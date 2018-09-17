 Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. Группа нардепов а также представителей других организаций попытались пройти на прием к Генпрокурору, чтобы рассказать о своих требований. Однако, их не пустили через центральный вход. В итоге на крыльце здания ГПУ начались столкновения между митингующими и правоохранителями. В результате были повреждены стеклянные секции дверей ГПУ. Из них митингующих начали поливать водой из шлангов. В ответ митингующие начали бить окна, а также принесли мусорный бак требуя отставки руководства Генпрокуратуры.
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Также в ходе событий был распылен газ.
Журналисты стали свидетелями задержания нескольких митингующих.
Позже митингующие подожгли шины.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
у петра алексеича есть шанс отличиться
Какая то организация Узтартаррары называется.
Как же можно быть такими дураками?
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🤑
Ви що, хочете щоб усі квквзоіди до нас перебралися і тут права качали? Розум є?
Тут інша зрада-зрадна, оце новина так новина!
Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"
Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
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