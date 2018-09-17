 18 лет со дня исчезновения Гонгадзе: 6 архивных видео с журналистом. ВИДЕО

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. Останки хранились в киевском морге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он был похоронен в марте 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. Тогда в обращении семья Гонгадзе отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.

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Расследование, которое продолжалось с начала нулевых привело к тому, что в 2013 году к пожизненному заключению приговорили только экс-генерала МВД Алексея Пукача.

Пукача суд признал исполнителем убийства Гонгадзе, заказчиков убийства следствие не установило.

Осенью 2000 года в Украине после обнародования "пленок майора Николая Мельниченко" взорвался так называемый кассетный скандал. На обнародованных записях указывается о причастности экс-президента Леонида Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к убийству журналиста Гонгадзе.

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Журналист был известен своей критикой президента Леонида Кучмы, а также тем, что в 2000 году основал одно из политических интернет-изданий - сайт "Украинская правда".

Публикуем из открытых источников записи эфиров и интервью Георгия Гонгадзе, которые показывают его как журналиста и как человека:

Гонгадзе и Кучма:

Гонгадзе и Медведчук:

Гонгадзе и Тимошенко:

Гонгадзе и закон о выборах, 1997:

Гонгадзе и война в Грузии:

Гонгадзе и ЕЭСУ: