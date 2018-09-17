 18 лет со дня исчезновения Гонгадзе: 6 архивных видео с журналистом. ВИДЕО

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он был похоронен в марте 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. Тогда в обращении семья Гонгадзе отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.
Расследование, которое продолжалось с начала нулевых привело к тому, что в 2013 году к пожизненному заключению приговорили только экс-генерала МВД Алексея Пукача.
Пукача суд признал исполнителем убийства Гонгадзе, заказчиков убийства следствие не установило.
Осенью 2000 года в Украине после обнародования "пленок майора Николая Мельниченко" взорвался так называемый кассетный скандал. На обнародованных записях указывается о причастности экс-президента Леонида Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к убийству журналиста Гонгадзе.
Журналист был известен своей критикой президента Леонида Кучмы, а также тем, что в 2000 году основал одно из политических интернет-изданий - сайт "Украинская правда".
Публикуем из открытых источников записи эфиров и интервью Георгия Гонгадзе, которые показывают его как журналиста и как человека:
Гонгадзе и Кучма:
Гонгадзе и Медведчук:
Гонгадзе и Тимошенко:
Гонгадзе и закон о выборах, 1997:
Гонгадзе и война в Грузии:
Гонгадзе и ЕЭСУ:
Суд над Кучмой до сих пор не состоялся. Экс-президент остается выше закона, выше морали. Судя по тому, что все основные кандидаты в президенты и действующий президент Порошенко присутствуют на ежегодных саммитах YES, организованных зятем Кучмы Виктором Пинчуком, никто не собирается привлекать Кучму ни сейчас ни впоследствии.
Генерал Пукач заявил в своих показаниях, что приказ убить журналиста ему отдал министр внутренних дел Юрий Кравченко, а тому приказ отдал президент Леонид Кучма.
Вину Кучмы подтверждают аудиозаписи майора Госохраны Николая Мельниченко, на записях четко слышен приказ «разобраться с этим подонком».
Вину Кучмы подтверждает посмертная записка Кравченко, в которой он обвиняет Кучму в организации убийства журналиста.
Вину Кучмы подтверждает, что на аудиозаписях Кравченко докладывает ему о похищении и имитации убийства правозащитника Алексея Подольского - и обстоятельства похищения Подольского полностью подтверждены, его интересы как потерпевшего государство игнорирует и многочисленные требования привлечь Кучму к ответу отбрасываются.
- Порошенко возглавил преступные кланы, а Шокин его защищает - Подольский
Дело Гонгадзе является одним из самых хорошо изученных и доказанных заказных убийств в Украине. И при этом - это единственное дело, где вопрос о заказчике не был ни установлен ни даже изучен в суде, несмотря на все эти улики.
https://goo.gl/1g26rq
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Вчора 18:45
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Компанія серйозно витратилася на вечірку на честь свого дня народження.
15 вересня в Лісниках під Києвом в елітному кінному клубі Equides відбувся фестиваль Roshen Music Fest, присвячений 22-річчю корпорації Roshen, яка належить президенту Петру Порошенку, повідомляє Страна.
На корпоратив, проведений для менеджерів корпорації з України та зарубіжжя, запросили зірку української сцени Монатика, світову знаменитість співачку LP, і італійського виконавця в стилі соул Маріо Біонді.
Організатори постаралися зробити захід закритим, не дивлячись на статус фестивалю.
За словами очевидців, подивитися на подію прийшло багато людей, для яких організували фуршетний стіл, зони для фото і танцпол.
"Формат вечірки: фуршет, а потім танці. До речі, всього на фестивалі поставили три сцени, де виступали артисти. Незважаючи на побоювання співробітників Roshen, всі анонсовані артисти приїхали", - розповіли очевидці.
З приводу концертної програми, на сцені виступали поп-рок-колектив The Maneken, британські рокери The Blossoms, італієць Маріо Біонді і артисти дрібнішого масштабу. О 20:00 на головну сцену вийшов Монатік, о 21:30 - LP, близько 23:00 останнім на сцену вийшов The Maneken, якому не пощастило, оскільки більшість гостей до кінця його шоу вирішили поїхати додому.
Зазначимо що виступ Монатика зазвичай коштує близько 25-30 тисяч доларів, виступ LP стартує від 50 тисяч доларів. Артисти калібру The Maneken беруть за свій виступ від 5 тисяч, групи рівня The Blossoms - від 10-15 тисяч доларів.
Зазначимо, що на наступний день після корпоративу численні українські шанувальники співачки LP (Лаура Перголіцці) відчули себе ображеними через те, що приїзд артистки світового масштабу приховали від очей громадськості.
Нагадаємо, раніше Поорошенко провів в резиденції в Заліссі тімбілдінг для депутатів БПП.
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ВЕРСІЯ ДЛЯ ДРУКУТЕГИ : ПОРОШЕНКО ROSHEN ПЕТРО ПОРОШЕНКО КОРПОРАТИВ
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http://ua1.com.ua/politics/roshen-provela-v-kievi-korporativ-z-ukrajinskimi-ta-svitovimi-zirkami-46649.html
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Танцюють всі, мля...
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