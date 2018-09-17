 "Резонансные убийства. Гия": выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани" в 2015 году. ВИДЕО

Убийство Гонгадзе стало одним из самых резонансных событий в истории независимой Украины и повлияло на ход многих политических и исторических событий. Цензор.НЕТ публикует специальный выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани", вышедшей в 2015 году с участием жены Георгия Гонгадзе - Мирославы.
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Суд над Кучмой до сих пор не состоялся. Экс-президент остается выше закона, выше морали. Судя по тому, что все основные кандидаты в президенты и действующий президент Порошенко присутствуют на ежегодных саммитах YES, организованных зятем Кучмы Виктором Пинчуком, никто не собирается привлекать Кучму ни сейчас ни впоследствии.
Генерал Пукач заявил в своих показаниях, что приказ убить журналиста ему отдал министр внутренних дел Юрий Кравченко, а тому приказ отдал президент Леонид Кучма.
Вину Кучмы подтверждают аудиозаписи майора Госохраны Николая Мельниченко, на записях четко слышен приказ «разобраться с этим подонком».
Вину Кучмы подтверждает посмертная записка Кравченко, в которой он обвиняет Кучму в организации убийства журналиста.
Вину Кучмы подтверждает, что на аудиозаписях Кравченко докладывает ему о похищении и имитации убийства правозащитника Алексея Подольского - и обстоятельства похищения Подольского полностью подтверждены, его интересы как потерпевшего государство игнорирует и многочисленные требования привлечь Кучму к ответу отбрасываются.
- Порошенко возглавил преступные кланы, а Шокин его защищает - Подольский
Дело Гонгадзе является одним из самых хорошо изученных и доказанных заказных убийств в Украине. И при этом - это единственное дело, где вопрос о заказчике не был ни установлен ни даже изучен в суде, несмотря на все эти улики.
https://goo.gl/1g26rq
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https://uainfo.org/blognews/1537165188-sud-nad-kuchmoy-do-sih-por-ne-sostoyalsya-eks-prezident-ostaetsya.html
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Не треба тільки тут з ікони ватників робити святого.