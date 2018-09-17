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 Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе акции протеста под зданием Генпрокуратуры в Киеве против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева произошли столкновения между митингующими и правоохранителями из-за отказа пропустить инициативную группу в здание ГПУ через центральный вход. Протестующих поливают водой из шлангов из здания ГПУ, в ответ митингующие бьют окна в здании. Несколько протестующих задержаны

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. Группа нардепов а также представителей других организаций попытались пройти на прием к Генпрокурору, чтобы рассказать о своих требований. Однако, их не пустили через центральный вход. В итоге на крыльце здания ГПУ начались столкновения между митингующими и правоохранителями. В результате были повреждены стеклянные секции дверей ГПУ. Из них митингующих начали поливать водой из шлангов. В ответ митингующие начали бить окна, а также принесли мусорный бак требуя отставки руководства Генпрокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также в ходе событий был распылен газ.

Журналисты стали свидетелями задержания нескольких митингующих.

Позже митингующие подожгли шины.

Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 01
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 02
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 03
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 04
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 05
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 06
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 07
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 08
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 09
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 10
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 11
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 12
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 13
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 14
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 15
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 16
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 17
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 18
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 19
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 20
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 21
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 22
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 23
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 24
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 25
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 26
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 27
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 28
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 29
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 30
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 31
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 32
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 33
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 34
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 35
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 36
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 37
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 38
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 39
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 40
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 41
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 42
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 43
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 44
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 45
Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3086534
 
 
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 Топ комментарии
 
Вот петя до чего ты доруководился, вот что значит кумовей расставлять на ключевые посты... Будешь с путиным в Гааге на одной скамейке сидеть
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Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов - Цензор.НЕТ 9992
у петра алексеича есть шанс отличиться Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов - Цензор.НЕТ 7687
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хавайте однотуровые дебилы, не заляпайтесь...
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Учебный штурм. Смотреть не на что.
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Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов - Цензор.НЕТ 9992
у петра алексеича есть шанс отличиться Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов - Цензор.НЕТ 7687
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Говорять, що несудимий та професійно підкований Генпрокурор Луценко обдрістався під час мітингу...
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Луцика з Потрохом не на нари, а на шибеницю вже давно пора
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Вот петя до чего ты доруководился, вот что значит кумовей расставлять на ключевые посты... Будешь с путиным в Гааге на одной скамейке сидеть
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хавайте однотуровые дебилы, не заляпайтесь...
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Снова обидели мальчиков ̶в̶ ̶т̶р̶у̶с̶и̶к̶а̶х̶ в шлемах. Ждем новости про несколько тяжело пострадавших беркутят.
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постраждало тільки одне беркутеня--Тимур
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Украина передала кремлю агента кремля по запросу кремля?
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Кофелёк, кофелёк... Какой кофелёк?Нету у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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Луценко давно нужно убрать болтун картавый. Для кого ыслуживается
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У Югика время опохмела, а они тут кремлевско-агентить под стенами надумали Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов - Цензор.НЕТ 5343
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Каков потрох таков и ген. прокурор. Яблоко от яблони не далеко падает.
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куми: президент, плокулол і лідерка фракції= ОЗГ
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Ну так пусть им Енина выдадут и пусть расхлебывает кашу..которую заварил..пусть его засунут в мусорный бак и другие будут думать головой кстати Луценко был не в курсе..и как оказывается от не назначает и не увольняет прокуроров..это делает спец.комиссия
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Натворил что? Выдал исламского террориста? Или уже если с рашке, то и любого маньяка надо приютить?
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Это кацапскими следователями, покурорами и судьями доказано, что он исламский террорист? Эгеж?
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Крымские татары которые эти одаренные называют "узники кремля" они то же исламские террористы.
Какая то организация Узтартаррары называется.
Как же можно быть такими дураками?
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рошеномізке, він воював в ПС на передку, а добровольці, як відомо найперші вороги для потроха
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И еще один аспект - Украине еще только оставалось с ИГИЛ поср@аться... Они ведь всякой х@рней типа тепловизоров, минометов по ВР и списков бабченка страдать не будут... Если ответка прилетит есину или югику - то такэ, а так и невинные люди могут пострадать...
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Украина давно в списке врагов ИГИЛ, если он уж игиловец то надо было его США отдавать, но что то не видно желания США его получить, значит такой себе игиловец.
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Набор дебилов. Уже готовы илиговцев в Украине приютить, тишь бы против власти.
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Игиловцы ето кремлевская наемная гвардия. Если бы он был из ИГИЛ то ФСБ он так не нужен был. Кроме того пускай бы он был хоть черт лысый если он воевал против нашего врага значит он наш союзник. А то что украинская власть работает на ФСБ ето уже факт. Дальше говорить уже неочем.
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Это точно дыбилы! один моджахед даже премьер министром был!
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Юрий Луценко был еще в юные годы завербован КГБ, а сейчас работает на ФСБ
https://goo.gl/abk4Mw
🤑
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У Йугика и Рюкзакова только один выход срочно просить своего друга Хуйла обострить ситуацию на дамбасе иначе еще подтянутся добробаты с фронта и таки вытащат ФСБшных мразей из прокуратуры и повесят на столбах.
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Шо характерно, убийство Небесной сотни пятый год спускают на тормозах, а этим ребятам постараются до выборов срок оформить!
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Сегодня понедельник. Интересно, эти все люди безработные что-ли?
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Реинкарнация Андропова шоле нарисовалась?
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знайшли час...от я хоч і на роботі,але теж поїду заскочу...Луценка - гніда продажна ...на кол треба саджати
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Neutral13 - ну не всем же как тебе посчастливилось устроиться в порохоботы... Під час мітингу під ГПУ проти екстрадиції в РФ Тумгоєва сталися сутички: мітингувальники б'ють вікна, їх у відповідь поливають водою зі шлангів - Цензор.НЕТ 5741
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Жесть, промосковского Нейтрала в порохоботы, сколько мы еще волшебного увидим. Під час мітингу під ГПУ проти екстрадиції в РФ Тумгоєва сталися сутички: мітингувальники б'ють вікна, їх у відповідь поливають водою зі шлангів - Цензор.НЕТ 1365
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Ну ты то точно вижу на работе. А на востоке сейчас знаешь сколько безработных в окопах сидят?
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туда уже Беркут с щитами пригнали..., но стримы глушат....
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Картового потрібно гнати разом з сабаковим. Це подонки
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очередное стадо дебилов за 200гривен буянит.
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да ладно!? А ты лица их видел? Знаешь их? Или так ляпанул?
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Ну ты то мудак на антимайдане в 13ом за 300 кофеёк пил....
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луценко - абсолютный проходимец и природный предатель. Человек вообще абсолютно без принципов. Базарная баба в браке с базарной бабой. Особенно отвратительно видеть это моральное убожество на всех парадах на День Незалежности.
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Пусть Поросенко смотрит и дрыщет от страха, что придут к нему.
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Дофіга у нас ідіотів!
Ви що, хочете щоб усі квквзоіди до нас перебралися і тут права качали? Розум є?
Тут інша зрада-зрадна, оце новина так новина!

Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"
Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
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Выдача в РФ чеченского добровольца - это акт государственной измены со стороны Порошенко и Луценко
https://goo.gl/eWzokb


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Это не прокуратура - это киевский филиал ФСБ возглавляет его подху"ловец Луцык. И правоохранителей там нет - одна шпана беркутовская.
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажВо время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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