 До конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО

Об этом заявил под зданием ГПУ командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Червень, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он заявил, что экстрадированному в РФ беженцу Тимуру Тумгоеву в России угрожает опасность.

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"Тимур в России не жилец. То, о чем говорит прокуратура, что они будут делать надзор. Тимур персональный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован", - заявил он.

"Сегодня я обращаюсь к людям по другому вопросу. С Тимуром песнь спета. Десятки (людей. – Ред.) по той самой статье на очереди готовы к выдаче русским. За терроризм. Русские написали, что террорист. И наша прокуратура в лице Енина отдала человека на смерть. Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца. Изменится политическая конъюнктура в Украине, сменится власть, и придет та власть, та сила, которая отдаст нас пачками. ФСБ полностью интегрирована в Службу безопасности Украины своими агентами, в прокуратуру, в органы полиции и своего достигает. Сенцов тоже сидит за терроризм у них. Целый мир просит отдать Сенцова. Они ни одного не отдали. Я хочу задать эти вопросы замгенпрокурора Енину, который подписал( документы на экстрадицию Тумгоева. – Ред.). Он знал, что Тимур был добровольцем. Он знал, что Тимур воевал во второй чеченской войне. И они отдали его на смерть", - заявил Червень.

"Если не будет уволен Енин на протяжении 4-х дней, я, Андрей Червень, вывожу людей на улицу по-серьезному. Я на самом деле людей сдерживал. Я хотел знать фамилии СБУшников. Это не только прокуратура. Это следователи СБУ его брали. СБУ в Харькове сделало место, где они торгуют людьми начиная с 2010 года. Когда Янукович пришел к власти, Кадыров за миллионы выкупал людей. Служба безопасности была теми людьми, которые транспортировали на границу и продавали. Там целая система по торговле людьми. На 5-м году войны они продолжают сотрудничать со службами Московии. Енина в отставку", - добавил он.

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Вместе с тем, нардеп (внефракционный) Оксана Корчинская отметила, что в ГПУ ей подтвердили, что РФ требует экстрадиции из Украины около 30 не граждан Украины.

"Генпрокурор нас убеждает, что не было известно, что он (Тумгоев. – Ред.) был добровольцем. Мы требуем снятия с должности Енина. Генпрокурор должен сделать официальное заявление, подписать документы, что ни один военнослужащий, доброволец, волонтер, который помогает нам в войне с Россией, больше никогда не будет выдан нашему врагу РФ", - заявила Корчинская.

Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.