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 Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для "решения вопросов", задержали под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области в результате масштабной спецоперации сотрудники Нацполиции задержали банду рэкетиров, которые занимались разбоем и вымогательством в ряде населенных пунктов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

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Следствие установило, что "криминальную команду", в которую входили бывшие спортсмены и ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, собрал глава одного из поселковых советов Киевской области для "решения вопросов", как должностных, так и связанных с бизнесом. Его подельником в этом стал главарь преступной группировки, 37-летний ранее судимый местный житель. Кроме того, велось активное сотрудничество с так называемым "смотрящим" в Ирпене. Непосредственными исполнителями поручений руководства группировки стали жители Киевской области в возрасте от 25 до 46 лет с целым "багажом" совершенных правонарушений.

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Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 01
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 02
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 03

Как сообщают правоохранители, члены банды применяли физическую силу, оружие, шантаж, угрозы и повреждение чужого имущества. Так, в рамках расследования было установлено, что группировка требовала у одного из жителей области 58 тысяч гривен за якобы невыполненные ремонтные работы, и угрожала физической расправой в случае отказа.

Ещё одним выявленным эпизодом их деятельности стал шантаж предпринимательницы из Ирпеня. У женщины, которая одна работает и воспитывает несовершеннолетних детей, требовали 50 тысяч долларов. В случае отказа также угрожали расправой, а для окончательного запугивания преступники открыто завладели её украшениями, наличными деньгами и бытовой техникой.

Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 04
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 05
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о земельных махинациях мэра Бучи направлено в суд, - ГПУ

Также сообщается, что в рамках защиты системы МВД Украины была раскрыта причастность группировки к нападению с применением оружия на военнослужащих Национальной гвардии в Буче в конце 2017 года. Тогда преступники открыли огонь в общественном месте, подвергая опасности случайных прохожих, и нанесли тяжкие телесные повреждения военнослужащим - один из раненых потерял глаз.

Кроме того, участники группировки угрожали, а после избили главу общественной организации "Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель", который открыто заявлял о злоупотреблениях местной власти в сфере выделения земельных участков и о "крышевании" этих схем сотрудниками правоохранительных органов.

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"Главным следственным управлением Нацполиции было начато уголовное производство по факту совершения членами устойчивой, иерархической группы, действующей на территории Киева и Киевской области, преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Семь фигурантов преступной организации, в том числе и лидер, были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По решению суда правоохранители провели 34 санкционированных обыска по месту жительства участников преступной группировки и в служебном кабинете уличенного председателя поселкового совета. У злоумышленников изъято большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса," - сообщают правоохранители.

Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 07
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 08
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 09
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 10
Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для решения вопросов, задержали под Киевом 11

На данный момент готовится объявление задержанным подозрений по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 УК Украины - создание преступной группировки, разбой и вымогательство. В суд подано ходатайство об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/v3086566
 
   
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" организованную главой поселкового совета" cтандартная схема. Бандюк к власти, а сынка в суд\прокуратуру\налоговую, что бы отмазывал гнид родачков
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не погнушались даже дешевыми серебряными сережками - "поцелуйчиками". у моей бабули такие были
Спасибо, полиция умеет и бандитов ловить. Наконец-то.
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Может мне кто-то объяснить, чем отличаются рэкетиры от коллекторов?
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Эта как марихуана и табак. Одно легально и с налогами. Второе вне закона.

Если ты должен бандюкам, то долги будут выбивать рекетиры.
Если ты должен банку, то, если банк продаст твои долги коллекторской конторе, долги будут вынуждать заплатить (может и выбивать) коллекторы.
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"открыто заявлял о злоупотреблениях местной власти в сфере выделения земельных участков и о "крышевании" этих схем сотрудниками правоохранительных органов"
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Взяли бандюков Прилипковских. Скоро возьмут и Прилипко вместе с выводком.
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Все это похоже на 90-е годы. Когда было безвластие. У меня вопрос. Когда столько огромного количества реформированной полиции,что они делают ? Почему бандюки вообще не боятся высовываться ?
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"... ахтунг, ахтунг, хенде хох - арбайтен нквд..." Банду рекетирів, організовану головою селищної ради для "вирішення питань", затримали під Києвом - Цензор.НЕТ 3295 - одні кацарилі в тих спецпідрозділах, таке враження шо посеред Києва висадався дисант фсб...
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Перше, що на думку пало. Якщо знаєте, що для шоу працюєте, то хоча б мовою ведіть захват.

Хоча, кацарилі саме так би і вели постановочне відео, але вони не вміють мовою чисто говорити; порєбрік іноді заважає.
А ці ж, відверто на сруцькій мові валять і гаразд.
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Все это похоже на 1648 и 1768 год, когда банды Чаплинских, Пуласких, Красинских привели, соответственно, к Хмельниччине и Гайдамаччине. Сейчас чиркают спичками возле бочки с порохом, банды местных князьков и пороховских холуев.
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Якесь показове шоу. Треба було выдмітитись за роботу, ось і створили це маски шоу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБанду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для "решения вопросов", задержали под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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