 Апелляционный суд Киева обязал Соломенский суд рассмотреть жалобу на закрытие "дела рюкзаков". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео из зала суда, опубликованное ЦПК, судьи пришли к выводу, что Соломенский суд должен рассмотреть жалобу на решение прокурора САП Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

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Обнародуют решение 21 сентября.

На сайте организации отмечается, что месяц назад, 17 августа, ЦПК подал жалобу в Соломенский суд. 22 августа судья Соломенского суда Вадим Сенин отказал в ее рассмотрении. Судья решил, что жалоба - не подсудна Соломенскому райсуду Киева, поэтому активисты должны обратиться в другой суд. По мнению юристов ЦПК, такое решение следственного судьи является незаконным и предвзятым, поэтому его решили обжаловать в Апелляционном суде.

"Мы считаем, что еще есть шанс реанимировать дело. В случае, если Соломенский суд удовлетворит жалобу ЦПК, появится шанс заставить прокуроров продолжить расследование в отношении сына министра внутренних дел и экс-заместителя министра", - говорит юрист ЦПК Елена Щербань, которая представляла организацию в суде.

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Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.