 Во время митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. Группа нардепов а также представителей других организаций попытались пройти на прием к Генпрокурору, чтобы рассказать о своих требований. Однако, их не пустили через центральный вход. В итоге на крыльце здания ГПУ начались столкновения между митингующими и правоохранителями. В результате были повреждены стеклянные секции дверей ГПУ. Из них митингующих начали поливать водой из шлангов. В ответ митингующие начали бить окна, а также принесли мусорный бак требуя отставки руководства Генпрокуратуры.

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Также в ходе событий был распылен газ.

Журналисты стали свидетелями задержания нескольких митингующих.

Позже митингующие подожгли шины.





























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.