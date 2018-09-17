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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
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 Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Киев вышел на финишную прямую в вопросе получения автокефалии православной церкви в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриархата в понедельник в Киеве.

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Видео Прямой

"Украинцы сотни лет молились, чтобы иметь Единую Поместную Православную Церковь. Взоры украинцев были направлены на Мать-Церковь в Константинополь. Приятно, что Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы вместе прошли этот путь и мы можем говорить, что вышли на финишную прямую", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет

Порошенко добавил, что "украинцы совместно молились, чтобы единая поместная Церковь пришла в Украину, создалась и была тем символом соединения страны, мира, благости, которые бы способствовали объединению православной веры и украинского государства".

Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви 01

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/v3086571
 
   
 Топ комментарии
 
Прекрасная новость! Огромный шаг от пидаРассеи.
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вот ты нутро свое кацапское и выказал.. и кстати, ты один из группы местных зрадофилов
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Петю, це ти вийшов на фінішну пряму! Пам'ятаєш "А конце дороги той плаха с топорами."?!
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Агоооов. Кремлівськи хвойди, ви де. Якось навіть скучно без вас.
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да видно что ты только родилось - та поздно всралось...)
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да на вас - этого добра не жалко...!)))\вы в нём живёте...)\
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Який же файний чернозем у Украіни!
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!
Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!
Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!
Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!
Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..
Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!
Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
........................................
Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!🤑
Пєтюнчик нагадує усім, що його влада від Бога!
🤑
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От тут кацапів плющить! Аж душа радіє! Давай, сектанти, покажіть як вам боляче!
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Шойгу предложил патриарху Кириллу построить фанерную копию горы Афон в подмосковном парке "Патриот"

Україна вийшла на фінішну пряму, - Порошенко про отримання автокефалії православної церкви - Цензор.НЕТ 2650
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хоть никакого бога нет, но многие люди не могут повзрослеть и сами отвечать перед собой за свою жизнь, а не сваливать на волшебного деда в небесах, то считаю позитивным моментом что головной офис украинских молящихся будет в Киеве, а не в столице страны-агрессора и деньги прихожан будут тратиться на Бентли и шлюх внутри Украины, а не на пули и ракеты Градов от "мышебратьев".
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Справа навіть не в грошах, справа в тому, що без духовної, моральної, психологічної незалежності не можна відчувати себе повністю вільним.
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смесь религии и политики под шоколадным соусом
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Как ни крути, а Петя войдет в историю как объединитель церквей Руси-Украины.
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Скорее бы получить томос...больно смотреть как Петя страдает
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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