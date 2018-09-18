 "Мне нравится видеть, как растут дети, которых я лечил", - медики-волонтеры из США проведут 63 операции во Львове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в составе группы 9 врачей, которые периодически приезжают в Украину для помощи маленьким пациентам с ожоговыми травмами. В этот раз американцы запланировали 63 операции.

"Чтобы приехать сюда мы берем отпуск. Я мог бы играть дома в гольф, но играю я плохо, поэтому я здесь. Если серьезно, то я получаю намного больше удовольствия, когда вижу, как подрастают дети, которых я лечил, и с каким нетерпением они ждут моего приезда. Моя семья поддерживает мой выбор и гордятся тем, что мы делаем" , - говорит пластический хирург Мичиганского университета Девид Броун.

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