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 Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий озвучил основные вопросы повестки дня парламента на текущую пленарную неделю.

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета в Раде. Передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что на это неделе мы можем провести законопроекты, которые предусматривают изменения в Конституцию. Самые главные из них, это вопросы определения стратегическим направлением развития Украины в ЕС и НАТО, которые предусматривают первое голосование и соответствующее направление в Конституционный суд", - заявил спикер.

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По словам Парубия, большинство фракций дали согласие поддержать данное голосование.

Также Парубий считает, что есть и другие изменения в Конституцию, которые стоят на повестке дня, а именно два представления, которые были ранее направлены в Конституционный суд относительно неприкосновенности.

"Комитет дал постановление, в котором обозначил порядок рассмотрения этих представлений. Я считаю, что мы можем в четверг рассмотреть и данный вопрос изменений в Конституцию", - отметил он.

Кроме того, Парубий напомнил, что остались две области, у которых есть старые названия, которые подпадают под декоммунизацию, - это Кировоградская и Днепропетровская области.

"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и свершил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области, поскольку это не возможно сделать путем принятия изменений в закон, а только путем изменений в Конституцию, поскольку области перечислены в Конституции", - отметил спикер.

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Таким образом, четверг, по словам Парубия, станет днем изменений в Конституции.

Также спикер убежден, что в четверг Верховная Рада должна обновить состав Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, спикер призвал нардепов утвердить на этой недели повестку дня сессии.

Вместе с тем, Парубий сообщил, что в четверг 20 сентября будет представлено Ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении.

Источник: https://censor.net.ua/v3086532
 
 
 Топ комментарии
 
Офшорник решил не только народ послать, но и Раду?! Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 1095
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Ну пока то что мы видим на данный момент-взяточники корупционеры в тюрьме не сидят-одно бла была бла ,про крупную рыбу,название улиц с табличками поменяли-дороги как были убитыми так и остались,набрали миллиарды кредитов и грабят народ через тарифы.
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Что меняет закрпеление курса в конституции?
Овощ на каждом углу орал, что идёт в ЕС, а на деле?
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Офшорник решил не только народ послать, но и Раду?!
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Тю!Навіщо питати інших про те,що ти вирішив зробити
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Ну пока то что мы видим на данный момент-взяточники корупционеры в тюрьме не сидят-одно бла была бла ,про крупную рыбу,название улиц с табличками поменяли-дороги как были убитыми так и остались,набрали миллиарды кредитов и грабят народ через тарифы.
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Насчёт набранных лярдов - спорно.
Но чем больше берут, тем выше зависимость от ЕС и США - и это хорошо.
Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий - Цензор.НЕТ 4773
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Посмотри на колонки "внешний долг" и "внутренний долг".
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Что меняет закрпеление курса в конституции?
Овощ на каждом углу орал, что идёт в ЕС, а на деле?
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А должна заслушать послание от народа к этим упырям.
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Бургомистр: Карл, почему так поздно?
Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(С)
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Педро слухати можна лише в одному випадку: коли марганцовки вдома не має, а треба промити шлунок.
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як ви замотали з своєю декомунізацією, коли вже за деолігархацію візьметесь?
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Декоммунизация грабящей элите нужна только для того, чтобы окончательно узаконить разграбление олигархатом народного достояния Украины созданного несколькими поколениями украинцев. А вы думали они о на роде думают?
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Стопіццота серія про зняття недоторканості. Вибори ж незабаром.
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сомневаюсь что справятся...это аж три раза кнопку нажать а в чём личный профит нифга не ясно!...и заднеприводные не будут голосовать за отмену неприкосновенности, ктото из кураторов НАБУ в США на Ляшковский срандель глаз положил
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Коммунистическим Китаем Украине уже не стать, ну и хорошо.
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Вполне возможно что рада может заслушать от народа посылание порошенкА
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Ща секта Прямої Кишки скаже: тю, немає більше проблем. Коли бабло людЯм будуть роздавати?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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