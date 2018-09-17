 Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета в Раде. Передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что на это неделе мы можем провести законопроекты, которые предусматривают изменения в Конституцию. Самые главные из них, это вопросы определения стратегическим направлением развития Украины в ЕС и НАТО, которые предусматривают первое голосование и соответствующее направление в Конституционный суд", - заявил спикер.
По словам Парубия, большинство фракций дали согласие поддержать данное голосование.
Также Парубий считает, что есть и другие изменения в Конституцию, которые стоят на повестке дня, а именно два представления, которые были ранее направлены в Конституционный суд относительно неприкосновенности.
"Комитет дал постановление, в котором обозначил порядок рассмотрения этих представлений. Я считаю, что мы можем в четверг рассмотреть и данный вопрос изменений в Конституцию", - отметил он.
Кроме того, Парубий напомнил, что остались две области, у которых есть старые названия, которые подпадают под декоммунизацию, - это Кировоградская и Днепропетровская области.
"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и свершил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области, поскольку это не возможно сделать путем принятия изменений в закон, а только путем изменений в Конституцию, поскольку области перечислены в Конституции", - отметил спикер.
Таким образом, четверг, по словам Парубия, станет днем изменений в Конституции.
Также спикер убежден, что в четверг Верховная Рада должна обновить состав Центральной избирательной комиссии.
Кроме того, спикер призвал нардепов утвердить на этой недели повестку дня сессии.
Вместе с тем, Парубий сообщил, что в четверг 20 сентября будет представлено Ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении.
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Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(С)
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