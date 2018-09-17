 "Резонансные убийства. Гия": выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани" в 2015 году. ВИДЕО

Убийство Гонгадзе стало одним из самых резонансных событий в истории независимой Украины и повлияло на ход многих политических и исторических событий. Цензор.НЕТ публикует специальный выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани", вышедшей в 2015 году с участием жены Георгия Гонгадзе - Мирославы.

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