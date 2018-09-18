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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Львов (3289) медицина (1671) США (14163) волонтеры (1806)

 "Мне нравится видеть, как растут дети, которых я лечил", - медики-волонтеры из США проведут 63 операции во Львове. ВИДЕО

Группа американских врачей-волонтеров начали работу во Львове и уже осмотрели более 100 пациентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в составе группы 9 врачей, которые периодически приезжают в Украину для помощи маленьким пациентам с ожоговыми травмами. В этот раз американцы запланировали 63 операции.

"Чтобы приехать сюда мы берем отпуск. Я мог бы играть дома в гольф, но играю я плохо, поэтому я здесь. Если серьезно, то я получаю намного больше удовольствия, когда вижу, как подрастают дети, которых я лечил, и с каким нетерпением они ждут моего приезда. Моя семья поддерживает мой выбор и гордятся тем, что мы делаем" , - говорит пластический хирург Мичиганского университета Девид Броун.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3086707
 
   
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Зато москальские "волонтеры" забивают "дамасяцкие шахты" оружием и БП.
Ну так, кто более близок в трудное время Украине? Вопрос риторический.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мне нравится видеть, как растут дети, которых я лечил", - медики-волонтеры из США проведут 63 операции во Львове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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