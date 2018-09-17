 Завершено обустройство КПВВ "Марьинка", - глава Донецкой ОВГА Куць. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОВГА Александр Куць, информирует Цензор.НЕТ.
"Установили 2 зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы; обеспечили стабильное электроснабжение; построили скважину и подвели воду к санитарным модулям (один из них адаптировали под нужды людей с ограниченными физическими возможностями) установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек", - написал Куць.
По его словам, обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн грн. Обслуживание пропускного пункта также будет осуществляться за счет областных средств.
Сегодня КПВВ "Марьинка" посетила делегация политических директоров министерств иностранных дел стран объединения Бенилюкс.
Как сообщил глава Донецкой ОВГА, благоустройство КПВВ "Марьинка" является пилотным проектом и вскоре подобным образом будут оборудованы остальные действующие в Донецкой области КПВВ - "Новотроицкое", "Гнутово" и "Майорское".