 Завершено обустройство КПВВ "Марьинка", - глава Донецкой ОВГА Куць. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОВГА Александр Куць, информирует Цензор.НЕТ.

"Установили 2 зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы; обеспечили стабильное электроснабжение; построили скважину и подвели воду к санитарным модулям (один из них адаптировали под нужды людей с ограниченными физическими возможностями) установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек", - написал Куць.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции. ФОТОрепортаж

По его словам, обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн грн. Обслуживание пропускного пункта также будет осуществляться за счет областных средств.

Сегодня КПВВ "Марьинка" посетила делегация политических директоров министерств иностранных дел стран объединения Бенилюкс.

Смотрите также: Начат ремонт поврежденной обстрелами в 2014 году газораспределительной станции "Марьинка", - СЦКК. ФОТОрепортаж

Как сообщил глава Донецкой ОВГА, благоустройство КПВВ "Марьинка" является пилотным проектом и вскоре подобным образом будут оборудованы остальные действующие в Донецкой области КПВВ - "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорское".