 Банду рэкетиров, организованную главой поселкового совета для "решения вопросов", задержали под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

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Следствие установило, что "криминальную команду", в которую входили бывшие спортсмены и ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, собрал глава одного из поселковых советов Киевской области для "решения вопросов", как должностных, так и связанных с бизнесом. Его подельником в этом стал главарь преступной группировки, 37-летний ранее судимый местный житель. Кроме того, велось активное сотрудничество с так называемым "смотрящим" в Ирпене. Непосредственными исполнителями поручений руководства группировки стали жители Киевской области в возрасте от 25 до 46 лет с целым "багажом" совершенных правонарушений.

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Как сообщают правоохранители, члены банды применяли физическую силу, оружие, шантаж, угрозы и повреждение чужого имущества. Так, в рамках расследования было установлено, что группировка требовала у одного из жителей области 58 тысяч гривен за якобы невыполненные ремонтные работы, и угрожала физической расправой в случае отказа.

Ещё одним выявленным эпизодом их деятельности стал шантаж предпринимательницы из Ирпеня. У женщины, которая одна работает и воспитывает несовершеннолетних детей, требовали 50 тысяч долларов. В случае отказа также угрожали расправой, а для окончательного запугивания преступники открыто завладели её украшениями, наличными деньгами и бытовой техникой.







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Также сообщается, что в рамках защиты системы МВД Украины была раскрыта причастность группировки к нападению с применением оружия на военнослужащих Национальной гвардии в Буче в конце 2017 года. Тогда преступники открыли огонь в общественном месте, подвергая опасности случайных прохожих, и нанесли тяжкие телесные повреждения военнослужащим - один из раненых потерял глаз.

Кроме того, участники группировки угрожали, а после избили главу общественной организации "Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель", который открыто заявлял о злоупотреблениях местной власти в сфере выделения земельных участков и о "крышевании" этих схем сотрудниками правоохранительных органов.

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"Главным следственным управлением Нацполиции было начато уголовное производство по факту совершения членами устойчивой, иерархической группы, действующей на территории Киева и Киевской области, преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Семь фигурантов преступной организации, в том числе и лидер, были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По решению суда правоохранители провели 34 санкционированных обыска по месту жительства участников преступной группировки и в служебном кабинете уличенного председателя поселкового совета. У злоумышленников изъято большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса," - сообщают правоохранители.















На данный момент готовится объявление задержанным подозрений по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 УК Украины - создание преступной группировки, разбой и вымогательство. В суд подано ходатайство об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей.