 Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриархата в понедельник в Киеве.
"Украинцы сотни лет молились, чтобы иметь Единую Поместную Православную Церковь. Взоры украинцев были направлены на Мать-Церковь в Константинополь. Приятно, что Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы вместе прошли этот путь и мы можем говорить, что вышли на финишную прямую", - сказал он.
Порошенко добавил, что "украинцы совместно молились, чтобы единая поместная Церковь пришла в Украину, создалась и была тем символом соединения страны, мира, благости, которые бы способствовали объединению православной веры и украинского государства".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Росте усе на ньому, бо у рості суть!
Злочинність, смертність, вік пенсійний, ціни...
Тарифи взагалі без добрив пруть!
Ростуть амбіціі, і, як гриби, "рошени"
вкривають вже поля, ліси, й луги...
Зростає все! Та більше всіх, напевно,
ростуть корупція, і зовнішні борги!
Радіти б треба, що усе буяє!..
Та є такі, хто черноземом цим,
нам Богом даного гаранта попрікає,
мовляв, він злодій, а не херувім!
Дурні ви, люди! Бовдури безмежні!
Про вас піклуються, вас люблять "на горі"!
Хіба ж не диво це, що так росте залежність
у незалежноі держави, при Петрі?!
Та він же вийшов з чернозему цього,
щоб ви жили, нарешті, без проблем!
А ви всі кричите, заради Бога,
щоб він хутчіш вертався в чернозем!..
Та є одна у чернозема вада,
(мабуть, від тоі Юльки-сатани),
окрім реформ, росте на ньому зрада!
Ростуть "агенти", й всякі "шатуни"!
Пішли ви всі! Побачите вже скоро
"рошенівські" і парки, і гаі!..
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Нехай ростуть, Петро, твоі офшори,
І статки кревні множаться твоі!🤑
Пєтюнчик нагадує усім, що його влада від Бога!
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