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 "Резонансные убийства. Гия": выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани" в 2015 году. ВИДЕО

16 сентября исполнилось 18 лет со дня исчезновения украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Убийство Гонгадзе стало одним из самых резонансных событий в истории независимой Украины и повлияло на ход многих политических и исторических событий. Цензор.НЕТ публикует специальный выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани", вышедшей в 2015 году с участием жены Георгия Гонгадзе - Мирославы.

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Видео Телеканал ZIK

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Источник: https://censor.net.ua/v3086521
 
   
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18 лет назад убили Гонгадзе - по приказу Кучмы, которого сейчас покрывает Порошенко.
Суд над Кучмой до сих пор не состоялся. Экс-президент остается выше закона, выше морали. Судя по тому, что все основные кандидаты в президенты и действующий президент Порошенко присутствуют на ежегодных саммитах YES, организованных зятем Кучмы Виктором Пинчуком, никто не собирается привлекать Кучму ни сейчас ни впоследствии.
Генерал Пукач заявил в своих показаниях, что приказ убить журналиста ему отдал министр внутренних дел Юрий Кравченко, а тому приказ отдал президент Леонид Кучма.
Вину Кучмы подтверждают аудиозаписи майора Госохраны Николая Мельниченко, на записях четко слышен приказ «разобраться с этим подонком».
Вину Кучмы подтверждает посмертная записка Кравченко, в которой он обвиняет Кучму в организации убийства журналиста.
Вину Кучмы подтверждает, что на аудиозаписях Кравченко докладывает ему о похищении и имитации убийства правозащитника Алексея Подольского - и обстоятельства похищения Подольского полностью подтверждены, его интересы как потерпевшего государство игнорирует и многочисленные требования привлечь Кучму к ответу отбрасываются.
- Порошенко возглавил преступные кланы, а Шокин его защищает - Подольский
Дело Гонгадзе является одним из самых хорошо изученных и доказанных заказных убийств в Украине. И при этом - это единственное дело, где вопрос о заказчике не был ни установлен ни даже изучен в суде, несмотря на все эти улики.
https://goo.gl/1g26rq

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Суд над Кучмой до сих пор не состоялся. Экс-президент остается выше закона, выше морали - Бутусов
https://uainfo.org/blognews/1537165188-sud-nad-kuchmoy-do-sih-por-ne-sostoyalsya-eks-prezident-ostaetsya.html

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Коли вже прийде та влада що розгребе ці авгієві конюшні!Коли вже буде покарана вся ця нечисть!Гонгадзе,Шеремет,Бузина..... Царство небесне цим хлопцям!!!!
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Ніколи! Самим треба лад наводити.
Не треба тільки тут з ікони ватників робити святого.
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Мирослава в США, Мельниченко М.І. в США. Мати не впізнала в трупі сина. І самого грузина там не раз впізнавали.
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Не факт что его вообще убили. Тела то не нашли.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Резонансные убийства. Гия": выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани" в 2015 году. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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