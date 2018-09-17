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 Апелляционный суд Киева обязал Соломенский суд рассмотреть жалобу на закрытие "дела рюкзаков". ВИДЕО

Апелляционный суд города Киева частично удовлетворил жалобу "Центра противодействия коррупции".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео из зала суда, опубликованное ЦПК, судьи пришли к выводу, что Соломенский суд должен рассмотреть жалобу на решение прокурора САП Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

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Обнародуют решение 21 сентября.

На сайте организации отмечается, что месяц назад, 17 августа, ЦПК подал жалобу в Соломенский суд. 22 августа судья Соломенского суда Вадим Сенин отказал в ее рассмотрении. Судья решил, что жалоба - не подсудна Соломенскому райсуду Киева, поэтому активисты должны обратиться в другой суд. По мнению юристов ЦПК, такое решение следственного судьи является незаконным и предвзятым, поэтому его решили обжаловать в Апелляционном суде.

"Мы считаем, что еще есть шанс реанимировать дело. В случае, если Соломенский суд удовлетворит жалобу ЦПК, появится шанс заставить прокуроров продолжить расследование в отношении сына министра внутренних дел и экс-заместителя министра", - говорит юрист ЦПК Елена Щербань, которая представляла организацию в суде.

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Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Источник: https://censor.net.ua/v3086656
 
 
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В мире? Война за технологии , развитие - упиред. Тильки у нас, основне питання. РЮКЗАК. А торба... Набагато зручнише.
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В мире? Война за технологии , развитие - упиред.
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Как известно, в российском космическом корабле «Союз», пристыкованном к международной космической станции, было обнаружено отверстие, через которое уходил воздух. После тщательного смотра оказалось, что это не отверстие, а дырка. Отверстия сверлят или пробивают намеренно, с какой-то целью, чтобы туда вкрутить какой-то крепеж или для других понятных целей, но это был другой случай. Отверстие оказалось абсолютно бесполезным и никакой видимой цели не преследовало.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАпелляционный суд Киева обязал Соломенский суд рассмотреть жалобу на закрытие "дела рюкзаков". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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