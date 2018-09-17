 Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриархата в понедельник в Киеве.

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"Украинцы сотни лет молились, чтобы иметь Единую Поместную Православную Церковь. Взоры украинцев были направлены на Мать-Церковь в Константинополь. Приятно, что Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы вместе прошли этот путь и мы можем говорить, что вышли на финишную прямую", - сказал он.

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Порошенко добавил, что "украинцы совместно молились, чтобы единая поместная Церковь пришла в Украину, создалась и была тем символом соединения страны, мира, благости, которые бы способствовали объединению православной веры и украинского государства".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.