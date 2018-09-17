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 Завершено обустройство КПВВ "Марьинка", - глава Донецкой ОВГА Куць. ВИДЕО

В Донецкой области в понедельник завершены работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОВГА Александр Куць, информирует Цензор.НЕТ.

"Установили 2 зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы; обеспечили стабильное электроснабжение; построили скважину и подвели воду к санитарным модулям (один из них адаптировали под нужды людей с ограниченными физическими возможностями) установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек", - написал Куць.

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По его словам, обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн грн. Обслуживание пропускного пункта также будет осуществляться за счет областных средств.

Сегодня КПВВ "Марьинка" посетила делегация политических директоров министерств иностранных дел стран объединения Бенилюкс.

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Как сообщил глава Донецкой ОВГА, благоустройство КПВВ "Марьинка" является пилотным проектом и вскоре подобным образом будут оборудованы остальные действующие в Донецкой области КПВВ - "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорское".

Источник: https://censor.net.ua/v3086663
 
 
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Зови шефа с ножницами. Открывать будете! Только сначала урегулируйте шоколадное перемирие на время высочайшего визита
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Люди скажут спасибо, но беспокоит другое - затянуть конфликт навсегда.
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Не хватает отделений пенсионного фонда и ощадбанка
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Ви там ще зробіть для дамбасюр кахве-ресторанчик з диванами та Тирнетом, телевізор, телехвон, щоб взнати чи перечислили бендери пензію і жість удалась.
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Зачем деньги выбрасывать на ветер ? Насильно мил не будешь.
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Вы бы лучше в киевском метрополитене унитазы и рукомойники установили. Или тамженашилюди важнее? Видать Петя надеется что даунбас ето его електорат.
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Скотам,ненавидящим Украину,заботу пороха!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗавершено обустройство КПВВ "Марьинка", - глава Донецкой ОВГА Куць. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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