко покрывает топ-коррупцию и помогает врагам Украины. В последнее время – уже открыто", - заявил Соболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты "Схем" - Луценко: Нет доказательств, что следователи не воспользовались разрешением суда на доступ к данным телефона Седлецкой ранее или не воспользуются в будущем