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 Политика Украины
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Все про:экстрадиция (385) Корчинская (17) Богачук Олег (694) Енин (100) Тумгоев (4)

 До конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО

Митингующие под ГПУ дали 4 дня на увольнение замгенпрокурора Енина из ГПУ в связи с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева. Также митингующие требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.

Об этом заявил под зданием ГПУ командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Червень, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он заявил, что экстрадированному в РФ беженцу Тимуру Тумгоеву в России угрожает опасность.

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"Тимур в России не жилец. То, о чем говорит прокуратура, что они будут делать надзор. Тимур персональный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован", - заявил он.

"Сегодня я обращаюсь к людям по другому вопросу. С Тимуром песнь спета. Десятки (людей. – Ред.) по той самой статье на очереди готовы к выдаче русским. За терроризм. Русские написали, что террорист. И наша прокуратура в лице Енина отдала человека на смерть. Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца. Изменится политическая конъюнктура в Украине, сменится власть, и придет та власть, та сила, которая отдаст нас пачками. ФСБ полностью интегрирована в Службу безопасности Украины своими агентами, в прокуратуру, в органы полиции и своего достигает. Сенцов тоже сидит за терроризм у них. Целый мир просит отдать Сенцова. Они ни одного не отдали. Я хочу задать эти вопросы замгенпрокурора Енину, который подписал( документы на экстрадицию Тумгоева. – Ред.). Он знал, что Тимур был добровольцем. Он знал, что Тимур воевал во второй чеченской войне. И они отдали его на смерть", - заявил Червень.

"Если не будет уволен Енин на протяжении 4-х дней, я, Андрей Червень, вывожу людей на улицу по-серьезному. Я на самом деле людей сдерживал. Я хотел знать фамилии СБУшников. Это не только прокуратура. Это следователи СБУ его брали. СБУ в Харькове сделало место, где они торгуют людьми начиная с 2010 года. Когда Янукович пришел к власти, Кадыров за миллионы выкупал людей. Служба безопасности была теми людьми, которые транспортировали на границу и продавали. Там целая система по торговле людьми. На 5-м году войны они продолжают сотрудничать со службами Московии. Енина в отставку", - добавил он.

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Вместе с тем, нардеп (внефракционный) Оксана Корчинская отметила, что в ГПУ ей подтвердили, что РФ требует экстрадиции из Украины около 30 не граждан Украины.

"Генпрокурор нас убеждает, что не было известно, что он (Тумгоев. – Ред.) был добровольцем. Мы требуем снятия с должности Енина. Генпрокурор должен сделать официальное заявление, подписать документы, что ни один военнослужащий, доброволец, волонтер, который помогает нам в войне с Россией, больше никогда не будет выдан нашему врагу РФ", - заявила Корчинская.

Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/v3086570
 
   
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 Топ комментарии
 
Руководство Генеральной прокуратуры Украины проигнорировало прямое указание Комитета по правам человека ООН государству не выдавать ("the State party has also been requested not to deport") Тумгоева в Россию до завершения рассмотрения его дела Комитетом. Оно сознательно нарушило нормы национального и международного законодательства, предписаниями высокого международного органа в области прав человека, не говоря уже о правах самого человека. Ведь высылка или принудительное возвращение лица, которое может быть признано беженцем, в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность, запрещено ст. 3 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", а также Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 590 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решение о выдаче не может быть принято, если лицо подало заявление о признании его беженцем, или воспользовалось согласно законодательству правом на обжалование решения об отказе в предоставлении этого статуса, до конечного рассмотрения заявления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, то есть до принятия решения в кассационной инстанции.
Мы считаем необходимым провести расследование обстоятельств выдачи Тумгоева, отстранить от выполнения полномочий на время расследования заместителя Генерального прокурора Евгения Енина, который подписал поручение на задержание и фактическую передачу 15.09.2018 Тумгоева в РФ и требовать от РФ немедленного установления местонахождения Тимура Тумгоева, информирование о состояние его здоровья и условия содержания.Источник: https://censor.net.ua/n3086476
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Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца
Источник: https://censor.net.ua/v3086570

Так і буде якще не придушити гнид.
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У стен ГПУ требуют увольнения замгенпрокурора Eugene Enin, который подписал разрешение на выдачу России Тумгоева.
Участников акции в слепую используют та же ФСБ, в которой заинтересованы в дестабилизации политической ситуации в Украине и в подрыве международного имиджа нашей страны.
Итак.
Украина не выдавала и не выдает реальных защитников Украины и тем более российским спецслужбам.
По информации ряда достоверных официальных и не официальных источников Тумгоев никогда не воевал на Донбассе, зато воевал в Сирии...
Против его экстрадиции не возражал даже ЕСПЧ.

Тумгоева обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и принимавший участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.
Как и ранее сообщалось, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии Тумгоева в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты.
Несмотря на действия России на территории Украины, которые осуждается большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей.
Более того. Я гарантирую, что сегодняшний радикальный пикет у стен ГПУ российская пропаганда подаст в следующем порядке:
"Украинские националисты требуют освобождения участника террористической ИДИЛ".
Вот и вопрос. На кого работает сейчас актив возле Генеральной прокуратуры?
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Почему вы мрази вообще сотрудничаете с оккупантом? Всех прокурорских на передовую рядовыми. До кінця тижня заступника генпрокурора Єніна має бути звільнено через екстрадицію в РФ Тумгоєва, - комбат Червень озвучив вимоги мітингувальників під ГПУ - Цензор.НЕТ 3929
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Сегодня уволят,завтра на более лучшую работу устроят, не впервой..:)
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Эта клоунада перед прокуратурой лишний раз подтверждает, что корчинские и прочие радикалы существуют на деньги кремля и служат их интересам.
Два года шло следствие и никто про этого Тумгоева и слыхом не слыхал и никому из радикалов он не был нужен. Он не участник АТО и для Украины ничего не сделал. Вместо того, чтобы воевать в батальоне своих соплеменников им. Джохара Дудаева или батальоне ім. Шейха Мансура, он с 2014 по 2016 жил в Турции или косил бабло в Сирии, а потом два года сидел в тюрьме.
Так кому и для чего он нужен в Украине? Из-за чего (ради кого) палить шины и бить стекла?Примерно одни и те же лица мелькают в кадрах и на видео. Причем на разных мероприятиях, акциях протеста. Видимо в Украине появилась новая специальность --- протестующий. Расценки зависят от степени сложности задания. Просто покричать , типо 200 гр, окна побить 1000 каждому бьющему, авто полиции перевернуть мож и больше стоит.Но меня интересует. Ремонт поврежденного за чей счет выполняется?
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Пеця не Янык,это тот дебил не уволил захара,а этот еще попиарится на этом..
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на Кролика тоже дело ...Югик-выдавай!!!))))
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"...Изменится политическая конъюнктура в Украине, сменится власть, и придет та власть, та сила, которая отдаст нас пачками...", - каже Червень.
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Ну я ж казав, що це пропорошенківський мітінг був на Резницькій. За те, що інгушського добровольця віддали(продали) на смерть - відставка(може Єнін і так хотів звільнитись?). Але Юлька - буде ще гірша, тож голосуйте за Порошенка, мов би стверджує Червень.
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Тож ніякого конфлікту під генпрокуратурою не було, а була лише постанова для прикриття шпигуна Лоліти, для спускання пари, щоб хтось інший не взумав вийти на Майдан і почати вимагати негайну відставку шпигуну.
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Ваня, шо-то ты совсем плохой стал. пора к врачу-психотерапевту.
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блин так это уда..так они ни всу и не нгу тупо гражданские с оружием..так бы он там не стоял...значит надо пойти штурмануть банк или атб...там полная ватность... До кінця тижня заступника генпрокурора Єніна має бути звільнено через екстрадицію в РФ Тумгоєва, - комбат Червень озвучив вимоги мітингувальників під ГПУ - Цензор.НЕТ 366
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Ну не выдали бы Тумгоева, тогда под крышей (ф)СБУ был бы открыт "зеленый" (не путать с Иловайским) коридор для туристов с Лубянки, а там... Напомнить, что случилось с Окуевой и ее мужем?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДо конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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